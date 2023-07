บีบแล้วขาย

คอลัมน์ : Market-think ผู้เขียน : สรกล อดุลยานนท์

หลังจากคนเริ่มบ่นว่า “เฟซบุ๊ก” ปิดกั้นการมองเห็น

เพราะเพจที่มีคนติดตามเป็นล้าน เคยโพสต์ข้อความแล้วมีคนกดไลก์หลายพัน หรือเป็นหมื่น

ตอนนี้เหลือแค่หลักร้อย

ล่าสุด สำนักข่าวในต่างประเทศที่ใช้ “เฟซบุ๊ก” เป็นสะพานเชื่อมไปสู่เว็บไซต์ข่าวของตัวเองก็เจอการบีบจาก “พี่มาร์ค”

Advertisement

ออกมาโวยกันลั่นว่า ยอดการมองเห็นต่ำมาก

จนถึงขั้นบ่นว่าอาจต้องเลิกทำสำนักข่าว เพราะรับไม่ได้กับการเปลี่ยนอัลกอริทึมของ “เฟซบุ๊ก” ตลอดเวลา

ยิ่งถ้าย้อนอดีตไปถึงตอนเริ่มต้น “เฟซบุ๊ก” ใหม่ ๆ

“พี่มาร์ค” แทบมากราบกรานให้สำนักข่าวใช้เฟซบุ๊กเป็นสื่อออนไลน์ เพื่อดึงดูดคนให้เข้ามาใช้เฟซบุ๊ก

หรือตอนที่เริ่มต้นทำ “เฟซบุ๊ก ไลฟ์” ในเมืองไทย

Advertisement

“พี่มาร์ค” กลัวว่าจะไม่มีคนดู เขายอมจ่ายเงินให้กับ “วู้ดดี้-เวิร์คพอยท์-ข่าวสด” เพื่อให้ช่วยทำ “ไลฟ์” นำร่องให้หน่อย

แต่พอมาวันนี้ ทุกคน ทุกสื่อ ยอดการมองเห็นเริ่มลดลงเรื่อย ๆ

ในเชิงกลยุทธ์ ทุกคนก็มองว่าเป็นการบีบให้คนมาจ่ายเงินบูสต์โพสต์

เป็นกลยุทธ์การหารายได้ของโซเชียลมีเดีย ที่เริ่มต้นจาก “ฟรีเมี่ยม” คือ ยอมเผาเงินทิ้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนใช้ฟรี

ใช้ฟรีจนติดใจ

จากนั้นก็เริ่มบีบด้วยการลดการมองเห็น

Advertisement

แล้วยื่นมือมา

ไม่ได้ขอจับมือประสานไมตรีนะครับ

แต่ยื่นแบบแบมือ

…จ่ายเงินด้วย

จาก “บูสต์โพสต์” ตอนนี้ “พี่มาร์ค” เริ่มคิดใหม่-ทำใหม่แล้วครับ

กลยุทธ์ใหม่ของเขา คือ ให้เราจ่ายเป็นรายเดือน

“บูสต์โพสต์” ก็ยังมีอยู่

แต่เพิ่มการหารายได้แบบ “เหมาจ่าย” รายเดือน

นั่นคือ Meta Verified บริการที่จะไม่ทำให้คุณถูกลดยอดการมองเห็นจาก Facebook

ตอนนี้ที่เมืองไทยเขาเปิดให้ลงชื่อไว้

คาดว่าน่าจะประมาณเดือนหน้าคงได้เสียเงินกันอย่างเป็นทางการ

สำหรับสิทธิพิเศษที่จะได้รับจาก Meta Verified มี 4 เรื่อง

1.A verified badge : เครื่องหมายยืนยันอย่างเป็นทางการ เพื่อการปกป้องบัญชีอย่างเต็มที่

2.More protection from impersonation : ป้องกันเชิงรุกจากผู้แอบอ้าง

3.Help when you need it : สามารถติดต่อและได้รับการสนับสนุนบัญชีจากเฟซบุ๊ก

4.Increased visibility and reach : เพิ่มยอดการมองเห็น และการเข้าถึง

ไม่ยากครับ แค่จ่ายเงินเดือนละ 14.99 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 530 บาท

สำหรับคนที่มีสิทธิจะได้รับเครื่องหมายการตรวจสอบยืนยัน

1.Authentic : ต้องเป็นตัวจริง หรือเป็นตัวแทนขององค์กร อย่างถูกต้อง

2.Unique : เป็นบัญชีที่ต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้น

3.Complete : ความสมบูรณ์ กรอบข้อมูลส่วนตัว รูปโปรไฟล์ กิจกรรมล่าสุด และมีโพสต์อย่างน้อย 1 โพสต์

4.Notable : มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก หรือเป็นตัวแทนของบุคคล แบรนด์ หรือหน่วยงานที่มีชื่อเสียง

หากผ่านการพิจารณา ก็แค่จ่ายเงิน

คุณจะได้ยอดการมองเห็นกลับคืนมาตามปกติ และได้รับการดูแลบัญชีอย่างดี

เขาต้องการขายกลุ่มครีเอเตอร์ทั้งหลาย

จ่ายแค่เดือนละ 530 บาท หรือปีละ 6,360 บาท

ซึ่งพวกครีเอเตอร์ที่ต้องพึ่งพาเฟซบุ๊ก พึ่งยอดวิว กลุ่มนี้พร้อมจ่ายอย่างแน่นอน

“พี่มาร์ค” คงประเมินสถานการณ์แล้วว่า เกม “บีบ” ที่ทำมาสักพักหนึ่ง

ตอนนี้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้ว ที่จะเสนอ “ทางออก” ให้

นั่นคือ การจ่ายเงิน

ครับ โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี

หรือถ้าจะฟรี ก็แค่ชั่วคราว

ไม่ใช่ตลอดไป