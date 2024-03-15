XPENG ไทยแลนด์ เฟ้นมืออาชีพร่วมเดินทางสู้ผู้นำรถEV รายได้งาม

NE0 MOBILITY ASIA ในเครือปตท.และ MGC ASIA เปิดรับทีมงานร่วมเดินทางไปกับ XPENG ยักษ์ใหญ่รถยนต์จากจีน รายได้ดีผลตอบแทนงามสวัสดิการเยี่ยม
วันที่ 15 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายว่า NE0 MOBILITY ASIA บริษัทร่วมทุนระหว่าง อรุณพลัส ในเครื่อ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจ EV ครบวงจร และ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจ Lifestyle Mobility Ecosystem เปิดรับสมัครผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมเดินทางกับ XPENG โดย XPENG (Thailand) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายจาก XPENG อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
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ตำแหน่งที่รับประกอบด้วย
- Chief Executive Officer
- Chief Financial Officer
- Finance Director
- Dealer Network Manager
- General Manager : HROD
- General Manager : Sales & Planning
- General Manager: Aftersale Service
- General Manager : Corporate Fleet
- General Manager : Used Car Program
- General Manager : Parts & Logistics
- General Manager : Network Planning & Business Development
- General Manager : Finance & Accounting
- General Manager : IT
- Head of Digital Marketing
- Head of Loyalty Program
- Head of PR Communication
- Head of Purchasing
- Head of Training: Sale & Aftersale
- Head of Insurance
- Head of Technician
- Head of Product Planning
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