เคทีซีผนึก The Soul Resort เปิดท่องเที่ยว Luxury Mindfulness แห่งแรก

เคทีซีจับมือ “The Soul Resort” เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ Luxury Wellness & Mindfulness ผสมผสานความสงบและความสมดุลตลอดการเข้าพัก พร้อมเปิดโปรโมชั่นพิเศษราคาห้องพักเริ่มต้น 4,400 บาทต่อคืน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางสาวปริม ปัญญาเสรีพร ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

ปัจจุบันไลฟ์สไตล์การเดินทางท่องเที่ยวมีหลากหลาย และนักท่องเที่ยวต้องการเปิดประสบการณ์มองหาการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เน้นสุขภาพ ผสมผสานความสงบ และความสมดุล (Luxury Wellness & Mindfulness) เช่นที่ “The Soul Resort” (เดอะโซล รีสอร์ท) รีสอร์ตกลางหุบเขาในจังหวัดสระบุรี ที่สร้างขึ้นด้วยคอนเซ็ปต์ Luxury Wellness & Mindfulness

โดยที่ The Soul Resort นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่สวยงาม สงบ และมีความสุข เพราะมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจกับกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าพักได้รับความสุขอย่างแท้จริง

“เดอะโซล รีสอร์ทเป็นสถานที่สำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริง เนื่องจากมีทิวทัศน์รอบรีสอร์ตที่สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน มีกิจกรรมมากมายให้เลือกผ่อนคลาย อาทิ การทำสปา การปั่นจักรยาน หรือการถ่ายภาพโรงแรมที่มีการตกแต่งสวยงาม และยังใส่ใจกับการเลือกอาหาร เพื่อให้ผู้เข้าพักได้ฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสติ หรือ Mindfulness Dining ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ ช่วยทำให้จิตใจและสมองผ่อนคลายมากขึ้น” นางสาวปริมกล่าว

โดยเคทีซีได้รับมอบโปรโมชั่นที่ดีที่สุดแห่งปีสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศของเดอะโซล รีสอร์ท ด้วยราคาห้องพักรวมอาหารเช้าเริ่มต้นที่ 4,400 บาท ส่วนลด 15% ทุกห้องอาหาร อาทิ ห้องอาหารพิมพิมาน และเดอะฮาร์โมนี ไลบรารี แอนด์ ทีรูม หรือรับส่วนลด 20% ที่พิมเทวา สปา ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

และเพื่อต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566-วันที่ 30 กันยายน 2566 เมื่อรับประทานอาหารครบ 1,500 บาท หลังหักส่วนลดบัตรเครดิตเคทีซีที่เดอะฮาร์โมนี ไลบรารี แอนด์ ทีรูม หรือห้องอาหารพิมพิมาน สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีจะได้รับของหวานโฮมเมดทิรามิสุจากทางโรงแรมอีกด้วย

ด้านนายปฐมกฤษฎ์ นวประดิษฐ์กุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะโซล จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยโดยเฉพาะคนเมืองต้องใช้ชีวิตกับการทำงานหนัก แบกรับภาระและปัญหามากมาย และยังมีวิถีการพักผ่อนที่ได้แต่เพียงพักกาย หรือหยุดภาระและปัญหานั้นไว้

เมื่อกลับจากการท่องเที่ยวก็ยังต้องกลับมาพบกับภาระและปัญหาเดิม ๆ The Soul Resort ซึ่งถือได้ว่าเป็น “The Only One and The Best Luxury Mindfulness Resort in Asia” จึงเป็นสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ ที่ผู้เข้ามาพักสามารถพักกายและพักใจได้ในเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ The Soul Resort ตั้งอยู่บนพื้นที่ 60 ไร่ ใน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ เพียงขับรถยนต์ 90 นาที และเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะ UNSEEN โดยรีสอร์ตแห่งนี้โอบล้อมไปด้วยภูเขาที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่า อาทิ เลียงผา เป็นต้น

“รีสอร์ตแห่งนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างจากที่อื่นคือ ผู้ที่มาพักผ่อนสามารถหลีกหนีจากความวุ่นวาย ความเครียดจากการทำงานหนัก หรือชีวิตที่ขาดความสุข ให้สามารถพบกับความสงบและทางออกของการปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ และมีความสะดวกอย่างครบครัน” นายปฐมกฤษฎ์กล่าว

และว่า เมื่อนักท่องเที่ยวได้มาพักที่ The Soul Resort จะได้พลังและสามารถกลับไปอยู่กับภาระและความเครียดได้อย่างดี นอกจากนี้ ยังตอบโจทย์ Sustainability ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การคัดสรรวัตถุดิบจากฟาร์มในพื้นที่เพื่อนำมาปรุงอาหารที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน เข้าใจ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ

ขณะที่นางดารณี สีโท กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะโซล จำกัด กล่าวว่า ภายใน The Soul Resort นอกจากจุดไฮไลต์สำคัญ ๆ 5 จุด คือ ห้องพักสุดหรูระดับไฮเอนด์, เดอะฮาร์โมนี ไลบรารี แอนด์ ทีรูม, ห้องอาหารพิมพิมาน, เภตรา ไดนิ่ง แอนด์ พูลบาร์ และพิมเทวา สปา ที่ถูกออกแบบอย่างประณีตและถูกใส่ใจอย่างมีรายละเอียด และมีความสะดวกสบายระดับลักเซอรี่ เพื่อให้ผู้เข้าพักได้พักกายแล้ว รีสอร์ตแห่งนี้ยังมี 2 ศาลากิจกรรมที่โดดเด่น ที่จะช่วยให้ผู้เข้าพักได้พักใจอีกด้วย

ได้แก่ 1.The Hermit Hut สถานที่สุดพิเศษแห่งหนึ่งของ The Soul Resort สถานที่เดียวที่จะช่วยให้หลีกหนีจากความหรูหราสะดวกสบาย สู่ความเป็นธรรมชาติ ให้ผู้มาเยือนได้มีประสบการณ์ของการ “ได้อยู่กับตัวเอง” ได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติอย่างมีสติ ได้ทบทวนความคิด กับความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ที่ปราศจากเทคโนโลยีและความวุ่นวายของการใช้ชีวิตที่ผ่านมา

และ 2.อาคารศิรามน กับการปรับสมดุลด้านจิตใจ สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถมี Session พิเศษ เพื่อ “พบกับกูรูทางด้านจิตใจ” ผู้มีประสบการณ์ที่จะคอยรับฟังและพูดคุยในแบบส่วนตัว ให้ผู้เข้าพักสามารถปลดล็อกความคิด ความหนักหน่วงของชีวิต และพบกับทางออก เพื่อเริ่มต้นสร้างพลังให้กลับไปดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข กับความเครียด ภาระและปัญหาได้อย่างมีสติต่อไป

“เราต้องการให้คนไทยและชาวต่างชาติได้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถพักผ่อนในวันหยุด รวมถึงสถานที่พักผ่อนที่นอกจากจะพักกายได้แล้วยังสามารถพักใจได้อีกด้วย และเราอยากให้สถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ได้ค้นหาตัวตน ได้อยู่กับตัวเอง และพบกับทางออกทางด้านจิตใจ เพื่อจะได้มีกำลังใจ มีพลังบวก เพื่อให้เราสามารถออกไปใช้ชีวิตที่ยังต้องเจอกับทั้งอุปสรรค ภาระทางกายทางใจ ได้พบกับทางออก และความสุข” นางดารณีกล่าว