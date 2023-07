JobsDB by seek ปรับวิถีการทำงานแห่งอนาคต

ไม่นานผ่านมา JobsDB Thailand (จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย) แพลตฟอร์มหางานชั้นนำของเอเชีย ภายใต้กลุ่มบริษัท SEEK (ซีค) ออกมาตอกย้ำวัฒนธรรมองค์กร People-First Culture ของ SEEK บนแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมการทำงานให้กับบุคลากร เพื่อส่งเสริมความสุข และสุขภาพที่ดีของพนักงาน ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าการทำงานร่วมกัน

นอกจากนั้น JobsDB by seek ยังเปิดตัวสถานที่ทำงานแห่งใหม่ โดยตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ณ เกษร ทาวเวอร์ เชื่อมต่อกับความสะดวกสบายมากมายในเมือง ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ชีวิตการทำงาน และความมีไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว

ที่สำคัญ จากข้อมูลรายงานผลสำรวจในหัวข้อ “สิ่งที่ผู้สมัครอยากให้ผู้ประกอบการรู้ : อนาคตแห่งการจ้างงาน และการสรรหาที่เปลี่ยนไป” (What Job Seekers Wish Employers Knew : Unlocking the Future of Recruitment) ที่ SEEK (ซีค) ร่วมกับ Boston Consulting Group (BCG) (บริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด) และ The Network (เดอะ เน็ตเวิร์ค) พันธมิตรระดับโลกของเว็บไซต์หางานที่ JobStreet และ JobsDB ภายใต้กลุ่มบริษัท SEEK ร่วมกันจัดทำขึ้น

ยิ่งตอกย้ำว่าหากอยากจะสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานเพื่อรองรับพฤติกรรมความคิดของพนักงานที่เปลี่ยนไป องค์กรควรต้องปรับรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมในการสนับสนุนความพร้อมของพนักงานในการกลับเข้ามาทำงาน และความต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนไป

ไม่ว่าจะเป็นการปรับวันเข้างานแบบไฮบริด (hybrid working) และปรับเวลาการทำงานให้มีความยืดหยุ่น (flexible hours) การกำหนดนโยบายที่ส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพใจของพนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตลอดจนการพัฒนาสถานที่ทำงานเพื่อให้สอดรับกับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป อาทิ การออกแบบจัดสรรพื้นที่การทำงานสำหรับทุกคน มีการแบ่งพื้นที่สำหรับให้ทีมสามารถทำงานพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน (collaboration spaces) และมีพื้นที่เงียบสงบ (quiet spaces)

“ปีเตอร์ บิโธส” ประธานกรรมการบริหาร SEEK Asia กล่าวว่า เรามีเป้าหมายการสร้างธุรกิจ SEEK ให้สามารถช่วยให้ผู้คนมีชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น และสนับสนุนให้ทุก ๆ ธุรกิจประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ เราเชื่อว่าพนักงานของเราเป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ความตั้งใจของ SEEK นั้นบรรลุเป้าหมายนี้

ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีให้กับพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันผ่านกิจกรรม หรือนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนความตั้งใจ และยกระดับวัฒนธรรมองค์กรว่าเราได้ใส่ใจพนักงานของเราจริง ๆ

“ครั้งนี้เรานำนโยบายการส่งเสริมความสุขของพนักงานมาพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงกับสถานที่ทำงานแห่งใหม่ ซึ่งเป็นการช่วยให้ SEEK สามารถสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน และการสนับสนุนพนักงานด้วยแนวทางที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนเป็นอันดับแรกอย่างแท้จริง”

“ดวงพร พรหมอ่อน” กรรมการผู้จัดการ JobsDB by seek กล่าวเสริมว่า SEEK มีนโยบายสำหรับการดูแลพนักงานในองค์กรให้มีความสุขในการทำงานอย่างชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมา JobsDB ในประเทศไทย มีการเตรียมการเพื่อพัฒนาสถานที่ทำงานที่ตอบโจทย์กับสไตล์การทำงานของผู้คนที่เปลี่ยนไปให้มีความทันสมัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และการย้ายออฟฟิศครั้งนี้ก็ยืนอยู่บนพื้นฐานนโยบายหลักจากทาง SEEK ในเรื่อง people-first culture โดยเรานำแนวคิดการออกแบบพื้นที่ และสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความเป็นมิตรกับสุขภาพจิต และสุขภาพกายที่ดีของพนักงานมาปรับใช้

“เราเชื่อว่าสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในทุกมิติ และถ้าพนักงานมีความสุขแล้ว จะสามารถส่งต่อคุณภาพงานที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของเราได้ และนอกจากจะปรับปรุงพื้นที่เพื่อพนักงานแล้ว

เรายังมุ่งมั่นให้ JobsDB by seek เป็นเพื่อนคู่คิดให้กับผู้ประกอบการและผู้หางานอีกด้วย โดยเรามีแผนที่จะเปิดพื้นที่ให้กับบริษัทต่าง ๆ และคนที่กำลังหางานได้ร่วมกิจกรรม seekTALKS, resume clinic และกิจกรรมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย”

สำหรับคนที่ต้องการสมาธิในการโฟกัสงานเป็นพิเศษ รวมถึงการปรับเปลี่ยนโต๊ะทำงานแบบเดิมให้กลายเป็นโต๊ะปรับระดับได้เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนอิริยาบถในการทำงานของพนักงานได้หลากหลายตามความพอใจของแต่ละบุคคล ซึ่งจะทำให้พนักงานสามารถเลือกพื้นที่ได้เหมาะสมกับความต้องการของตนมากที่สุด

รวมถึงการคำนึงถึงการจัดสรรพื้นที่โซนพักผ่อนให้คนทำงานสามารถเข้ามาใช้เพื่อผ่อนคลายระหว่างวัน ไม่ว่าจะเป็นการนัดพูดคุยพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน มีมุมสำหรับพักรับประทานอาหาร หรือพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล

นอกจากนั้นยังมีมุมส่วนตัวให้แก่พนักงาน อาทิ ล็อกเกอร์เก็บของช่วยให้พนักงานจัดเก็บทรัพย์สินส่วนตัวอย่างปลอดภัย หรือห้องอเนกประสงค์ที่สามารถเข้ามาใช้ได้ยามต้องการพักผ่อนอย่างสงบและเป็นส่วนตัว หรือใช้เป็นพื้นที่สำหรับสวดมนต์อธิษฐาน ตามความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจให้กับพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย