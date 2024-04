รวมอีเวนต์สงกรานต์ห้างใหญ่กรุงเทพฯ-ทั่วไทย ลดราคายั่วลูกค้าหยุดยาว

สงกรานต์ปีนี้ ห้างสรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ขนอีเวนต์ทั้งสายช็อป สายเที่ยวและสายบุญ-สายมู มาชิงลูกค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 2 เมษายน 2567 ห้างสรรพสินค้าใหญ่ทั้งเซ็นทรัล เดอะมอลล์ สยามพิวรรธน์ เทอร์มินัล21 และจังซีลอน ต่างหงายไพ่เปิดตัวอีเวนต์และแคมเปญของตนเองออกมาประชันกัน หวังชิงลูกค้าช่วงสงกรานต์และเม็ดเงินที่คาดว่าจะหมุนเวียนถึง 5 หมื่นล้านบาทกันแบบเต็มที่

โดยปีนี้แต่ละห้างมีทั้งอีเวนต์สายช็อป อย่าง โปรโมชั่น ส่วนลด สะสมแต้ม ฯลฯ และอีเวนต์สายเที่ยวไม่ว่าจะเป็น คอนเสิร์ต งานสาดน้ำ ไปจนถึงนิทรรศการศิลปะ รวมถึงขายไม่ได้กับสายบุญและสายมู เช่น กิจกรรมสรงน้ำพระ สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทั่วสารทิศ

พารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่

สำหรับ 3 ห้างเครือสยามพิวรรธน์แห่งย่านสยามนั้น ปี’67 นี้โฟกัสอีเวนต์สายเที่ยวและสายบุญเป็นหลัก ด้วยไลน์อัพทั้งงานสาดน้ำแบบดิจิทัล งานคอนเสิร์ต นิทรรศกาลศิลปะ ด้านสายบุญ-สายมูมีกิจกรรมสรงน้ำพระและสักการะพระพุทธรูปโบราณ ส่วนแคมเปญช็อปปิ้งเน้นสะสมแต้มและสิทธิพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไข

สยามพารากอน จัด “Siam Paragon Ultrasonic Water Festival 2024 “Songkran Lobster Wonderland by Philip Colbert” คว้าศิลปินพ็อปอาร์ตระดับโลก “ฟิลิป โคลแบร์” (Philip Colbert) นำ “จักรวาลล็อบสเตอร์” (The Lobster) มาจัดแสดง พร้อม Lobster Wonderland ดินแดนล็อบสเตอร์ยักษ์ในรูป Giant Inflatable Playground ธีมสงกรานต์ และยังมีผลงานมาสเตอร์พีซซึ่งจะจัดแสดงเป็นครั้งแรกในโลกที่ศูนย์การค้าและบริเวณ พาร์ค พารากอน

พร้อมกับ World Stage-Music Festival มหกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังกว่า 100 ชีวิตแบบเต็มรูปแบบตลอด 8 วันเต็ม จากความร่วมมือของ JOOX ระหว่างวันที่ 9-16 เมษายน 2567

รวมถึงจับมือ กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ พร้อมอัญเชิญพระพุทธรูปมงคลโบราณ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครมาประดิษฐานที่สยามพารากอนให้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมสาธิตการทำน้ำอบ น้ำปรุง พวงมาลัย การทำแป้งพวง และการทำลูกชุบ

แสดงนิทรรศการภาพถ่ายประเพณีสงกรานต์ “OPPO l Amazing Thailand Portrait Gallery” ซึ่งผลงานภาพถ่ายแต่ละภาพสะท้อนถึงความงดงามของวิถีชีวิตแบบไทยและประเพณีอันทรงคุณค่าในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยใช้โทรศัพท์ OPPO

Super Holiday Deals ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2567 เมื่อช็อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป รับ ONESIAM Coins 1,000 Coins (จำนวน 200 สิทธิต่อวัน) พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ช็อปเพียง 18,000 บาท

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย จะมีแคมเปญ ช็อปหมื่นคืนหมื่น ช็อปพันคืนพัน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 เมษายน 2567

เมื่อช็อปทุกวันศุกร์-อาทิตย์ ในกลุ่มร้านค้าที่กำหนด (จำกัดจำนวน) รับ K Point รวมสูงสุด 42,000 คะแนน และรับเพิ่มบัตรจอดรถฟรี 1 ปี เมื่อช็อปครบ 4 กลุ่มร้านค้า รวมถึงสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ครบ 350,000 บาทขึ้นไป/ตลอดรายการ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

สยามเซ็นเตอร์ จัด “Siam Center Splashtastic Fun Fest” งานเล่นน้ำสงกรานต์แบบดิจิทัลด้วย Water Interactive Screen ซึ่งใช้เทคโนโลยี AI มานำเสนอเทศกาลสงกรานต์ในรูปแบบแปลกใหม่ พร้อมกับตกแต่งศูนย์การค้าในธีม Aquatic Installation แบบ 3D

นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์พิเศษ คือผลงานแฟชั่นฝีมือการออกแบบคอลเล็กชั่นเอ็กซ์คลูซีฟ จากดีไซเนอร์ไทยและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ที่นำผ้าบาติกไทยอันเป็นภูมิปัญญาไทยมานำเสนอในแบบทันสมัยให้กับลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567

สยามดิสคัฟเวอรี่ จัดกิจกรรม Summer Exploratorium Playground ระหว่างวันที่ 3-16 เมษายน 2567 โดยมีการแข่งขัน 3×3 Basketball Tournament ระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 ทีม รวมทั้งซูเปอร์สตาร์ ดาราศิลปิน และนักกีฬาทีมชาติ พร้อมแสงสีเสียง Splash Party จากจอรอบสนามแข่งขัน และกิจกรรมมากมาย โดยผู้ชนะจะได้รับใบ Certificate จาก FIBA พร้อมเงินรางวัล

ไฮไลต์ในงานพบกับศิลปินสตรีตอาร์ตชื่อดังจากเกาหลี JAYFLOW (เจย์ โฟลว์) ที่บินตรงมาสร้างสรรค์แคแร็กเตอร์บาสเก็ตบอลแนวสตรีตอาร์ตผสมผสานกลิ่นอายความสนุกของเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงมีสินค้าแฟชั่นคอลเล็กชั่นใหม่จากไทยดีไซเนอร์ ที่ได้ออกแบบพิเศษมาเพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นี้โดยเฉพาะอีกด้วย

เครือเซ็นทรัล

ห้างเซ็นทรัลช่วงสงกรานต์ปี’67 นี้ ปูพรมอีเวนต์ทั้งสายช็อป สายเที่ยวและสายบุญ สายมู ไปจนถึงสายช็อปแบบดาวกระจายรวมกว่า 1,000 อีเวนต์ใน 41 สาขาทั่วประเทศ มีไฮไลต์ เช่น เปิดตัวนางสงกรานต์ระดับจักรวาล คอนเสิร์ตจากศิลปินนับ 100 ราย และขบวนคานิวัลแห่นางสงกรานต์อีก 300 คน สรงน้ำพระพุทธรูปจากวัดดังประจำเมือง ไปจนถึงโปรโมชั่นลุ้นรางวัลแพ็กเกจที่พักโรงแรม บัตรของขวัญ เครดิตเงินคืน คะแนน The 1 ฯลฯ

เซ็นทรัลเวิลด์

จัด centralwOrld Songkran Fest 2024 ผนึก Plan B จัดงาน Thai Rhythm Songkran Festival 2024 (13-14 เม.ย. 67) จัดเต็มไลน์อัพศิลปินแนวหน้าของไทยหลายร้อยชีวิต อาทิ JOEYBOY, อาภาพร x ยิ่งยง, กระแต อาร์สยาม, มิลลิ, 4EVE, เดอะ ฟองฟอด วาไรตี้, THAIDERNLEN, THE VOICE ทีมโจอี้บอย, คณะบางลำพูกราบครูสุรพล, EYRA, หมอลำไอดอล, DJ งูเห่า และ DJ ลีโอ

พร้อมขบวนคานิวัลแห่นางสงกรานต์ระดับจักรวาลสู่เซ็นทรัลเวิลด์กว่า 300 ชีวิต และสัมผัสกิจกรรมไทยสไตล์สาวน้อยตกน้ำและสาวรำวงสเต็ปสามช่า พบกับ เบียร์ เดอะวอยซ์, เนย-แจม เนโกะจัมพ์, พิกเล็ต, ศุภนารีสตอรี่ และครูแสตมป์

รวมถึงยังมีวันไหลสงกรานต์ครั้งแรกของเซ็นทรัลเวิลด์กับงาน FWD Music Live Fest ครั้งที่ 3 ยกทัพศิลปิน T-Pop และ J-Pop 16 วง กว่า 60 ชีวิต ตลอด 3 วัน (19-21 เม.ย.) อาทิ ปาล์มมี่, Tattoo Color, โพลิแคท,ไซคิกฟีเวอร์, Proxie, Rooftop, ทิลลี่เบิร์ด และอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังมีโชว์ศิลปะการแสดงจากกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ หุ่นละครเล็กโจหลุยส์, มวยไทย, โขนยกรบ, นาฏกรรมรำใต้ และรําไทยประยุกต์ร่วมสมัย

สำหรับสายบุญและสายมู เซ็นทรัลเวิลด์ จัดสรงน้ำพระหลวงพ่อทันใจองค์จำลอง จากเชียงใหม่

ส่วนสายช็อปจะมีแคมเปญพื้นฐาน คือ สมาชิก The 1 ช็อปครบทุก 2,000 บาท รับสิทธิลุ้นรวม 50 รางวัล อาทิ แพ็กเกจที่พักโรงแรม Cross Pattaya Oceanphere 3 วัน 2 คืน, แพ็กเกจที่พักโรงแรม Silavadee Pool Spa Resort Ko Samui 3 วัน 2 คืน, MONOWHEEL Ninebot Kickscooter D28U

ส่วนแคมเปญเฉพาะเซ็นทรัลเวิลด์ ประกอบด้วยลูกค้าชาวต่างชาติ ช็อปครบ 10,000 บาท รับฟรี Friends of BANGKOK Pants, ลูกค้า WeChatPay โชว์แอพลิเคชั่น WeChatPay รับฟรีกระเป๋ากันน้ำ

ลูกค้าต่างชาติที่มีแอปพลิเคชั่น Klook พบกับบัตร BTS One Day Pass ลาย CTW x Klook และฟรีคูปองเครื่องดื่ม Good Goods รับส่วนลดจาก Comma And และ Hug Craft เมื่อแสดงบัตร BTS One Day Pass ลาย CTW x Klook และสิทธิพิเศษอื่น ๆ

เซ็นทรัลสาขาอื่น ๆ

สำหรับเซ็นทรัลสาขาอื่น ๆ จะมีกิจกรรมแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสายบุญ-สายมู ประกอบด้วย

โซน : เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, พระราม 3, พระราม 9, อยุธยา

หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ : ปิ่นเกล้า, บางนา, ศาลายา, โคราช

รำมโนราห์ : เซ็นทรัล หาดใหญ่, นครศรีฯ, สุราษฎร์ฯ, สมุย

ขบวนนางสงกรานต์หนังตะลุง-มโนราห์กว่า 100 ชีวิต : เซ็นทรัล หาดใหญ่ ‘ปักษ์ใต้รื่นเริง’

นวดไทย ต้นตำรับวัดโพธิ์ : เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

รวมอีเวนต์ชิม-ช็อป-เสริมสิริมงคล

เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า งานเสน่ห์บางกอกน้อย รวมร้านเด็ดวังหลังในตำนาน

เซ็นทรัล เชียงใหม่ กาดหมั้วเฟสติวัล อร่อยกับอาหารพื้นเมืองสไตล์ล้านนาแท้

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ สงกรานต์เสน่ห์นนท์ มหกรรมอาหารของดีเกราะเกร็ด ร่วมกับพัฒนาชุมชนเกาะเกร็ดฯ และเมนูไทยซิกเนเจอร์ไฮไลต์จากร้านอาหารในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา

ส่วนอีเวนต์เสริมสิริมงคล จะเป็นการสักการะและสรงน้ำขอพรพระพุทธรูปจากวัดดังประจำเมือง อาทิ เซ็นทรัล อุบล สงกรานต์ลานธรรม สักการะและสรงน้ำพระแก้ว 5 พระองค์ จากวัดดังคู่เมืองอุบล, เซ็นทรัล อยุธยา อัศจรรย์สงกรานต์สราญใจ สรงน้ำพระพุทธรูปจำลองเกจิ 9 วัดดังอยุธยา และพระบรมสารีริกธาตุจากภูฏาน, เซ็นทรัล นครสวรรค์ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ จากศรีลังกา เป็นต้น

ด้านสายช็อปมีแคมเปญและโปรโมชั่น จะมีทั้งแคมเปญพื้นฐานครอบคลุมทุกสาขา และแคมเปญพิเศษสำหรับบางสาขา ประกอบด้วย สมาชิก The 1 ช็อปครบทุก 2,000 บาท รับสิทธิลุ้นรวม 50 รางวัล อาทิ แพ็กเกจที่พักโรงแรม Cross Pattaya Oceanphere 3 วัน 2 คืน, แพ็กเกจที่พักโรงแรม Silavadee Pool Spa Resort Ko Samui 3 วัน 2 คืน, MONOWHEEL Ninebot Kickscooter D28U, ลูกค้าชาวต่างชาติ ช็อปครบ 10,000 บาท รับฟรี! Friends of BANGKOK Pants เฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์

พิเศษ อิ่มครบ 800 บาท รับฟรี ไอศกรีม 2D SUMMER WONDERFEST เฉพาะ 6 สาขาที่ เซ็นทรัล เชียงใหม่, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เชียงราย, ลำปาง, พิษณุโลก, นครสวรรค์,

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% ไม่ต้องแลกคะแนน หรือแลกรับเครดิตเงินคืนหรือบัตรของขวัญ สูงสุด 15% สมาชิก The 1 รับเพิ่ม 1,000 คะแนน เมื่อมียอดซื้อครบตามเงื่อนไข พิเศษ The 1 Exclusive ช้อปรับพอยต์ 2 เท่า,

นอกจากนี้ ยังมีการนำร่องจำหน่ายผ้าขาวม้าจากชุมชนกับงาน “ฮักไทย เสน่ห์วิถีไทยสไตล์ใหม่ Thainess Station สินค้าไทย ร่วมใจเพื่อชุมชน” ที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัลครอบคลุมทั่วประเทศ

ไอคอนสยาม

ไอคอนสยามทุ่ม 60 ล้านบาท จัดงาน “ไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ ๒๕๖๗” ภายใต้แนวคิด “THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION : รื่นเริงมหาสงกรานต์ สานต่อตำนานมรดกโลก” พร้อมด้วยไฮไลท์อย่าง ขบวนแห่นางสงกรานต์มโหธรเทวี 7 วัน 7 นางสงกรานต์…สุดอลังการ นำโดยแอฟ-ทักษอร, พาย-รินรดา, เบ็คกี้-รีเบคก้า, เบลล่า-ราณี, ใหม่-ดาวิกา, เดียร์น่า ฟลีโป และอีกหนึ่งไฮไลต์กับไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยหนึ่งในสมาชิกวง (G)I-DLE มินนี่-ณิชา มาเป็นนางสงกรานต์ด้วย

พร้อมเปิดพื้นที่ ริเวอร์ พาร์ค ให้เล่นน้ำกับ Water Splash Landmark ตั้งแต่ 10-21 เมษายน 2567

เทอร์มินอล 21

สงกรานต์ปีนี้ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พระราม 3 จัดงาน “Songkran Summer Festival 2024” ตั้งแต่วันที่ 10-17 เมษายน 2567 มีไฮไลต์เป็นมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง อาทิ 5 หนุ่มบอยแบนด์จาก PERSES, Paper Plane และอื่น ๆ ตั้งแต่เวลา 18.00-19.00 น. ณ บริเวณ ลานริมน้ำชั้น 2

ปาร์ตี้สงกรานต์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่รวบรวมความสนุกมาไว้ที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นสไลเดอร์สวนน้ำเป่าลม ปาร์ตี้โฟม และ Water Playground ที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยก็สามารถมาสนุกด้วยกันได้ พร้อมรับฟรี! บัตรเครื่องเล่นสวนน้ำ เพียงซื้อสินค้าภายในศูนย์ ไม่มีขั้นต่ำ 1 ใบเสร็จ/เครื่องเล่น

นอกจากนี้ยังมีการแสดง ทำบุญตักบาตร งานประกวด และเวิร์กช็อปทำอาหาร, อาร์ตทอย

จังซีลอน

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต จัดงาน “Songkarn Festival @Jungceylon” จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 เม.ย. 67 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ภายในงานมีทั้งแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและสัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงมากมายตลอดช่วงสงกรานต์ อาทิ

ชมการแสดงรำไทย ขบวนกลองยาว และการละเล่นพื้นเมืองลาวกระทบไม้ ที่มาสร้างความสนุกสนานครึกครื้นแบบไทย ตั้งแต่วันที่ 11-14 เม.ย. 67

ชุ่มชื่นกันให้เต็มปอด กับปลาหมึกยักษ์พ่นน้ำ ที่พร้อมสาดความมันส์ในบรรยากาศสีสันคัลเลอร์ฟูลย้อนยุค วันที่ 13 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 12.00-17.00 น.

ช็อปสนุกกับตลาดมหาสงกรานต์ล้านนา ที่รวบรวมร้านค้ากว่า 40 บูท ทั้งของกิน ของใช้ ให้ช็อปกันอย่างจุใจ พร้อมตั้งจุดสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด เสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตกันได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 เม.ย. 67





