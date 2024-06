บริหารสภาพแวดล้อม สร้างคนทำงานรุ่นใหม่มีความสุข

อาจเนื่องเพราะสังคมการทำงานกับการใช้ชีวิตของพนักงานสัมพันธ์กันโดยตรงกับความสำเร็จขององค์กร สถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยจึงร่วมมือกับบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด จัดเสวนาหัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมผลการสร้างผลงานและสมดุลที่ดีของพนักงาน”

ด้วยการเชิญบริษัทชั้นนำของไทยและเดนมาร์กมาร่วมแบ่งปันแนวทางปฏิบัติ และหารือเกี่ยวกับวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สร้างสรรค์ ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ยอน ธอร์กอร์ด” เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น กำลังแรงงานลดลง และการขาดแคลนแรงงานที่รุนแรงในทุกอุตสาหกรรม ดังนั้น การที่เป้าหมายของรัฐบาลไทยตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตของแรงงานเป็น 2.5% และเปลี่ยนผ่านจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง จึงนับเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง

“ยกตัวอย่างประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดเป็นอันดับสอง และเป็นประเทศที่มีผลผลิตสูงเป็นอันดับสองในยุโรป โดยความสำเร็จของเดนมาร์กเกิดจากการมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว ความไว้วางใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กำลังแรงงานที่ครอบคลุม และการศึกษาตลอดชีวิต

นอกจากนี้ อายุเกษียณในเดนมาร์กทยอยเพิ่มขึ้นจนถึงอายุ 70 ปี เนื่องจากอายุขัยที่เพิ่มขึ้น จึงต้องให้ความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี เพื่อรองรับการทำงานที่ยาวนานขึ้น”

“เอ็นริโก้ คานัล บรูแลนด์” รองประธานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทยาชั้นนำจากประเทศเดนมาร์ก ที่ได้รับรางวัล “สถานที่ทำงานยอดเยี่ยม” (Best Place to Work) ติดต่อกัน 4 ปี และรางวัล “สถานที่ทำงานยอดเยี่ยมสำหรับผู้หญิง” (Best Place to Work for Women) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน

กล่าวเสริมว่า รางวัลต่าง ๆ สะท้อนถึงค่านิยมขององค์กรที่ว่า “พนักงานคือหัวใจสำคัญของธุรกิจ” และ “ความพึงพอใจของพนักงานนำไปสู่สถานที่ทำงานที่ดีที่สุด”

“ตลอดเวลาผ่านมาวัฒนธรรมองค์กรของโนโว นอร์ดิสค์ฯ หรือ Novo Nordisk Ways เน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น สวัสดิการด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างครอบคลุม รวมถึงความมุ่งมั่นในการมอบประกันสุขภาพที่ดีที่สุดให้กับพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทเชื่อว่าการลงทุนในสุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นกุญแจสำคัญในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถช่วยขับเคลื่อนการเติบโต และรักษามาตรฐานขององค์กร”

นอกจากนั้น ในช่วงเสวนายังมีประเด็นที่น่าสนใจจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ อาทิ “Ms.Ayoe Blom” ผู้อำนวยการฝ่ายประสิทธิภาพ และผลตอบแทน ทรัพยากรบุคคล และสื่อสาร/ประสิทธิภาพและผลตอบแทน บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด มากล่าวในหัวข้อ “กรอบการวัดมูลค่าผลตอบแทนจากการลงทุน” โดยเธอเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่มีความสุขกับผลงานที่ยอดเยี่ยม

“ดังนั้น กลยุทธ์ของแพนดอร่าฯ จึงมุ่งเน้นการวัดผล และปรับปรุงโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพนักงานและฝ่ายบริหาร รวมถึงการสร้างแบรนด์องค์กรที่แข็งแกร่งในฐานะสถานที่ทำงานที่ดี”

“อดิศร สมาธิมานันท์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมของ ปตท.สผ. (PTTEP) ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน สวัสดิการด้านสุขภาพที่ออกแบบให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจ

“เนื่องจากพนักงานมักต้องทำงานนอกชายฝั่ง บริษัทจึงมอบวันหยุดชดเชยให้ 21 วันหลังปฏิบัติหน้าที่ทำงานนอกชายฝั่ง และมีบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงาน”

“พัณณ์ชิตา วัฒนสิทธิสิน” รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เช่น เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น นโยบายการลาคลอดเพื่อดูแลบุตรที่ให้สิทธิประโยชน์มากมาย สวัสดิการด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี โดยปรับให้เหมาะสมกับความต้องการ และความคุ้มครองสุขภาพประกันภัยชั้นนำ

“บริษัทเน้นย้ำถึงสวัสดิการที่เท่าเทียมสำหรับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใด สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมการไม่แบ่งแยกของโนโว นอร์ดิสค์ฯ นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นถึงการสูญเสียผลผลิตประจำปี 6,000 ดอลลาร์ต่อพนักงานที่เป็นโรคอ้วน ซึ่งเกิดจากการขาดงานที่เพิ่มขึ้น 40% ผลผลิตที่ลดลงขณะทำงาน 22% และค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่สูงขึ้น 2.7 เท่า”

กล่าวกันว่า งานเสวนาครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรชั้นนำ แนวทางปฏิบัติที่ดี และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมผลผลิต และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะนำไปสู่การมีแรงงานไทยที่มีสุขภาพดี มีความสุข และมีประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ประเทศไทยกำลังมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจที่เฟื่องฟู การลงทุนในสุขภาพที่ดีของพนักงาน จึงเป็นปัจจัยเร่งสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร และความมั่งคั่งของประเทศ