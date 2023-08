BYD ปิ๊งไอเดียผุดโชว์รูมในปั๊มน้ำมันสาขาแรกบนถนนวิภาวดีฯ

เรเว่ ออโตโมทีฟ รับมือดีลเลอร์รายใหญ่ “บีวายดี ซัสโก้ บียอนด์” ประกาศความร่วมมือผุด 7 สาขาในกรุงเทพฯ–ต่างจังหวัด ผุดสาขาในปั๊มน้ำมันแห่งแรกบนถนนวิภาวดีรังสิต

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า หลังจาก บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จํากัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า BYD ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ได้ประกาศเสริมความแกร่งเครือข่ายโชว์รูมผู้จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ในประเทศไทย ในประเทศไทยด้วยความร่วมมือกับบริษัท ซัสโก้ บียอนด์ จำกัด เพื่อขยายโชว์รูมและศูนย์บริการเพื่อร่วมส่งเสริมโซลูชั่นที่ยั่งยืนผ่านการบริหารจัดการโชว์รูมจำหน่ายและศูนย์บริการหลังการขายทั้งหมด 7 สาขา

แบ่งเป็น 5 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ BYD SUSCO Beyond สาขาพระราม 2, BYD SUSCO Beyond สาขาพระราม 9, BYD SUSCO Beyond สาขาวิภาวดี, BYD SUSCO Beyond สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, BYD SUSCO Beyond สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต

และอีก 2 สาขาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ BYD SUSCO Beyond ประตูน้ำพระอินทร์และ BYD SUSCO Beyond อ่างทอง นั้น

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่ม บีวายดีซัสโก้ บียอนด์ ได้ ใช้พื้นที่ ในบริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เพื่อนัดโชว์รูมรถยนต์ BYD โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตกแต่งพื้นที่ ซึ่ง 2 ชั้น เพื่อเตรียมรองรับและให้บริการกับลูกค้าในเร็ว ๆ นี้

ก่อนหน้านี้นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัสโก้ บียอนด์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด เมื่อรวมกับศักยภาพและประสบการณ์ของ SUSCO จึงมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของบริษัท เรเว่ฯได้อย่างแน่นอน

รถอีวี จุดเด่นหลักของ BYD SUSCO Beyond อยู่ที่ความมุ่งมั่นในการบริการลูกค้า โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าในฐานะ “คนสำคัญ” ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ใส่ใจทุกรายละเอียด เราพร้อมที่จะดูแลลูกค้าทุกคนด้วยใจ และตอบสนองทุกความต้องการด้วยบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีและมั่นใจในการใช้บริการจาก BYD SUSCO Beyond