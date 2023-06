ภัยแล้งเวียดนามกระทบผู้ผลิตไฟฟ้าระส่ำ ส.อ.ท.จับตาเวียดนามแก้ปัญหาไฟฟ้าดับ

เอกชนไทยจับตารัฐบาลแก้ปัญหาไฟฟ้าดับ เวียดนามเหนือภัยแล้งรุนแรงต่อเนื่องกระทบการผลิตไฟฟ้าระส่ำ เด้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงสังเวยบริหารไฟฟ้าผิดพลาด

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 แหล่งข่าวจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนตั้งฐานผลิตในเวียดนาม กำลังเกาะติดผลกระทบปัญหาการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอในเวียดนาม โดยเฉพาะพื้นที่เวียดนามตอนเหนือได้รับผลกระทบมากกว่าเวียดนามตอนใต้ เพราะจะมีระบบการส่งไฟฟ้าที่แบ่งแยกกัน ซึ่งปัญหานี้อาจจะกระทบโรงงานไทยที่ไปตั้งในพื้นที่ตอนเหนือ

สาเหตุที่ไฟฟ้าไม่เพียงพอ จากข่าวในเวียดนามบอกว่าเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาด ส่งผลให้ถ่านหินที่สั่งซื้อเป็นวัตถุดิบผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ ขณะที่ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานน้ำได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในฮานอย

ด้วยเหตุนี้ทำให้การโยกย้ายข้าราชการระดับสูงจากการบริหารงานผิดพลาด โดยเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาการไฟฟ้าแห่งเวียดนาม (EVN) ตัดสินใจระงับการทำงานชั่วคราวกับ Mr.Nguyen Duc Ninh ผู้อำนวยการ National Load Dispatch Center

Advertisement

สำหรับ National Load Dispatch Center มีหน้าที่ในการระดมแหล่งพลังงานที่ยืดหยุ่นและสมเหตุสมผล, ลดเหตุการณ์ไฟฟ้าให้น้อยที่สุด, ดำเนินการตลาดไฟฟ้าที่มีการแข่งขันอย่างยุติธรรมและโปร่งใส, รับประกันว่าการจ่ายไฟฟ้าจะไม่หยุดชะงักและปลอดภัย, ครบถ้วนและมีคุณภาพ

และล่าสุดด้านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้ลงมาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ทั้งยังเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 2 แห่ง คือโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเมืองเดืองและกว๋างนิญ ซึ่งเป็นแกนหลักของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของจังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดที่การลงทุนและมีแรงงานเป็นแสนคน ทำให้นักลงทุนไทยมั่นใจว่าสถานการณ์ปัญหาไฟฟ้าดับในเวียดนามจะคลี่คลายในเร็ว ๆ นี้

รายงานข่าวจากสื่อเวียดนามระบุว่า ปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำสำหรับผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในภาคเหนือต่ำกว่าระดับที่เรียกกันว่า “ระดับน้ำตาย” ทำให้ต้องหยุดการทำงานของกังหันหลายชุด ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดแคลนไฟฟ้าในภูมิภาค Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Trung Sơn, Thác Mỗ และ Tri An ทางตอนเหนือ ยกเว้นอ่างเก็บน้ำ Hoà Binh Hydropower ส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดหาน้ำให้พืชได้

นาย Tråần Đình Long ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้ากล่าวว่า ในปีนี้ท่ามกลางสภาพอากาศที่รุนแรงเนื่องจากผลกระทบของปรากฏการณ์สภาพอากาศเอลนีโญ (El Nino) ความต้องการไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้แหล่งจ่ายไฟลดลงต่ำกว่าความต้องการสำหรับกิจกรรมประจำวันและการผลิตของประชาชน

Advertisement

ระดับน้ำต่ำ

ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Thác Bà ในจังหวัด Yên Bái หยุดเดินเครื่องที่กังหัน 2 ใน 3 ตัว เนื่องจากการขาดแคลนน้ำ ในขณะที่กังหันที่เหลือกำลังเดินเครื่องที่ความจุขั้นต่ำ

เขากล่าวว่าหนึ่งในแนวทางแก้ไขเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีคือการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน นายกรัฐมนตรีได้ออกกฤษฎีกาว่าด้วยการเสริมสร้างการประหยัดพลังงานในปี 2566-2568 และปีต่อ ๆ ไป

นาย Trần Việt Hoà ผู้อำนวยการกรมระเบียบการไฟฟ้าของ MoIT กล่าวว่ากำลังการผลิตรวมของระบบไฟฟ้า 3 เมืองในภาคเหนือ (รวมถึงไฟฟ้านำเข้าสามเมือง) มีเพียง 17,500-17,900 เมกะวัตต์ (ประมาณร้อยละ 59.2 ของกำลังการผลิตที่ติดตั้ง) ในจำนวนนี้รวมถึงประมาณ 2,500-2,700 MW ที่นำมาจากภาคใต้และภาคกลางไปทางเหนือ

ขณะที่ Nguyễn Mạnh Cường รองผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Thác Bà JSC กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ระดับน้ำที่อ่างเก็บน้ำ Thác Bà Res ลดลงต่ำกว่าระดับน้ำตาย ซึ่งเป็นจุดตัดสำหรับความสามารถในการเดินเครื่องที่เหมาะสมที่สุด ในเดือนพฤษภาคม การผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 2 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเท่ากับเพียงหนึ่งในสิบของปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่บันทึกในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ในขณะเดียวกัน ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคเหนืออาจสูงถึง 23,500-24,000 เมกะวัตต์ในวันที่อากาศร้อนที่จะถึงนี้ เป็นผลให้ระบบไฟฟ้าภาคเหนือจะประสบปัญหาการขาดแคลนประมาณ 4,350 เมกะวัตต์ โดยขาดแคลนเฉลี่ยต่อวันประมาณ 30.9 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และถึง 50.8 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในวันสูงสุด

ผู้อำนวยการทั่วไปของการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) Trần Đình Nhân กล่าวว่า จนถึงขณะนี้เมืองและจังหวัดทั้ง 63 แห่งได้ร่างแผนอนุรักษ์ไฟฟ้า EVN ได้ประสานงานกับ Northern Power Corporation (EVNNPC), Hanoi Power Corpora tion และบริษัทไฟฟ้าในเมืองเพื่อควบคุมการจ่ายไฟให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละท้องที่ ในขณะเดียวกัน ท่ามกลางปริมาณไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและอุปทานที่พอประมาณ การตัดไฟแบบหมุนเวียนตามเวลาที่กำหนดเป็นสิ่งจำเป็น เขากล่าว

Advertisement

Thác Bà ไม่ได้เป็นเพียงกรณีเดียว เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในรายงานที่ออกโดย Department of Safety Engineering and Industrial Environment ภายใต้กระทรวง Indus try and Trade (MoIT) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน มีอีก 11 แห่งทั่วประเทศหยุดผลิตกระแสไฟฟ้า

ในเวลาเดียวกัน อ่างเก็บน้ำ Hoà Binh สามารถจ่ายน้ำให้กับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Hoà Binh ได้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายนเท่านั้น เมื่อถึงเวลานั้น การจ่ายไฟในภาคเหนือจะถูกลดเพิ่มอีก 5,000 MW เป็น 7,000 MW ทำให้เกิดผลกระทบแบบโดมิโนของการตัดจ่ายไฟทั่วประเทศ

เพื่อให้การจัดสรรพลังงานมีประสิทธิภาพ สัปดาห์ที่แล้ว EVN ได้ขอให้ EVNNPC คำนวณความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานอย่างรอบคอบ และจัดสรรพลังงานให้กับบริษัทพลังงานส่วนภูมิภาค โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมสำคัญที่ได้รับการพิสูจน์โดยคณะกรรมการประชาชนประจำจังหวัดเช่นกัน เป็นกิจกรรมทางสังคมและการเมืองที่สำคัญและเหตุการณ์สำคัญ วี.เอ็น.เอส

อ่างเก็บน้ำที่ประสบปัญหาระดับน้ำตายทั่วประเทศ ได้แก่ Lai Châu, Sơn La, Thác