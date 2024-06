ข่าวสด – มติชน จัดแคมเปญ ยูโร-โอลิมปิก ลุ้นโชครวมกว่า 5 ล้านบาท

‘ข่าวสด – มติชน’ สื่อเบอร์ต้นของประเทศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสปอร์ต อีเวนต์ จับมือพันธมิตร เปิดตัวแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ “ข่าวสด มติชน ยูโร 2024 – ปารีส เกมส์” ต้อนรับสองมหกรรมกีฬาระดับโลก ที่จัดขึ้นในปีนี้ พิเศษ! ลุ้นโชคสองชั้น รางวัลใหญ่ ‘รถยนต์-สกู๊ตเตอร์พลังงานไฟฟ้า-ทองคำ-มอเตอร์ไซค์’ รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท พร้อมเปิด 3 กลยุทธ์ ‘On Ground, Online, On Print’ มอบความมันส์ขั้นสุด ต่อเนื่อง 3 เดือน เพื่อแฟนกีฬาชาวไทย

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นำโดย “ข่าวสด-มติชน” ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ คาราบาวเครื่องดื่มระดับโลก, บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จํากัด, รถจักรยานยนต์ฮอนด้า, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท เวอร์ซุส สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด และ เอไอเอ ประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ “ข่าวสด มติชน ยูโร 2024 – ปารีส เกมส์” เชียร์สนุก ลุ้นโชคสองชั้น ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด

นำโดย นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), นายนคร วิมลจิตรสอาด ผู้จัดการทั่วไปสายงานการสื่อสารการตลาด บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด, นายทรงเดช พรนภดล ประธาน บริษัท เวอร์ซุส สปอร์ตกรุ๊ป จำกัด พร้อมทัพนักกีฬาและศิลปินดาราร่วมคับคั่ง อาทิ นายโกเมธ สุขประเสริฐ นักกีฬา BMX, นายเทวินทร์ หาญปราบ นักเทควันโด เหรียญเงิน โอลิมปิก 2016, รวมถึง ฮูโต๋-สัจจากุล จากค่าย Yousay..WATT พร้อมด้วย เบส-วิธวินท์, เซ้ง-วิชัย, เจ้านาย-จิรภัส และ โนเกีย-ชินวัตร 4 หนุ่มจากซีรีส์วาย Knock Knock Boys ที่ WeTV ร่วมกับ กองทัพโปรดักชั่น ผลิต

โดยมีคณะผู้บริหารเครือมติชน นำโดย นางสาวปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการ, นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ, นายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองกรรมการผู้จัดการระบบสื่อออนไลน์ในเครือมติชน และ บรรณาธิการ กอง บก.ประชาชาติธุรกิจ, นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร รองกรรมการผู้จัดการสายเทคโนโลยีและดิจิทัลมีเดีย, นายวิชญศักดิ์ สุวรรณทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการระบบสื่อออนไลน์ในเครือมติชน และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ข่าวสด จำกัด ให้การต้อนรับพันธมิตร

นายวิชญศักดิ์ สุวรรณทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการระบบสื่อออนไลน์ในเครือมติชน และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ข่าวสด จำกัด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของ “ข่าวสด-มติชน” กับการจัดเต็มแคมเปญ “ข่าวสด มติชน ยูโร 2024 -ปารีส เกมส์” ซึ่งเป็นกิจกรรมกีฬาครั้งยิ่งใหญ่ เกาะติด 2 สปอร์ต อีเวนต์ ติดต่อกัน 3 เดือน ผ่านกลยุทธ์ทั้ง On Ground, Online, On Print เพื่อส่งมอบความสุขความบันเทิง ให้กับแฟนกีฬาชาวไทย ได้ร่วมเชียร์กันอย่างเต็มที่

“เราส่งทีมนักข่าวบินไปทั้งฝรั่งเศส รายงานข่าวสดๆ แบบเกาะติดขอบสนาม สัมภาษณ์เจาะลึก เอ็กซ์คลูซีฟนักกีฬาไทย และมีรายการวิเคราะห์เกมการแข่งขันกันทุกวัน ที่พลาดไม่ได้ก็คือแคมเปญเชียร์สนุก ลุ้นโชคสองชั้น โชคชั้นแรกเป็นการจับคูปองชิงรางวัลยูโร 2024 ส่วนโชคชั้นที่ 2 คือการจับคูปองปารีสเกมส์ ซึ่งเรามี รางวัลใหญ่มอบให้ผู้โชคดี ทั้งรถยนต์ไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์พลังงานไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ ทองคำ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

“จะเห็นได้ว่ารางวัลของเราส่วนใหญ่เป็นรางวัลที่ตอกย้ำแนวคิดเรื่องความยั่งยืน ที่ข่าวสดและ มติชนพยายามสื่อสารผ่านการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยข่าวสด มติชน ให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืน หรือ Sustainability มาโดยตลอด เราทำกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทเอง และรายงานข่าวสารด้านนี้ กระตุ้นให้ทุกคน หันมาสนใจรักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงภาวะโลกร้อน ซึ่งสอดคล้องกับ 2 มหกรรมกีฬาทั้งยูโร 2024 และปารีส เกมส์ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนเช่นกัน”

สำหรับแนวทางแห่งความยั่งยืน (Sustainability) นอกจากเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจแล้ว ยังเป็นธีมหลักของมหกรรมกีฬาระดับโลกทั้งสองด้วย โดยมหกรรมกีฬาแรกคือ ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ครั้งที่ 17 หรือ ยูโร 2024 ที่ประเทศเยอรมนี นัดเปิดสนาม 14 มิถุนายน และนัดชิงชนะเลิศ 14 กรกฎาคม ส่วนอีกหนึ่งสปอร์ต อีเวนต์ระดับโลก คือ โอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 33 หรือ ปารีส เกมส์ 2024 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 11 สิงหาคม 2567

โดย ‘ยูโร 2024’ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The most sustainable European Championship of all time (ESG) แชมป์ยุโรปที่ยั่งยืนที่สุดตลอดกาล ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของวงการกีฬา โดยเฉพาะฟุตบอล ให้ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เช่น ของรางวัล ที่มีส่วนช่วยลดโลกร้อน การสร้างจิตสำนึกในการแบ่งปันโอกาส และความรู้ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านการมอบทุน หรืออุปกรณ์ทางการกีฬา

ส่วนโอลิมปิกฤดูร้อนในปีนี้ที่กรุงปารีส จะเป็นการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่เน้นเรื่องของ ความยั่งยืน โดยสอดแทรกแนวคิดเพื่อสังคมผ่านนิยาม “โอลิมปิกสีเขียว” คือการให้ความสำคัญในเรื่องของ สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยเหรียญรางวัลที่จะมอบให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ประยุกต์ใช้จากวัสดุดั้งเดิมของหอไอเฟล ที่ถูกเก็บไว้เพื่อซ่อมแซมหอไอเฟล นอกจากนี้ ผู้จัดงานยังกำหนดแผนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากถึง 55% ซึ่งสอดคล้องกับหลักการแห่งความยั่งยืน ซึ่งจะทำให้ปารีส เกมส์ 2024 กลายเป็นการแข่งขันโอลิมปิกที่มีผลเชิงบวก ต่อสภาพภูมิอากาศของโลก

ทั้งนี้ ภายในงานแถลงข่าว “ข่าวสด มติชน ยูโร 2024 – ปารีส เกมส์” ยังมีโค้ช นักกีฬาทีมชาติ และคนดังใน แวดวงกีฬา ร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ โค้ชเตี้ย-สะสม พบประเสริฐ, โค้ชฟุตบอลชื่อดัง, ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย, พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย, วิว-เยาวภา บุรพลชัย อดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2004 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักกีฬาโอลิมปิกไทย, โกเมธ สุขประเสริฐ นักกีฬาบีเอ็มเอ็กซ์ชายคนแรกของไทย ที่ได้ไปโอลิมปิก

On Ground, Online, On Print

3 กลยุทธ์ ระเบิดความมันส์ขั้นสุด ต่อเนื่อง 3 เดือน

แคมเปญ “ข่าวสด มติชน ยูโร 2024 – ปารีส เกมส์” ระเบิดความมันส์ผ่านกลยุทธ์ On Ground, Online, On Print นำเสนอคอนเทนต์ข่าวเกาะติดขอบสนาม เจาะลึกเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึงจัดกิจกรรม “มอบโชคสุดพิเศษ” ผ่านการตัดคูปองส่งชิงโชคในหนังสือพิมพ์ข่าวสด, มติชน และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ส่งชิงโชครางวัลมูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท เริ่มจากการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป “ยูโร 2024” ที่เยอรมนี และต่อเนื่องความมันส์ขั้นสุด Non-Stop ด้วย “โอลิมปิก เกมส์ 2024” ณ กรุงปารีส-ฝรั่งเศส ติดต่อกัน 3 เดือนเต็ม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคม 2567

On Ground : คิกออฟด้วยการแถลงข่าวแคมเปญ “ข่าวสด มติชน ยูโร 2024 – ปารีส เกมส์” การจับรางวัล และมอบรางวัลให้ผู้โชคดีอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบความสุขสองชั้น กับ 2 มหกรรมกีฬาระดับโลก

Online : จัดหนักจัดเต็มกับรายการออนไลน์ใหม่ 20 ตอน โดยผนึกกำลังกูรูกีฬา คอมเมนเตเตอร์สายสปอร์ต และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เปิด 2 รายการออนไลน์ใหม่ สุดพิเศษระดับพรีเมียม รับชมกัน 20 ตอนต่อเนื่อง ผ่านโซเชียลมีเดียยอดนิยม ทั้ง Youtube, Facebook

ในส่วนของ ‘ยูโร 2024’ เป็นรายการ “Khaosod X Matichon EURO Special” จำนวน 10 EP จัดสด Live Streaming วิเคราะห์ เจาะลึกรูปแบบเกมการแข่งขัน โดยพิธีกรแถวหน้าจากกอง บก. ข่าวสด X มติชนออนไลน์ ปะทะ อินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อป เริ่มสตาร์ทระเบิดแข้งยูโรฯ วันที่ 14 มิถุนายน จนถึงรอบชิงชนะเลิศ กลางเดือนกรกฎาคม 2567

ส่วน ‘ปารีส เกมส์’ มีรายการ “Khaosod X Matichon บองชูว์ ปารีส เกมส์” จำนวน 10 EP จัดสดผ่านระบบ Live Streaming เจาะลึกจากสนามแข่ง ส่งตรงจากกรุงปารีส และเพิ่มมุมมองให้เข้ากับกระแสโลก โดยยกเอาประเด็นเดือด “จีโอโพลิติกส์” (Geopolitics) หรือสงคราม “ภูมิรัฐศาสตร์โลก” มาวิเคราะห์เบื้องลึกเบื้องหลังการจัดมหกรรมปารีส เกมส์ 2024 ผ่านมุมมอง นักวิชาการ-นักการเมือง ชั้นนำ

นอกจากนี้ ยังเปิดเว็บไซต์พิเศษ “ข่าวสด มติชน ยูโร 2024 – ปารีส เกมส์” เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์ เจาะลึก ทั้งก่อนเกม-หลังเกม บทสัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟ รายงานพิเศษ วิดีโอคลิป ภาพชุด อินโฟกราฟิก คิวแข่งขัน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับมหกรรมยูโร 2024 และ โอลิมปิก ปารีส เกมส์ 2024

On Print : สุดฮอต กับการเปิดพื้นที่ “หน้าหนึ่ง” พร้อมกับเปิดพื้นที่ข่าวในฉบับ รวมทั้งคอลัมน์พิเศษสดๆ ในหนังสือพิมพ์มติชน และข่าวสด ต้อนรับกระแสความตื่นตัวสปอร์ต อีเวนต์ครั้งใหญ่ระดับโลก แห่งปี 2024 เพื่อแฟนกีฬาชาวไทย และพิเศษสุดกับการตัดคูปองส่งชิงโชค จากหนังสือพิมพ์มติชน, ข่าวสด และนิตยสารมติชน สุดสัปดาห์ ลุ้นรับโชคสองชั้น รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท

เชียร์สนุก ลุ้นโชคสองชั้น!

มอบความสุขให้คนไทยแบบจัดใหญ่ จัดเต็ม กับกิจกรรม “ข่าวสด มติชน ยูโร 2024 – ปารีส เกมส์” เพียงตอบคำถาม แล้วเขียนชื่อ-นาสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ด้วยลายมือลงในคูปอง แล้วตัดคูปองส่งชิงโชค จากหนังสือพิมพ์มติชน, ข่าวสด และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ลุ้นรับโชคสองชั้น รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท

โชคชั้นที่หนึ่ง จากกิจกรรม “ยูโร 2024” โดยตอบคำถาม “ท่านเชียร์ทีมชาติใดเป็นแชมป์ยูโร 2024” พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือ ลงในคูปองจากหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2567 แล้วส่งคูปองกลับมาที่ บริษัท ข่าวสด จำกัด โดยคูปองทุกใบจะถูกนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีหลังจบทัวร์นาเมนต์ ลุ้นโชครับรางวัลมากมาย

รางวัลที่ 1 รถยนต์ไฟฟ้า NETA V II มูลค่า 549,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 จักรยานยนต์ Honda scoopy i รุ่น Prestige คันละ 54,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 3 ทองคำมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

และอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ กระเป๋าเป้ดีไซน์สุดชิคของการคอลแลปส์ครั้งแรก ระหว่าง ‘UPTOYOU X TICKKYWOW’ นวัตกรรมการออกแบบที่ใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิลที่มีสัญลักษณ์ Infinity จำนวน 24 ขวด จำนวน 200 ใบ

ปิดรับคูปอง วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 จับรางวัล วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมข่าวสด ประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 และรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2567

โชคชั้นที่สอง จากกิจกรรม “ปารีส เกมส์” โดยตอบคำถาม “ท่านคิดว่าทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองหรือไม่” พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือ ลงในคูปองจากหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด และนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2567 แล้วส่งคูปองกลับมาที่ บริษัท ข่าวสด จำกัด โดยคูปองทุกใบจะถูกนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีหลังจบทัวร์นาเมนต์ ลุ้นโชครับรางวัลมากมาย

รางวัลที่ 1 รถยนต์ MG 4 ELECTRIC รุ่น XPOWER มูลค่า 809,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110 i มูลค่า คันละ 46,000บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 3 ทองคำมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 25 รางวัล

นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ เสื้อแจ๊กเก็ต เวอร์ซุส จำนวน 150 ตัว

ปิดรับคูปอง วันที่ 11 สิงหาคม 2567 จับรางวัล วันที่ 23 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุมข่าวสด ประกาศรางวัล

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2567 และรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 กันยายน 2567

ของรางวัลรักษ์โลก

นายชลิต กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษา บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ของรางวัลสำหรับแคมเปญ ‘ข่าวสด มติชน ยูโร 2024-ปารีส เกมส์’ ครั้งนี้ ในฐานะผู้จัดแคมเปญได้จัดสินค้าที่เน้นเรื่องของรักษ์โลก ให้สอดคล้องกับการจัดการแข่งขันของฟีฟ่า (ยูโร 2024) สินค้าที่เราเตรียมมาให้สำหรับผู้อ่านมติชน ข่าวสด และมติชนสุดสัปดาห์ ก็ประกอบด้วย รถยนต์ไฟฟ้าของ MG 4 ซึ่งถือว่าเป็นรถไฟฟ้ายอดนิยมที่ตลาดกำลังต้องการ อีกทั้งยังมีรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กของ NETA V II รวมสองคัน นอกจากนี้ยังมี สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า และได้รับความร่วมมือจาก ปตท. จีซี (PTT Global Chemical) ส่งเป้สะพายหลังที่ทำจากขวดพลาสติก จำนวน 200 ใบ

นายชลิต กล่าวต่อว่า เป้แต่ละใบทำจากขวดพลาสติก และของขวัญที่เราแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ เป็นกระเป๋าใส่ IPAD ซึ่งก็ทำมาจากขวดพลาสติกเช่นเดียวกัน ขณะเดียวกัน เราก็กำลังพิจารณาสินค้าที่รักษ์โลก เข้ามาให้กับผู้อ่านเช่นเดียวกัน และยังมีสินค้ามูลค่าสูง โดยเราเตรียมทองคำแท่งไว้ให้กับผู้อ่าน มีมูลค่าเกือบ 1 ล้านบาท เช่นเดียวกัน เรายังมีมอเตอร์ไซค์จากฮอนด้า ประกอบด้วย Honda scoopy i เป็นมอเตอร์ไซค์ที่สวยมาก ตอนนี้กำลังยอดนิยม รวมถึงมี Honda Wave 110 i ซึ่งแจกให้รวม 10 คัน นอกจากนี้ยังมีเสื้อกีฬาจาก เวอร์ซุส เป็นเสื้อวอร์ม ที่ให้กับผู้อ่านอีกประมาณ 150 รางวัล

“ที่พูดมาทั้งหมด ยังไม่รวมรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ที่เราได้ติดต่อพันธมิตรมา ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้ารักษ์โลก รวมถึงเราเพิ่มจำนวนของรางวัลด้วย ขณะนี้มีเสื้อ 150 ตัว รางวัลกระเป๋าเป้ 200 รางวัล เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรางวัลกันมากขึ้น อย่างน้อยที่สุดก็ได้เสื้อหรือได้กระเป๋าเป้ จึงขอเรียนเชิญผู้อ่านและผู้ชมทุกท่านได้ร่วมแคมเปญกับเรา ซึ่งคณะกรรมการที่จัดแคมเปญครั้งนี้ได้คิดพิจารณาที่จะให้ของรางวัลเป็นสินค้าเกี่ยวกับการรักษ์โลกเป็นหลัก อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า สินค้า upcycling รวมถึงยังมีสินค้าอื่นๆ อีกหลายรายการที่กำลังจะเข้ามาเสริมทัพ”

ด้าน นายศรวิษฐ์ บุญเกื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด กล่าวว่า สำหรับกลยุทธ์ On ground เราเปิดให้ตัดคูปองชิงโชคในหนังสือพิมพ์สองฉบับคือ ข่าวสด และมติชน อีกทั้งยังมีนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ เป็นโชคสองชั้น รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ชั้นที่ 1 เราเริ่มตั้งแต่ ยูโร 2024 ส่วนโชคชั้นที่ 2 ก็จะเป็นมหกรรมโอลิมปิกในปารีส ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่

นายวิชญศักดิ์ สุวรรณทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการระบบสื่อออนไลน์ในเครือมติชน และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ข่าวสด จำกัด เปิดเผยว่า ในส่วนของ Online เราแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกก็จะเป็นรายการพิเศษทางออนไลน์ที่เราเตรียมไว้ประมาณ 20 ตอน เพื่อที่จะเผยแพร่ทางแพลตฟอร์ม social media ไม่ว่าจะเป็น Facebook, youtube, tiktok 10 ตอน ตอนแรกจะเป็นส่วนของยูโร 2024 จะเป็นการวิเคราะห์เกมโดยกูรูกีฬา commentator ชื่อดัง รวมทั้งอินฟลูเอนเซอร์ ที่มาร่วมวิเคราะห์เกม

นายวิชญศักดิ์ กล่าวว่า อีก 10 ตอนก็จะเป็นเรื่องของปารีส เกมส์ จะเป็นการรายงานสดจากทีมผู้สื่อข่าวประจำที่ปารีส พร้อม live streaming กลับมาที่ประเทศไทย เป็นการรายงานแบบติดขอบสนาม เป็นรายการชีวิตความเป็นอยู่ของชีวิตนักกีฬาไทย รวมทั้งบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ สุดท้ายก็จะเป็นเว็บไซต์รวมข่าวยูโรและปารีส เกมส์ เราจะเป็นศูนย์รวมข่าวทั้งหมดที่เกี่ยวกับยูโร 2024 และ ปารีส เกมส์ ที่เราทำขึ้นมาโดยเฉพาะให้คนสามารถเข้าไปเลือกอ่านได้อย่างจุใจ

นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน กล่าวว่า ในส่วนของ On Print เราจะใช้พื้นที่ของหนังสือพิมพ์ เราก็จะใช้พื้นที่หน้าหนึ่ง ช่วงแรกเราจะแนะนำเกมก่อน และช่องต่อไปจะเป็นการรายงานผลของการแข่งขัน และเราใช้พื้นที่ของหน้ากีฬาในการนำเสนอคอลัมน์พิเศษแบบเจาะลง ทำนายเกม เพื่อให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขและมีความสนุกกับเกมที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันเราก็จะสอดแทรกความรู้วิธีต่างๆ ทั้งเกมยูโรและปารีส เกมส์ เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีมิติต่างๆ อีกมากมาย ก็คิดว่าพออยู่ในช่วงของโอลิมปิกก็จะใช้ช่วงการติดตามผลเป็นการติดตามเหรียญ เพื่อมอบความรู้ให้กับผู้อ่านที่จะสามารถมาชิงคูปอง มาทำนายผล ลุ้นเกมชิงโชค ต่อไป

จับมือทัพพันธมิตร มอบความสุขคูณสอง

ความสุขและความสนุกจัดเต็มแบบนันสตอปตลอด 90 วัน จากแคมเปญ “ข่าวสด มติชน ยูโร 2024 – ปารีส เกมส์” ที่ได้รับการสนับสนุนจากทัพพันธมิตร ได้แก่ คาราบาวเครื่องดื่มระดับโลก, บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จํากัด, รถจักรยานยนต์ฮอนด้า, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท เวอร์ซุส สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด และ เอไอเอ ประเทศไทย มอบรางวัลลุ้นโชคทั้ง ‘ยูโร 2024’ และ ‘ปารีส เกมส์’

หนึ่งในทัพพันธมิตรอย่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ AIS ที่ 1 ตัวจริง เคียงข้างมหกรรมกีฬาระดับโลก “Olympic Games Paris 2024” อีกครั้ง ก็ได้มาร่วมมอบความสุขในแคมเปญครั้งนี้ด้วย โดย นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการพันธมิตรธุรกิจด้านบันเทิงและคอนเทนต์ AIS กล่าวว่า ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายที่มุ่งมั่นตั้งใจใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตให้แก่คนไทย รวมถึงเสริมศักยภาพของทุกภาคส่วนอย่างดีที่สุด พร้อมมอบความสุขในทุกช่วงเวลาจากบริการดิจิทัลหลากหลาย ผ่านเทคโนโลยี 5G และอินเทอร์เน็ตบ้าน ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ มากกว่า 90% ดังนั้น ในทุกครั้งที่มีกิจกรรมสำคัญในดวงใจของทุกคน จึงไม่พลาดที่จะนำกิจกรรมดังกล่าวมาสู่สายตาคนไทยเสมอ

“เหลืออีกเพียง 58 วัน จะถึงวันแข่งขันที่นักกีฬาทั่วโลก รวมทั้งนักกีฬาไทยรอคอย การแข่งขัน โอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 AIS ขอเป็นหนึ่งแรงใจร่วมเชิญชวนคนไทยส่งแรงเชียร์ให้นักกีฬาไทยผ่านเข้ารอบคัดเลือกโอลิมปิก ไปสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย การแข่งขันกีฬาที่เป็นที่หนี่งของมวลมนุษยชาติ AIS ยังมีความภาคภูมิใจ และตั้งใจนำเสนอประสบการณ์การถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาครั้งนี้ ให้คนไทยได้รับชมอีกครั้ง

“เราพร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดทุกภาพความทรงจำจากการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์สู่สายตาคนไทยอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อให้คนไทยได้รับประสบการณ์ ส่งต่อกำลังใจพร้อมพลังนักสู้ จากคนไทยทุกคน มอบให้สุดยอดฮีโร่นักกีฬาไทย ขอให้คว้าชัยจากการแข่งขันในครั้งนี้” รุ่งทิพย์ กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน นายทรงเดช พรนภดล ประธานบริษัท เวอร์ซุส สปอร์ตกรุ๊ป จำกัด อีกหนึ่งพันธมิตรที่ร่วมแคมเปญ ‘ข่าวสด มติชน ยูโร 2024 – ปารีส เกมส์’ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสร่วมกับทางมติชน-ข่าวสดอีกครั้ง หลังจากครั้งที่แล้วน่าจะเป็นซีเกมส์ ครั้งนี้เป็นงานใหญ่ทั้งยูโร และโอลิมปิก ก็รู้สึกขอบคุณที่ให้เกียรติบริษัทเรา กิจกรรมมีประโยชน์ ทำให้เกิดความตื่นตัวในการที่ทุกคนได้หันมาสนใจทั้งโอลิมปิก ทั้งบอลยูโร ด้วยแบรนด์เวอร์ซุสเราเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่เกี่ยวกับกีฬาโดยตรงอยู่แล้ว โดยสนับสนุนด้านกีฬามาตลอด ฉะนั้นถ้ามีงานเกี่ยวกับกีฬาทางเราก็จะตอบรับทันที

“ขอเชิญชวนทุกคน นานๆ ทีจะมีกิจกรรมแบบนี้ มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ นะครับ ในฐานะแบรนด์เวอร์ซุส ได้ส่งเสื้อวอร์มเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมทายผลเพื่อที่จะได้เสื้อของเราไป สุดท้ายขอให้นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จ ชนะได้เหรียญทองกลับมาเป็นของขวัญให้พี่น้องชาวไทย”

เชียร์ทีมที่รักในยูโร 2024

ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยคว้าเหรียญโอลิมปิก

ภายในงานแถลงข่าวแคมเปญ ‘ข่าวสด มติชน ยูโร 2024 – ปารีส เกมส์’ ยังมีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย นักกีฬาทีมชาติไทยในปัจจุบัน รวมทั้งคนดังในแวดวงกีฬาร่วมงานอย่างคับคั่ง โดย โค้ชเตี้ย-สะสม พบประเสริฐ กล่าวถึงการแข่งขันยูโร 2024 ว่า นับเป็นเกมการแข่งขันที่ดูวิเคราะห์ยาก เพราะทีมชาติแต่ละแห่งมีการผลัดใบกันเยอะ แต่ที่คนไทยหลายคนเชียร์กันเยอะ คือ ทีมชาติอังกฤษ แต่ต้องไม่ลืมว่าเราผิดหวังมาหลายรอบแล้วเหมือนกัน

“เท่าที่ดูรอบนี้มีโอกาสเข้าใกล้รอบชิง มีทิศทางที่ดี ชาติอื่นอย่าง ‘ฝรั่งเศส’ ก็มีความเก๋าอยู่ ส่วนเจ้าภาพมองว่ายังไม่ถึงเวลา เพราะเพิ่งเปลี่ยนแล้วก็รวมทีมใหม่ แต่ถ้าถามว่ามีทีมไหนพอจะเป็นทีมเต็งในเวลานี้คงจะยังไม่มี เพราะดู Second Role ไม่มีรายชื่อไหนที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับทีมเดนมาร์กที่มีแต่นักเตะเก่งๆ มารวมตัวกัน แต่ว่าพอมาตรฐานการแข่งขันฟุตบอลสูงขึ้นเรื่อยๆ โอกาสที่ยูโรจะฟลุกกลับมาอีกครั้งก็พอเห็นอยู่

“สำหรับแคมเปญ ‘ข่าวสด มติชน ยูโร 2024 – ปารีส เกมส์ เป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ ส่วนตัวเคยส่งมาหลายครั้ง แต่ก็พลาดทุกครั้ง แต่ไม่เป็นไร ปีนี้มีของรางวัลเยอะ อยากเชิญชวนคนไทยมาร่วมสนุกกันเยอะๆ ร่วมลุ้นและเชียร์ทั้งยูโร 2024 และโอลิมปิกไปด้วยกัน”

ด้าน พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกว่า สำหรับทีมชาติไทย กีฬาจักรยานปีนี้สร้างประวัติศาสตร์ ได้โควตา 5 ที่นั่ง ไปโอลิมปิก โดยมี โกเมธ สุขประเสริฐ ได้ในประเภทกีฬา BMX 1, ประเภทถนน 3 ที่นั่ง เป็นผู้หญิง 2 ผู้ชาย 1 โดยอีกหนึ่งคนที่กำลังเก็บตัวอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งทุกคนคือความหวังของประเทศ แผนคือก่อนแข่ง 20 วัน เราจะต้องไปซ้อมสนามจริง ซึ่งตอนนี้ทางทีมงานได้ติดต่อกับทางปารีส เรียบร้อยแล้ว

“ถามว่ามีความหวังไหม ต้องเรียนว่านักกีฬาทั้ง 5 คน แม่จะใหม่ถอดด้าม แต่หัวใจเป็นนักสู้ 100% เพราะเราคือตัวแทนที่นำเอาธงชาติไปปรากฏในสนามซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรา ท้ายที่สุดก็ขอแรงใจจากพี่น้องประชาชน รวมถึงขอบคุณข่าวสด-มติชน ที่ได้จัดแคมเปญนี้ขึ้นมา ผมคิดว่าจะเป็นขวัญและกำลังใจที่นักกีฬาเคยมีอยู่ 50 อาจจะเพิ่มขึ้นถึง 100 ก็เป็นได้”

ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตนทำเทควันโดมาไม่ต่ำกว่า 20 ปี ฟังเพลงชาติในสนามการแข่งขันมาก็หลายครั้ง แต่ไม่ว่าจะครั้งไหน เมื่อธงไตรรงค์ขึ้นพร้อมเพลงชาติบรรเลง ก็ทำให้ตนขนลุกทุกครั้ง สำหรับกีฬาเทควันโดในครั้งนี้เราได้ไปกัน 3 คน 2 หญิง 1 ชาย น้องเทสนิสจะบอกว่าเป็นหัวหน้าทีมก็ว่าได้ โดยสถิติก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองอีกครั้ง เพราะเคยคว้ามาแล้วและปัจจุบันเป็นเบอร์ 1 ของโลกอยู่

“เราก็ต้องลุ้นกันว่าเขาจะได้หรือไม่ แต่ในขณะเดียวกันน้องๆ อีกสองคนก็มีโอกาสดีที่จะสร้างผลงานได้เช่นเดียวกัน อย่างน้องบัลลังก์เองก็สูงถึง 193 เซนติเมตร มีความสดใหม่ อายุน้อย มีผลงานรองแชมป์โลกในรุ่นเยาวชน พอมาขึ้นรุ่นประชาชนชิงแชมป์โลกก็ได้เหรียญเงินเลยทันที ด้านศศิกานต์เองก็ได้รับการคัดเลือกเข้ามา ทั้งสามคนมีโอกาสลุ้น จึงอยากให้ประชาชนช่วยกันเชียร์นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ในเดือนสิงหาคม วันที่ 7 น้องเทนนิส วันที่ 8 บัลลังก์ และวันที่ 9 ศศิกานต์ ไปพร้อมกัน”

รุ่นพี่อย่าง ‘วิว – เยาวภา บุรพลชัย’ อดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2004 ก็มาร่วมให้กำลังใจรุ่นน้องทีมชาติไทย สู้ศึกโอลิมปิก 2024 ด้วย

“โอลิมปิกครั้งนี้ ทีมชาติไทยของเรามีความพร้อมในหลายๆ กีฬา คิดว่าทุกคนจะได้ร่วมกันเชียร์สนุกแน่ในปีนี้ ซึ่งนักกีฬาทุกคนต่างต้องการกำลังใจ แต่นอกเหนือจากการส่งแรงเชียร์แล้ว ก็อยากให้การดูกีฬาเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองรวมถึงเด็กและเยาวชน ไม่จำเป็นต้องก้าวเข้ามาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ แต่หมายถึงการที่ดูกีฬาแล้วมีเกิดความสนุก เกิดแรงบันดาลใจ จนอยากออกไปเล่นกีฬา ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในการเชียร์กีฬา”

เตรียมรับความสุขกันตลอด 3 เดือนเต็ม! ระเบิดความมันส์กันให้เต็มที่ พร้อมเชียร์ทีมที่รัก ในฟุตบอลยูโร 2024 และส่งแรงเชียร์แรงใจให้นักกีฬาไทยคว้าชัยเหรียญทองในโอลิมปิก 2024 พร้อมลุ้น โชคใหญ่สองชั้นจากแคมเปญ “ข่าวสด มติชน ยูโร 2024 – ปารีส เกมส์” เพื่อความสุขของคนไทยทุกค