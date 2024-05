Grab ชู 3 กลยุทธ์ “ABC” ปั้น Only at Grab มัดใจสายกิน

GrabFood เอาใจผู้ใช้สายกิน ดึงร้านเด็ดในกระแส ปั้นซับแบรนด์ “Only at Grab” สั่งได้ที่ Grab เท่านั้น ชูความพิเศษผ่าน 3 กลยุทธ์ “ABC” พร้อมมอบโค้ดส่วนลด 30% สูงสุด 100 บาท

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์และการตลาด แกร็บ ประเทศไทย เปิดเผยว่า หนึ่งในกลยุทธ์หลักของแกร็บฟู้ด (GrabFood) ในปีนี้ คือการโฟกัสที่คุณภาพและความหลากหลายของร้านอาหารบนแพลตฟอร์ม รวมถึงมาตรฐานของการให้บริการ เพื่อมุ่งสร้างความประทับใจและรักษาฐานของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าคุณภาพที่ใช้บริการเป็นประจำ (Quality User) ซึ่งให้ความสำคัญกับตัวเลือกของร้านอาหาร รสชาติ รวมถึงคุณภาพมากกว่าราคา

นอกจาก #GrabThumbsUp หรือร้านอร่อยยกนิ้ว ที่เป็นแฟลกชิปสำคัญแล้ว ในปีนี้ GrabFood ยังเดินหน้าสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับผู้ใช้บริการผ่านการผลักดันซับแบรนด์ “Only at Grab” ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2566 ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอร้านเด็ดที่โดนใจสายกินจากทั่วประเทศ โดยยกมาให้ผู้ใช้บริการสั่งกันผ่านแอปพลิเคชัน Grab เท่านั้น

“จุดเด่นของ Only at Grab คือการสร้างประสบการณ์สั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรีแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่หาได้เฉพาะที่ Grab เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาร้านเด็ดซึ่งกำลังเป็นที่นิยม (Exclusive Merchant) การนำเสนอเมนูพิเศษและการทำคอลแลบบอเรชันกับร้านสุดฮิปต่าง ๆ (Exclusive Menu) รวมไปถึงการนำเสนอดีลและส่วนลดพิเศษ (Exclusive Deal)”

นางสาวจันต์สุดา กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน GrabFood มีร้านอาหารจากทั่วประเทศภายใต้ซับแบรนด์ Only at Grab กว่าหลายพันร้านและยังคงสรรหาร้านใหม่ ๆ ที่อยู่ในกระแสมาเอาใจผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เราทุ่มงบเพื่อทำกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายภายใต้แคมเปญ “ร้านเด็ดทั่วไทย สั่งได้ Only at Grab” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างแบรนด์ Only at Grab ให้ติดตลาดและครองใจผู้ใช้บริการผ่าน 3 กลยุทธ์ “ABC” ได้แก่

A : Acquisition ขยายจำนวนร้านเด็ดมาแรง

GrabFood คัดสรรร้านอาหารที่อยู่ในกระแสทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมาอยู่ภายใต้ซับแบรนด์ Only at Grab อย่างต่อเนื่อง เช่น มาการองร้าน SOURI Emily’s เส้นหมี่ไก่ฉีก รุ่งเรืองก๋วยเตี๋ยวหมู หนึ่งนมนัว ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน ขนมไข่ HAAB ข้าวโซ-อิ BHC Chicken และ The Cheesecake Factory เป็นต้น อีกทั้งยังมอบส่วนลด 30% สูงสุด 100 บาท เพียงใส่โค้ด ONLYGRAB ซึ่งมาพร้อมโปรโมชั่นส่งฟรี 0 บาท (เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด)

B : Brand Visibility เพิ่มพื้นที่สื่อเพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์

นอกจากทุ่มงบการตลาดออนไลน์แล้ว GrabFood ยังเสริมทัพด้วยการใช้สื่อออฟไลน์ โดยเฉพาะการทำ Store Takeover เพื่อสร้าง Brand Visibility ในย่านดังที่มีทราฟฟิกทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ แหล่งรวมร้านยอดฮิตบนถนนบรรทัดทอง อย่างเช่น ร้านหนึ่งนมนัว ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน และจูนปัง สุกี้ช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ โกเบนซ์ข้าวต้มแห้ง จังหวัดภูเก็ต หรือโจ๊กป้าแดง จังหวัดขอนแก่น

C : Content & Consumer Engagement ทำคอนเทนต์ชวนชิมร้านเด็ด พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเอนเกจเมนต์กับผู้ใช้บริการ

GrabFood จับมือกับนักชิมชื่อดังอย่าง “ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัตน์” ซึ่งจะพาตะลุยชิมร้านในซับแบรนด์ Only at Grab ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดผ่านรายการ “อร่อยเด็ดเข็ดด๋อย” ทางช่องยูทูป Guy Haru Family

นอกจากนี้ GrabFood ยังคว้าตัว “เจมิไนน์-โฟร์ท” มาทำชาเลนจ์กับผู้ใช้บริการเพื่อร่วมลุ้นรางวัลพิเศษในกิจกรรม “ชวนชิมร้านเด็ด Only at Grab กับ Gemini-Fourth” เพื่อร่วมมื้อพิเศษกับ 2 หนุ่มที่ร้านเด็ดย่านบรรทัดทอง พร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ตบริเวณสวนหลวงสแควร์