“BYD Dolphin-MG Maxus 9” นำโด่งคาร์ออฟเดอะเยียร์ 2023

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์ฯ เผยผลโหวตคัดรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566 รอบแรก SUV เข้า ส่วนรถอีวี BYD Dolphin , MG Maxus 9 มาแรง

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายสุรศักดิ์ จรินทร์ทอง อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ Thai Automotive Journalists Association : TAJA ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกและตัดสิน THAILAND CAR OF THE YEAR 2023 เปิดเผยว่า การโหวตคัดเลือกรางวัลรถยนต์ และรถยนต์ไฟฟ้ายอดเยี่ยมแห่งปี ของสมาชิกผู้สื่อข่าวสายยานยนต์ ในรอบแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลที่ออกมาน่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปีนี้มีรถยนต์ไฮบริดเข้ารอบถึง 4 รุ่น และเป็นเรื่องท้าทายของปิกอัพ MITSUBISHI TRITON โฉมใหม่ และ BMW X1 ที่ต้องแข่งขันกับรถพลังงานทางเลือกบนกติกาเดียวกัน

ในการให้คะแนนรอบสุดท้าย เพื่อตัดสินว่ารถรุ่นไหนจะได้รับรางวัล THAILAND CAR OF THE YEAR 2023 และ THAILAND EV OF THE YEAR 2023 จะมาจากผลการทดสอบสมรรถนะและการใช้งานในภาคสนามที่จะจัดขึ้นในเร็วๆ นี้ โดยสมาชิกสาคมฯ ล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์คร่ำหวอดในการทำข่าวสายยานยนต์มาเป็นผลชี้ขาด

ปีนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้เลือกใช้ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) ตั้งอยู่ที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสนามทดสอบ ทั้งนี้เพื่อยกระดับสร้างมาตรฐานใหม่ระดับสากลกับรางวัล THAILAND CAR OF THE YEAR โดยได้รับความร่วมมือจาก ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม ใช้เป็นสถานที่ทดสอบภาคสนาม พร้อมเชิญผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย

สำหรับผู้ทำหน้าที่ทดสอบและให้คะแนนในรอบสุดท้าย คณะอนุกรรมการฯ จะคัดเลือก สมาชิกผู้สื่อข่าวสายยานยนต์ที่มีประสบการณ์สูงในการทดสอบรถยนต์ และได้ร่วมโหวตในรอบแรก เป็นผู้ดำเนินการทดสอบและโหวต โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกใช้ในการพิจารณาลงคะแนนกับรางวัล THAILAND CAR OF THE YEAR ได้ดำเนินการมาตลอด 9 ปีที่ผ่าน ซึ่งได้ดำเนินการบนหลักการและกติกาที่มีความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล สำหรับรถยนต์ที่มีความแตกต่างทั้งเครื่องยนต์ ระดับราคา จากหลากหลายเซ็กเมนท์ทางการตลาด

สำหรับการให้คะแนนในรอบสุดท้าย จะคำนึงถึงคุณสมบัติต่างๆ ของรถยนต์ที่เข้ารอบ ทั้งเรื่องรูปลักษณ์การออกแบบภายนอกภายใน สมรรถนะของเครื่องยนต์ วัสดุตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ความสะดวกสบายในการใช้งาน และความคุ้มค่ากับราคาที่ตั้งจำหน่ายในตลาด

ทั้งนี้ หลังจากการโหวตลงคะแนนภาคสนามในรอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย หีบบัตรลงคะแนนคณะกรรมการสมาคมฯ จะนำมาเก็บไว้เป็นความลับ และจะมีการเปิดหีบบัตรมานับคะแนนต่อหน้าคณะกรรมการสักขีพยานเพื่อตัดสินรางวัล THAILAND CAR OF THE YEAR 2023 และจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ศกนี้ ณ ศูนย์ประชุม เดอะฮอลล์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

รถยนต์ที่ผ่านการโหวตรอบแรก THAILAND CAR OF THE YEAR 2023

-BMW X1

-GWM TANK 300

-HONDA CR-V

– Mercedes-Benz GLC 350e

-MITSUBISHI TRITON

-TOYOTA INNOVA ZENIX

รถยนต์ที่ผ่านการโหวตรอบแรก THAILAND EV OF THE YEAR 2023

-BYD Dolphin

-BYD Seal

-MERCEDES-AMG EQE 53 4MATIC+

-MG 4 Electric

-MG Maxus 9

-TOYOTA bZ4X

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับรางวัล THAILAND EV OF THE YEAR 2023 คะแนนที่รับเลือกผ่านเกณฑ์ แบรนด์ BYD อาทิ BYD Dolphin และแบรนด์ MG รุ่น Maxus 9 มีคะแนนนำโด่ง