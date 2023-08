BYD ลั่นก่อนสิ้นปีนี้ ผุดโชว์รูมครบ 100 แห่งทั่วประเทศ

เรเว่ ออโตโมทีฟ เดินหน้าขยายเน็ตเวิร์ก เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับรถอีวี BYD จับมือกับ “ซัสโก้ บียอนด์” ผุดโชว์รูม BYD SUSCO Beyond 5 สาขารวด ปักหมุดยึดทำเลพื้นที่กรุงเทพฯ 2 สาขา ในอยุธยา, อ่างทอง มั่นใจขยายครบ 100 สาขาทั่วประเทศ

นายประธานวงศ์ พรประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรเว่ ออโตเมทีฟ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท ซัสโก้ บียอนด์ จำกัด ในฐานะพันธมิตรเพื่อร่วมกันขยายเครือข่ายการจัดจำหน่ายและบริการรถยนต์ไฟฟ้า BYD ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 7 สาขา

แบ่งเป็น ในกรุงเทพฯ 5 สาขา ได้แก่ BYD SUSCO Beyond สาขาพระราม 2, BYD SUSCO Beyond สาขาพระราม 9, BYD SUSCO Beyond สาขาวิภาวดี, BYD SUSCO Beyond สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, BYD SUSCO Beyond สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต

และอีก 2 สาขาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ BYD SUSCO Beyond ประตูน้ำพระอินทร์ และ BYD SUSCO Beyond อ่างทอง

ทั้งนี้ เรเว่ฯ ตั้งเป้านำเสนอรถยนต์ไฟฟ้า BYD ที่ได้มาตรฐานและตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้าในประเทศไทย รวมถึงเปิดโชว์รูมให้ได้มากถึง 100 แห่งภายในปี 2566 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงให้กับกลุ่มคนที่หลากหลาย จากปัจจุบัน เปิดตัวโชว์รูม BYD ไปแล้วถึง 60 แห่ง

“เราเร่งมือขยายรากฐานของระบบนิเวศแห่งการขับเคลื่อนสีเขียวในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะต่อยอดจากแรงผลักดันนี้เพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในประเทศ โดยความร่วมมือครั้งนี้ได้นําไปสู่การสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยและการบริการลูกค้าที่ครอบคลุม ส่งมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทุกคน ว่าจะได้รับการดูแลและความช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยมตลอดเส้นทางการเป็นเจ้าของ”

ด้านชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัสโก้ บียอนด์ จำกัด เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างก้าวกระโดด เมื่อรวมกับศักยภาพและประสบการณ์ของ ​SUSCO ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของบริษัท เรเว่ฯ ได้อย่างแน่นอน