อินโดรามา เวนเจอร์ส Q2/2566 รายได้การขาย 4 พันล้านเหรียญลด 27%

อินโดรามา เวนเจอร์ส Q2/2566 รายได้การขาย 4 พันล้านเหรียญลดลง 27% เมื่อเทียบปีต่อปี EBITDA 321 ล้านเหรียญสหรัฐ ลด 68% เมื่อเทียบปีต่อปี กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 492 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 147% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส สัดส่วนหนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิต่อทุนเฉลี่ยเท่ากับ 0.95 เท่า

วันที่ 14 สิงหาคม 2566 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากความได้เปรียบในการดำเนินงานโดยปกติของบริษัทฯ และความมุ่งมั่นต่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยส่งเสริมธุรกิจท่ามกลางสภาพแวดล้อมของการดำเนินงานที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 อินโดรามา เวนเจอร์ส มี Reported EBITDA เท่ากับ 321 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส และลดลงร้อยละ 68 เมื่อเทียบปีต่อปี โดยปริมาณการขายยังคงแข็งแกร่งและเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ท่ามกลางการระบายสต็อกอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ทั่วโลกจากจุดสูงสุดในไตรมาสที่ 4 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารกำลังดำเนินการเพื่อรักษาเงินสด และปกป้องความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ จากการที่อุตสาหกรรมทั่วโลกได้รับผลกระทบจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและอัตรากำไรที่ลดลง

เนื่องจากประเทศจีนส่งเสริมการส่งออกเพื่อชดเชยอุปสงค์ภายในประเทศที่อยู่ในภาวะซบเซา โดยบริษัทฯ ได้ออกมาตรการต่าง ๆ อาทิ ความพยายามเป็นสองเท่าในการลดเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการลงทุน ซึ่งตั้งเป้ารักษาเงินสดในปีนี้ให้ได้ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ยังเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพฐานการผลิตในยุโรป และให้ความสำคัญต่อโครงการปรับเปลี่ยนต้นทุนอย่าง Project Olympus รวมทั้งการพัฒนาด้านดิจิทัล และการเสริมศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณการขายจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ด้วยทั้งสามกลุ่มธุรกิจของอินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับประโยชน์จากมาตรการบริหารจัดการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่ค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น สำหรับกลุ่มธุรกิจ Combined PET (CPET) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ มี Reported EBITDA เท่ากับ 194 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส เนื่องจากการระบายสต๊อกในตลาดส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงและมีปริมาณขายที่มั่นคง โดยคาดว่าปริมาณขายจะเติบโตขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังจากการผลิตที่มีเพิ่มศักยภาพในยุโรปและการขยายโครงการอีกหลายแห่งในประเทศอินเดีย

กลุ่มธุรกิจ Fibers มี Reported EBITDA เท่ากับ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 37 เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส โดยได้รับผลกระทบจากอัตรากำไรที่ลดลงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ในยุโรป และความต้องการที่ลดลงสำหรับผลิตภัณฑ์สุขอนามัยในยุโรป โดยคาดว่าปริมาณขายจะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากการผลิตในยุโรปได้รับการเสริมประสิทธิภาพ และการขยายโครงการอีกหลายแห่งที่กำลังดำเนินการอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอินเดีย ปริมาณขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mobility จะเห็นการปรับตัวดีขึ้นตามความต้องการยานยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับกลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives (IOD) มี Reported EBITDA ลดลงร้อยละ 27 เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส เท่ากับ 94 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่ามกลางการระบายสต็อกในตลาด Crop Solutions ปริมาณขายจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากการลดระดับของการระบายสต๊อกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย

นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า ธุรกิจของอินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการวางโครงสร้างไว้อย่างดี เรากำลังใช้โอกาสจากช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวเพื่อเสริมศักยภาพในฐานการผลิตของเรา และขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานเพื่อรักษาตำแหน่งต้นทุนให้อยู่ในควอร์ไทล์แรกของตลาดที่เรามีการดำเนินธุรกิจ เช่นเดียวกับคำพูดที่ว่า ‘อย่าปล่อยให้วิกฤตดีๆ เปล่าประโยชน์’ (Never let a good crisis go to waste) นั้น

ด้วยภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวดีขึ้น เราคาดว่าจะเห็นผลตอบแทนในช่วงวัฏจักรระยะกลางสำหรับธุรกิจของเราในปี 2567 นำโดยผู้บริหารที่มากความสามารถของเรา เสริมด้วยโครงสร้างพื้นฐานใหม่อย่าง SAP S4/Hana และเครื่องมือดิจิทัล เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของเราให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

“เราเชื่อมั่นในการลงทุนที่ส่งเสริมความยั่งยืนซึ่งเรายังคงผลักดันอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เรามีการพิจารณาลดโครงการลงทุนที่นอกเหนือจากแผนงานปกติ เนื่องจากต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ผมรู้สึกตื้นตันในความมุ่งมั่นของทีมงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญและเป็นผู้ร่วมกันออกแบบเป้าหมายการเติบโตของเรา”