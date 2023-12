กสิกรไทย-OR ปล่อยกู้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป วงเงินสูงสุด 100% ดอกเบี้ยต่ำสุด 1.99%

ธนาคารกสิกรไทย และ OR ผนึกกำลังปล่อยสินเชื่อเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้แก่ผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการพีทีที สเตชั่น วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ปลอดเงินต้นสูงสุด 1 ปี ดอกเบี้ยต่ำสุด 1.99% ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี เตรียมวงเงิน 1,000 ล้านบาท คาดมีผู้สนใจร่วมโครงการกว่า 800 ราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายณัฐพล ลือพร้อมชัย รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การทำธุรกิจอย่างยั่งยืนกลายเป็นโอกาสที่ใครเริ่มปรับตัวได้ก่อนย่อมได้เปรียบกว่า เพราะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยังช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจในระยะยาว อีกทั้งยังเพื่อสร้างสังคมคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารเดินหน้าโครงการ GO GREEN Together โดยร่วมมือกับพันธมิตร รวมถึงทำแคมเปญทางการเงินเพื่อสนับสนุนลูกค้าให้เข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้น

และในครั้งนี้ธนาคารร่วมกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ซึ่งเป็นพันธมิตรระดับแนวหน้าของประเทศที่มีวิสัยทัศน์และความตั้งใจในการลดโลกร้อนเช่นเดียวกัน ในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้แก่ผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการพีทีที สเตชั่น ทั่วไทยเพื่อใช้ในการติดตั้งแผงโซลาร์บริเวณหลังคาของอาคารธุรกิจเสริมภายในสถานีบริการ วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ปลอดเงินต้นสูงสุด 1 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2 ปีแรก 1.99% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี

ภายใต้โครงการสินเชื่อปรับตัว เพื่อสนับสนุนให้สถานีบริการพีทีที สเตชั่น เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดในการดำเนินกิจการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังเป็นการช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจได้อีกด้วย โดยธนาคารเตรียมวงเงินสินเชื่อไว้ 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะมีผู้แทนสถานีฯ ให้ความสนใจร่วมโครงการกว่า 800 ราย

นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวเพิ่มเติมว่า การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภายในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแนวคิด OR SDG หรือ SDG ตามแบบฉบับของ OR ในด้าน G-Green โอกาสเพื่อสังคมสะอาด โดย OR มีความมุ่งมั่นที่จะให้สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศจำนวนกว่า 2,000 แห่ง ดำเนินกิจกรรม เพื่อเติมเต็มความสุขให้ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โดยเฉพาะการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสิ่งแวดล้อมของ พีทีที สเตชั่น ในด้านการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าหมายขยายการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป ในพื้นที่ของ พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศให้ครบ 18 เมกะวัตต์ภายในปี 2573 เพื่อมุ่งสู่การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

โดยถือเป็นโอกาสดีที่ได้ธนาคารกสิกรไทยเข้ามาร่วมสร้างโอกาสให้แก่ผู้แทนจำหน่ายของสถานีบริการ สำหรับการขอสินเชื่อโซลาร์ รูฟท็อป เพื่อส่งเสริมการเติมเต็มสิ่งแวดล้อม และสามารถก้าวเข้าสู่เป้าหมายความยั่งยืนได้สำเร็จ

สำหรับผู้แทนสถานีบริการพีทีที สเตชั่น ที่สนใจสินเชื่อเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป สามารถสอบถามรายละเอียดและขอสินเชื่อได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าของท่าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-BIZ Contact Center 0-2888-8822