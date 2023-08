“The Soul” ทุ่มพันล้าน เปิดเซ็กเมนต์ Mindfulness Resort

คอลัมน์ : สัมภาษณ์

โรงแรมและรีสอร์ตที่ให้ความสำคัญกับบริการที่เป็นรูปแบบ mindfulness เป็นเซ็กเมนต์ใหม่ของตลาดการท่องเที่ยว เป็นโรงแรมและรีสอร์ตที่ให้บริการมากกว่า wellness ไม่ใช่แค่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเท่านั้น แต่ยังเป็นการให้บริการที่ลงลึกไปถึงการดูแลด้านจิตใจ ดูแลให้ผู้มาพักได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติด้วย

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้สัมภาษณ์ “ปฐมกฤษฎ์ นวประดิษฐ์กุล” ประธานกรรมการบริหาร และ “ดารณี สีโท” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะโซล จำกัด 2 ผู้บริหารโครงการ The Soul Resort (เดอะโซล รีสอร์ท) รีสอร์ตกลางหุบเขาในจังหวัดสระบุรี ที่สร้างขึ้นด้วยคอนเซ็ปต์ Luxury Wellness & Mindfulness ถึงแนวคิดในการลงทุน รวมถึงแผนการพัฒนาในระยะต่อไป ไว้ดังนี้

เปิดเซ็กเมนต์ Mindfulness

“ปฐมกฤษฎ์” บอกว่า The Soul Resort คือแหล่งที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่สวยงาม สงบ และมีความสุข ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจกับกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าพักได้รับความสุขอย่างแท้จริง ภายใต้คอนเซ็ปต์ Luxury Wellness & Mindfulness แห่งแรกของภูมิภาคเอเชีย

โดยย้ำว่า หัวใจของรีสอร์ตแห่งนี้คือ mindfulness หรือที่สำหรับพักกาย พักใจอย่างแท้จริง

และบอกว่า กลุ่มผู้ร่วมลงทุนโรงแรมแห่งนี้เป็นกลุ่มทุนใหม่มาจากหลากหลายธุรกิจ ที่นำไอเดียมารวมกัน โดยก่อนลงทุนได้ให้บริษัทการตลาดทำการศึกษาตลาดโรงแรมเพื่อหาเซ็กเมนต์ตลาดใหม่ ๆ และพบว่า โรงแรมที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ mindfulness คือ ดูแลทั้งทางกาย และทางใจที่ครบวงจรยังไม่มีในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย จะมีก็แต่เวลเนสที่แตะเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเท่านั้น

“ปัจจุบันคนไทยโดยเฉพาะคนเมืองต้องใช้ชีวิตกับการทำงานหนัก อยู่กับความฉาบฉวย ขาดสติ แบกรับภาระและปัญหามากมาย และยังมีวิถีการพักผ่อนที่ได้แต่เพียงพักกาย หรือหยุดภาระและปัญหานั้นไว้ เมื่อกลับจากการท่องเที่ยวก็ยังต้องกลับมาพบกับภาระและปัญหาเดิม ๆ มีจำนวนมากเป็นโรคซึมเศร้า”

The Soul Resort จึงถือได้ว่าเป็น The Only One and The Best Luxury Mindfulness Resort in Asia เป็นสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ ที่ผู้เข้ามาพักสามารถพักกายและพักใจได้ในเวลาเดียวกัน

ส่งต่อพลัง-ใช้ชีวิตมีสติ

“ปฐมกฤษฎ์” บอกด้วยว่า The Soul Resort ตั้งอยู่บนพื้นที่ 60 ไร่ ใน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ เพียงขับรถยนต์ 90 นาที และเป็นสถานที่ที่ค่อนข้าง unseen ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ และมีสัตว์ป่า

นอกจากมีทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วภายในรีสอร์ตแห่งนี้ยังมีกิจกรรมมากมายให้เลือกผ่อนคลาย อาทิ การทำสปา การปั่นจักรยาน หรือการถ่ายภาพโรงแรมที่มีการตบแต่งสวยงาม เล่นโยคะ นั่งสมาธิ และใส่ใจกับการเลือกอาหาร

รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตและทางออกของการปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ เพื่อช่วยทำให้แขกที่เข้ามาพักได้ผ่อนคลายสมองและคิดแบบมีสติมากขึ้น

ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวได้มาพักที่ The Soul Resort จะได้รับพลังและสามารถกลับไปอยู่กับภาระและความเครียดได้ นอกจากนี้ ยังตอบโจทย์ sustainability ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การคัดสรรวัตถุดิบจากฟาร์มในพื้นที่เพื่อนำมาปรุงอาหารที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน เข้าใจ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ

สถานที่สำหรับค้นหาตัวตน

ขณะที่ “ดารณี สีโท” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะโซล จำกัด เสริมว่า ไฮไลต์ของ The Soul Resort คือ ห้องพักหรูหราระดับไฮเอนด์, เดอะฮาร์โมนี ไลบรารี แอนด์ ทีรูม, ห้องอาหารพิมพิมาน, เภตรา ไดนิ่ง แอนด์ พูลบาร์ และพิมเทวา สปา ระดับลักเซอรี่ เพื่อให้ผู้เข้าพักได้พักกายแล้ว

รวมถึงศาลากิจกรรมอีก 2 แห่งที่โดดเด่น ที่จะช่วยให้ผู้เข้าพักได้พักใจ คือ 1.The Hermit Hut สถานที่ที่จะช่วยให้ผู้เข้าพักได้หลีกหนีจากความหรูหราสะดวกสบาย สู่ความเป็นธรรมชาติ ให้ประสบการณ์ของการ “ได้อยู่กับตัวเอง” ได้ทบทวนความคิด อยู่กับธรรมชาติอย่างมีสติ

และ 2.อาคารศิรามน สถานที่ปรับสมดุลด้านจิตใจ มีกูรูทางด้านจิตใจมาให้คำปรึกษา รับฟังและพูดคุยในแบบส่วนตัว ให้ผู้เข้าพักสามารถปลดล็อกความคิด ความหนักหน่วงของชีวิต และพบกับทางออก เพื่อเริ่มต้นสร้างพลังให้กลับไปดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขกับความเครียด ภาระและปัญหาได้อย่างมีสติต่อไป

โดยทางรีสอร์ตจะมีโปรแกรมให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการ รวมถึงมีตารางเวลากิจกรรมสำหรับผู้ที่มาพักได้เข้าร่วมอีกส่วนหนึ่งด้วย

เรียกว่า มีความตั้งใจและอยากให้สถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ได้ค้นหาตัวตน ได้อยู่กับตัวเอง และพบกับทางออกทางด้านจิตใจ มีกำลังใจ มีพลังบวก และสามารถออกไปใช้ชีวิตที่ยังต้องเจอกับทั้งอุปสรรค ภาระทางกายทางใจ ได้พบกับทางออก และความสุขอย่างแท้จริง

เตรียมลงทุนเพิ่มเฟส 2-3

“ปฐมกฤษฎ์” ยังบอกอีกว่า เบื้องต้นเฟสแรกที่เปิดให้บริการไป เป็นรีสอร์ตหรูจำนวน 38 ห้อง รวมอาคารกิจกรรมทั้ง 2 แห่งนี้ บริษัทลงทุนไปแล้วประมาณ 300 ล้านบาท โดยเป้าหมายหลักคือ นักท่องเที่ยวต่างชาติและกลุ่มคนไทยในระดับไฮเอนด์

โดยหลังจากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี 2566 ที่ผ่านมาพบว่าได้รับการตอบรับในระดับที่ดี โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (weekend) และส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มคนไทยเป็นหลัก เนื่องจากตลาดต่างประเทศยังไม่กลับมาเต็มที่นัก

“เราเจาะเซ็กเมนต์ใหม่คือ กลุ่ม mindfulness หรือกลุ่มที่ต้องการอยู่กับตัวเองอย่างมีสติ กลุ่มที่ต้องการพักทั้งกายและใจในเวลาเดียวกัน และเชื่อว่าเซ็กเมนต์นี้จะกลายเป็นไลฟ์สไตล์และเทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต เพราะสังคมโลกเรามีความวุ่นวาย สับสน และมีความเครียดมากขึ้น”

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนลงทุนในเฟส 2 และเฟส 3 อีกราว 600-700 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้าโครงการดังกล่าวนี้จะมีมูลค่ารวมประมาณ 1,000 ล้านบาท

โดยเฟส 2 จะเป็นการลงทุนในส่วนของพูลวิลล่า (pool villa) เพิ่มเติม 8 หลัง มูลค่าลงทุนประมาณ 100 ล้านบาทในอีก 2 ปีข้างหน้า และเฟส 3 พื้นที่ประมาณ 60-70 ไร่ เป็นการลงทุนในโครงการเรสซิเดนซ์ประมาณ 20 ยูนิต มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท สำหรับรองรับตลาดต่างประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของ The Soul Resort ผู้เปิดเซ็กเมนต์ตลาดใหม่ mindfulness สถานที่ที่ทำให้ผู้มาเยือน “ค้นพบตัวเอง” แห่งแรกของภูมิภาคเอเชีย และเป็นที่นักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ทั่วโลกรู้จักและสถานที่อยากมาเยือนในอนาคต