คาร์มาร์ท คาดเทรนด์ลดไซซ์มาแรงในตลาดความงามไทย

คาร์มาร์ท คาดกำลังซื้อฝืดบีบผู้เล่นในตลาดความงามหันลดขนาดสินค้า ด้านบริษัทโหมบุกต่างประเทศ เล็งส่งเวชสำอางพรีเมี่ยมรุกญี่ปุ่นไตรมาส 2 พร้อมเดินสายหาพันธมิตรเสริมแกร่งชิงส่วนแบ่งตลาดเครื่องสำอาง 2 แสนล้านบาท

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานตลาดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ KARMART กล่าวถึงแนวโน้มตลาดความงามของไทยในปี 2567 นี้ ว่า ผู้ประกอบการในตลาดความงามต้องปรับกลยุทธ์หันมาพึ่งการลดขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้าลง เพื่อทำให้ราคาลดลงจนผู้บริโภคจับต้องได้ เพื่อรับเรื่องของกำลังซื้อก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญในปีนี้

หลังความท้าทายจากสภาพเศรษฐกิจที่มีปัจจัยลบทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนและหนี้ส่วนบุคคลที่ยังไม่คลี่คลาย ทำให้แม้ผู้บริโภคจะยังมีความต้องการจับจ่ายใช้สอย แต่งบจะจำกัดขึ้น

ส่งสินค้าพรีเมี่ยมรุกญี่ปุ่น

สำหรับทิศทางของคาร์มาร์ท ในปี 2567 นี้จะเร่งต่อยอดความร่วมมือพันธมิตรญี่ปุ่น มารุเบนิ คอร์ปอเรชั่น พัฒนาเวชสำอางระดับพรีเมี่ยมรุกตลาดญี่ปุ่นช่วงไตรมาส 2 ปี 2567 นี้ ชูจุดเด่นผสานความเป็นไทยและญี่ปุ่น หลังส่งเคที่ดอลล์ (Cathy Doll) ด์เบบี้ไบรท์ (Baby Bright) และรื่นรมย์ (Reunrom) ชิมลางก่อนแล้ว

พลิกโฉมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชิงตลาด 2 แสนล้าน

ด้านตลาดในประเทศไทยเตรียมพลิกโฉมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้น พร้อมกับผลักดันแบรนด์สินค้าให้ก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งของตลาดในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์

นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) อธิบายว่า ปีนี้จะเดินหน้าปรับปรุงหลายด้านไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ การรีแบรนด์ดิ้งให้มีความทันสมัยและสดใสมากขึ้น รวมถึงปรับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ให้น่าสนใจ และตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ส่วนสินค้าที่จะผลักดันในปี 2567 นี้ อาทิ ผลิตภัณฑ์กันแดด จะมีแบรนด์ “Cathy Doll” เป็นเรือธงในการลงสนามเพื่อทำตลาด ขณะที่กลุ่มดูแลริมฝีปากหรือลิปบาล์มจะมีแบรนด์ “Lip It by Nisamanee” เป็นแฟลกชิปของการทำตลาด เสริมทัพด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากแบรนด์ “Hair it by Saypan” เข้ามาแข่งขันในตลาด รวมถึงเวชสำอางดูแลจุดซ่อนเร้น แบรนด์ “INTIMI” และกลุ่ม Lip Tint โดยแบรนด์ CATCHY NESTY เป็นต้น

รวมถึงหาพันธมิตรทางการค้าใหม่ ๆ ด้วยการเดินสายออกงานจัดแสดงสินค้าต่าง ๆ หนึ่งในนั้น คือ งาน Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2024 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2567 นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งบริษัทเตรียมนำสินค้านวัตกรรมใหม่ไปนำเสนออีกด้วย





“ตลาดเครื่องสำอางในประเทศไทยนั้น ต้องบอกว่ายังมีโอกาสอีกมาก ทั้งจากมูลค่าตลาดเครื่องสำอางกว่า 2 แสนล้านบาท ที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้อีกนับสิบปี ขณะบริษัทยังมีช่องว่างให้ชิงมาร์เก็ตแชร์เพิ่มได้อีกมาก”