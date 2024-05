ไทย-ฝรั่งเศส ร่วมมือทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติลงนามเอ็มโอยูฝรั่งเศส สร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพระหว่าง ชูความเป็นหุ้นส่วนด้านสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการคุ้มครองชนิดพันธุ์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงการเจรจาทวิภาคีว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและการคุ้มครองชนิดพันธุ์ (Letter of intent on the establishment of a bilateral dialogue on the environment, biodiversity and species protection) ระหว่างไทยและฝรั่งเศส กับนายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

โดยมีคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามฯ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีที่ได้รับมอบหมายจากพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ลงนามความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและการคุ้มครองชนิดพันธุ์ ซึ่งเปรียบเสมือนหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทั้งสองประเทศจะสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านสิ่งแวดล้อม และบูรณาการเชิงนโยบายร่วมกันผ่านกิจกรรมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายระดับชาติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

อาทิ อนุสัญญาว่าด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพ ความตกลงปารีส และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 การเจรจาทวิภาคีว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและการคุ้มครองชนิดพันธุ์

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือและบูรณาการเชิงนโยบายระหว่าง ประเทศไทยและฝรั่งเศสผ่านโครงการความร่วมมือใน ๒ ประเด็นหลัก คือ ความหลากหลายทางชีวภาพกับสภาพภูมิอากาศ และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราชอาณาจักรไทย

และกระทรวงการเปลี่ยนผ่านทางนิเวศวิทยาและความเป็นปึกแผ่นแห่งดินแดน สาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนภายใต้การเจรจาทวิภาคีดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด