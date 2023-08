ทำความรู้จัก “ประกันรถยนต์” แบบ Subscription จากซมโปะประกันภัย บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากใครกำลังมองหา “ประกันรถยนต์” ที่คุ้มค่า จ่ายเบี้ยแบบรายเดือนได้ในราคาสบายกระเป๋า หนึ่งทางเลือกที่จะนำเสนอในวันนี้คือ ประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจ โดยมีให้เลือกทั้งแบบรายเดือนต่อเนื่อง (Subscription) หรือถ้าเป็นคนใช้รถน้อยก็สามารถซื้อแบบรายวัน เฉพาะวันที่ใช้รถได้ โดยไม่มีข้อผูกมัด

สำหรับประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจ เป็นประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ล่าสุด จากซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ซึ่งพัฒนาแผนประกันภัยนี้ขึ้นด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อยกระดับให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ และตอบโจทย์ความต้องการในการขับขี่อันหลากหลายของลูกค้าในยุคดิจิทัล ที่ทุกสิ่งขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วและคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นสำคัญ

นับเป็นครั้งแรกที่มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบ Subscription ในประเทศไทย โดยลูกค้าสามารถเลือกปรับแต่งความคุ้มครองให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด ทั้งส่วนความคุ้มครองหลัก และความคุ้มครองเสริม มีให้เลือกทั้งค่าชดเชย ค่าเดินทางระหว่างนำรถเข้าซ่อม และค่าชดเชยทรัพย์สินในรถ กรณีถูกโจรกรรม รวมถึงระยะเวลาความคุ้มครอง ที่สามารถเลือกรับบริการได้ทั้งแบบรายเดือนต่อเนื่อง (Subscription) หรือแบบรายวัน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ใช้งานรถยนต์มาก-น้อย แตกต่างกันไป

ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนสามารถโทรแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชม. เจ้าหน้าที่สำรวจภัยจะเดินทางไปถึงจุดเกิดภายใน 30 นาที (เฉพาะพื้นที่ที่กำหนด)

และสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 แบบ Subscription จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 10% ทุก ๆ 6 เดือน สำหรับลูกค้าที่ Subscribe ต่อเนื่อง และแม้ว่าลูกค้าจะมีเคลมระหว่างที่ Subscribe ก็ยังคงมอบสิทธิรับส่วนลดให้เหมือนเดิม

เพราะฉะนั้นยิ่งเริ่ม subscribe เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งคุ้มมากขึ้น ลูกค้าสามารถทำประกันได้ง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอนด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://tamjai.sompo.co.th หรือไลน์ออฟฟิเชียล @SompoThailand ตลอด 24 ชม. และชำระเงินออนไลน์ได้ทั้งบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแบบไม่มีดอกเบี้ย และปลอดภัยด้วยมาตรฐานการปกป้องข้อมูลขั้นสูงสุด และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า SOMPO ได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนการชำระเงิน การรับกรมธรรม์ และการ

เคลมในทุก ๆ ขั้นตอน

หลังจากชำระเงินเสร็จเรียบร้อยก็จะได้รับความคุ้มครองและรับกรมธรรม์ทางอีเมลทันที เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

“ตัวอย่างเช่น ในช่วง 6 เดือนแรก ลูกค้าชำระค่าเบี้ยประกันในราคาปกติ แต่ในเดือนที่ 7 ค่าเบี้ยประกันจะถูกปรับลดลง 10% โดยส่วนลดนี้ ลูกค้าจะได้รับต่อเนื่องไปจนถึงเดือนที่ 12 โดยอัตโนมัติ และตั้งแต่เดือนที่ 13 ลูกค้าจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนที่ 18 เช่นกัน จากนั้น หากลูกค้ายังคง Subscribe ต่อเนื่องถึงเดือนที่ 19 ก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ไปจนถึงเดือนที่ 24 เลยทีเดียว”

ทั้งนี้เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ได้คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับเอเชียจากงาน Insurance Asia Awards 2023 ที่จัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ในสาขา “Digital Insurance Initiative of the Year – Thailand” และ “Insurance Initiative of the Year – Thailand” จากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ตอกย้ำถึงความใส่ใจและการให้ลูกค้ามาเป็นที่

อนึ่ง ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) บริษัทประกันชั้นนำจากญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจในไทยเข้าสู่ปีที่ 26 ดูแลคนไทยมาแล้วกว่า 3 ล้านกรมธรรม์ มีทุนจดทะเบียนในประเทศไทยกว่า 1,800 ล้านบาท โดยมุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่ดีที่สุด พร้อมทั้งเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้แก่ลูกค้าและคู่ค้า และนอกเหนือจากการให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและคุ้มค่ามากที่สุด การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยต่อทั้งลูกค้าและสังคมก็เป็นวิสัยทัศน์ของซมโปะ ประกันภัยเช่นกัน