แฟนคลับเพื่อนฝูงตาร้อนผ่าว! “อุ๊งอิ๊ง” โชว์ภาพหวาน คู่หมั้นเกี่ยวขอรองเท้าให้

ยิ่งใกล้วันแต่งงานยิ่งหวาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 “อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร” บุตรสาวนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ภาพหวาน ที่คู่หมั้นหนุ่ม “ปอ-ปิฎก สุขสวัสดิ์” กำลังเกี่ยวขอรองเท้าให้อยู่ พร้อมระบุข้อความ “You don’t marry someone you can live with – you marry the person who you can’t live without ???? #mmdpspreweds cr: @pongkuna”

งานนี้เล่นเอาแฟนคลับเพื่อนฝูงตาร้อนผ่าว ในความหวานและความน่ารักของทั้งคู่ ยิ่งใกล้วันแต่งงานก็ยิ่งหวานนนน ส่วนจะหวานขนาดไหนดูรูปกันเลยค่ะ