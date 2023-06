เอสซีจี-วู้ดดี้เวิลด์ หา Gen Z แชร์ทักษะอยู่รอด เงินรางวัล 1 แสนบาท

มูลนิธิเอสซีจี หาคน Gen Z บอกเล่าเรื่องราวใช้ทักษะที่ทำให้ประสบความสำเร็จ-สร้างรายได้ ผ่านกิจกรรม Best Survivor Awards ชิงเงิน 1 แสนบาท รับสมัคร 30 พ.ค. ถึง 15 ก.ค. 2566

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 “มูลนิธิเอสซีจี” ร่วมกับบริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด (Woody World) ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และสื่อบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ เปิดรับสมัครคน Gen Z (อายุ 15-25 ปี) สัญชาติไทย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและอาชีพ มาร่วมแชร์ประสบการณ์จริง “ทำอย่างไรให้อยู่รอดได้ในยุคนี้” ผ่านกิจกรรม Best Survivor Awards ภายใต้แคมเปญ Gen Will Survive ซึ่งเป็นภาค 2 ของแนวคิด “Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

นับเป็นปีที่ 2 ที่มูลนิธิเอสซีจีให้ความสำคัญกับการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ รู้จักใช้ทักษะเพื่อการอยู่รอดในโลกปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด ส่งเสริมให้เยาวชนเรียนเร็ว จบเร็ว ได้งานเร็ว และสามารถนำทักษะ power skills ไม่ว่าจะเป็นทักษะ hard skill และ soft skill นำมาปรับใช้เพื่อให้อยู่รอดได้ มีรายได้ และดูแลตัวเองได้

โดยมูลนิธิเอสซีจียังคงผลักดันและปรับตัวไปกับแนวคิด Learn to Earn ผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

1. ทุนการศึกษา มอบทุนในสาขาที่เรียนเร็ว จบเร็ว ได้งานเร็ว

2. บอกต่อ How to วิธีการว่า Gen Z จะรอดได้อย่างไร เก่งตำราไม่พอ ต้องเก่งใช้ชีวิตด้วย ติดตามผ่านช่องทาง TikTok Learn to Earn

3. จุดประกาย สร้างโอกาส เปิดเวที ให้คนรุ่นใหม่ได้โชว์แนวคิด Skill ของผู้ที่เป็นตัวอย่างการเรียนรู้เพื่ออยู่รอด

ปีนี้มูลนิธิเอสซียังคงเดินหน้าผลักดันแนวคิดนี้อย่างต่อเนื่องแต่เข้มข้นขึ้น และมุ่งขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น โดยต้องการสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้นกับสถาบันการศึกษา ครู และผู้ปกครอง ตลอดจนกลุ่ม Gen Z ทั่วประเทศภายใต้ชื่อแคมเปญ Gen Will Survive โดยกิจกรรมไฮไลต์ของปีนี้ คือการประกวด Best Survivor Awards

โจทย์ค้นหา Best Survivor



เล่าเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของตนเองในการใช้ชีวิตและสามารถเอาตัวรอดได้ในยุคปัจจุบัน

– เล่าเรื่องราวความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ที่สร้างรายได้ให้ตัวเอง น้อยมากไม่สำคัญ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น

– บอกทักษะที่ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็น hard skills หรือ soft skills ก็ได้

hard skills หมายถึง ทักษะอาชีพ ทักษะด้านวิชาการ ทักษะภาษา หรือความสามารถ การเล่นดนตรี การเล่นกีฬา แต่งหน้า การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวาดภาพ การทำอาหาร การถ่ายรูป เป็นต้น

soft skills หมายถึง ทักษะการใช้ชีวิต เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การเป็นผู้นำ การเข้าสังคม การเป็นผู้ฟังที่ดี มีทัศนคติดี การบริหารจัดการเวลา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการควบคุมอารมณ์ การกำจัดความเครียด เป็นต้น

วิธีส่งผลงาน

กรอกในสมัครได้ที่ลิงค์นี้ ⇒ ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Best Survivor Awards

ผู้สมัครสามารถเลือกทำได้ 2 วิธี หรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

1. วิดีโอคลิปความยาว 3-5 นาที ถ่ายแบบแนวนอน ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ upload ขึ้น cloud platform และเปิดแชร์เพื่อให้กรรมการสามารถดูคลิปได้ พร้อม copy link ระบุลงไปในใบสมัคร ส่งมาพร้อมใบสมัคร ประวัติส่วนตัว รูปถ่ายปัจจุบัน และสำเนาบัตรประชาชน

2. เขียนเป็นความเรียง ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 และไม่น้อยกว่า 600 ตัวอักษร พิมพ์ด้วยฟอนต์ Times New Roman ไซส์ 12 ส่งเป็น PDF File

ส่งผลงานที่อีเมล [email protected] **สิ้นสุดส่งผลงานในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

กำหนดการ

30 พฤษภาคม-15 กรกฎาคม 2566: รับสมัคร

17-21 กรกฎาคม 2566: ตัดสินรอบที่ 1 คัดให้เหลือ 100 คน

2-8 สิงหาคม 2566: ตัดสินรอบที่ 2 คัดให้เหลือ 20 คน

15, 17, และ 18 สิงหาคม 2566: (TBC) ตัดสินรอบ FINAL คัดผู้ชนะ 3 รางวัล และชมเชย 5 รางวัล

ภายใน 18 สิงหาคม 2566: ทีมงานติดต่อแจ้งรายละเอียดผู้ชนะ

31 สิงหาคม 2566: ผู้ชนะเข้ารับรางวัลในงาน Gen Will Survive

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

รางวัล Best Survivor Awards ที่เป็นสุดยอดในการส่งต่อแรงบันดาลใจ มีดังนี้

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 100,000 บาท

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 50,000 บาท

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 30,000 บาท

รางวัลชมเชย 5 รางวัล

เกณฑ์การตัดสิน

1. เป็นเรื่องจริง น่าประทับใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี (role model)

2. เนื้อหาตรงโจทย์ ชัดเจนและน่าสนใจ

3. แสดงถึงการนำทักษะ Hard และ/หรือ Soft skills มาปรับใช้แล้วทำให้ชีวิตดีขึ้น