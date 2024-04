หาคำตอบทำไมไทย อันดับ 1 ประเทศที่ต้องไปเที่ยวสักครั้งในชีวิต ดอกผลจากภารกิจเศรษฐา

หาคำตอบ ทำไมประเทศไทย ขึ้นเป็นอันดับ 1 ประเทศที่ต้องไปเที่ยวสักครั้งในชีวิต ดอกผลจากภารกิจเศรษฐา

กลายเป็นความสำเร็จอีกครั้งสำคัญ เมื่อประเทศไทยได้รับการโหวตเป็นอันดับ 1 ประเทศที่น่าเยี่ยมชมครั้งหนึ่งของชีวิต ประจำปี 2024 (World’s Best Countries To Visit In Your Lifetime 2024) จากนิตยสาร CEOWORLD เมื่อปลายเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา

CEOWORLD เป็นนิตยสารด้านธุรกิจชื่อดังระดับโลก สำรวจความคิดเห็นผู้อ่านกว่า 260,000 คน เกี่ยวกับประเทศที่ต้องไปสักครั้งในชีวิต ประจำปี 2024 ประเทศไทยได้อันดับ 1 หนึ่งด้วยคะแนนสูงถึง 72.15 จากทั้งหมด 67 ประเทศทั่วโลก

นิตยสารได้ระบุว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีหลากหลาย ทำให้ได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยว เช่น สีสันยามค่ำคืน อาหารอร่อย ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา แหล่งช็อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ แม่น้ำลำคลองที่คดเคี้ยวอย่างสวยงาม วัดของศาสนาพุทธ ตลาดกลางคืน ตลาดน้ำ และสวนสาธารณะสุดพิเศษ

การคว้าอันดับ 1 จากนิตยสาร CEOWORLD ถือว่ายิ่งตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก หลังจากปลายปี 2566 หรือ ค.ศ. 2023 กรุงเทพฯ ครองแชมป์เมืองที่ดีที่สุดจากการจัดอันดับโดยนิตยสารท่องเที่ยว DestinAsian

นิตยสาร DestinAsian ประกาศผลการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุด ในหมวดหมู่เมืองปลายทางท่องเที่ยวในเอเชีย-แปซิฟิก โดยกรุงเทพฯ ครองอันดับหนึ่ง ตามด้วยโตเกียว สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ฮ่องกง โซล ซิดนีย์ เซี่ยงไฮ้ ไทเป และโฮจิมินห์

นอกจากนี้ภูเก็ต และเกาะสมุย ได้รับความนิยมประเภทเกาะที่ดีที่สุดโดยอยู่ในลำดับที่ 3 และ 4 รองจาก เกาะบาหลี และเกาะมัลดีฟส์

การคว้ารางวัลอันดับโลกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถึง 2 ครั้งต่อเนื่องกัน ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วมมือกันจนนำมาสู่ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม และแพร่หลายไปทั่วโลก

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง นับจากเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือน ก.ย. 2566 ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือภาคท่องเที่ยว ที่ถือเป็นจุดแข็งและเสาหลักของไทย แม้จะประสบวิกฤตจากโควิด-19 จนแน่นิ่งไปนานหลายปี แต่ก็ค่อย ๆ พลิกฟื้นกลับมา

เมื่อรัฐบาลนายเศรษฐา เข้ามาบริหารประเทศในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ จึงให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวไม่น้อย

กำหนดให้การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอยู่ในวิสัยทัศน์ 8 ด้าน อาทิ ศูนย์กลางการบิน ศูนย์กลางอาหาร ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ ผลักดันให้ไทยเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาค

ออกมาตรการต่าง ๆ สนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งทางตรง และทางอ้อม ผ่านกระทรงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือกระทั่งนโยบายต่าง ๆ ที่เชิญชวนให้ต่างชาติมาเที่ยวไทยง่ายขึ้น

นโยบายเด่น ๆ และประสบความสำเร็จ อาทิ มาตรการ ‘ฟรีวีซ่า’ ให้นักท่องเที่ยวในหลายประเทศ แก้ไขกฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรค รวมถึงการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่น

ไม่นับการเดินสายโรดโชว์ ของนายเศรษฐา และคณะรัฐมนตรี ที่ไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศไหน มักจะหยิบยกความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ขึ้นเป็นหนึ่งในหัวข้อพูดคุยกับผู้นำประเทศนั้น ๆ

การผลักดันพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรอบด้าน และการโรดโชว์หรือเดินหน้าประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยไปทั่วโลก ทำให้ไทยได้รับความนิยมมากขึ้น นำไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามากขึ้น และที่ชัดเจนคือการที่กรุงเทพฯ และประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับ 1 ทั้งเมืองน่าเที่ยว และประเทศที่ต้องไปสักครั้งในชีวิต ประจำปี 2024

ช่วงระยะเวลา 7-8 เดือน ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารประเทศ และให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยว โดยมีนโยบายและแผนงานเป็นรูปธรรม จึงส่งผลบวกต่อการเชิญชวนคนทั่วโลกมาเยือนเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับไทยเป็นจุดหมายจัดงานเทศกาล ผลักดันไทยเป็น Festival Hub ระดับโลก เช่น การเจรจาจัดงาน “Summer Sonic-Tomorrowland” รวมถึงนายกรัฐมนตรี หารือผู้บริหารสำคัญของบริษัท ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรมระดับโลก อาทิ Formula One Group, Formula E, Art Basel

ขณะเดียวกันสนับสนุนวิสัยทัศน์ ‘Ignite Thailand, Aviation Hub’ ประกาศถึงศักยภาพของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค เพราะการเดินทางมาเยือนไทยด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถือว่ามีความสำคัญ

และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ตัดสินใจเลือกไทยเป็นจุดหมายปลายทางง่ายขึ้น

การประกาศวิสัยทัศน์ศูนย์กลางการบินของภูมิภาค เพื่อแก้สถานการณ์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อ 10 ปีที่แล้วถือเป็นสนามบินที่ดีอันดับ 13 ของโลก แต่วันนี้อยู่อันดับ 68 ของโลก

รัฐบาลจึงต้องเร่งปรับปรุงด้านต่าง ๆ ฟื้นฟูความเชื่อมั่น โดยตั้งเป้าให้ไทยเป็นสนามบินท็อป 50 ของโลกภายใน 1 ปี และภายใน 5 ปี ต้องอยู่ในท็อป 20 ให้ได้

นอกจากนี้ เมื่อครั้งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เข้าพบนายเอมมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส และปาฐกถาในงานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับนานาชาติ (MIPIM 2024) เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ที่เมืองคานส์ ยังตอกย้ำพันธกิจและโชว์ศักยภาพ 3 โครงสร้างพื้นฐานของไทย ทั้งศูนย์กลางการบิน โครงการ Landbridge และพลังงานสีเขียว เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองไทย หรือสนใจการลงทุนเพิ่มเติม

ล่าสุดกับเทศกาล ‘สงกรานต์’ ที่ผ่านมา ร่วมกับทุกหน่วยงานโหมกระแส จนดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยือนเมืองไทย มากกว่าหลายปีที่ผ่านมา ที่สำคัญหลายสื่อทั่วโลกยกให้สงกรานต์ไทย เป็น ‘เวิลด์คลาสอีเวนต์’

การเดินหน้าสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย และประสบความสำเร็จในเวลาสั้น ๆ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนด้านเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ทุกภาคส่วน ทำให้คนไทยพอมีรอยยิ้มบนหน้าได้บ้าง

อาจจะกล่าวได้ว่าภารกิจของนายกฯเศรษฐา ที่ทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะผลักดันเฟสติวัลฮับ จัดตั้งฮับการบินในภูมิภาค วีซ่าฟรี การท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง ต่าง ๆ ได้ออกดอกออกผลเป็นความสำเร็จด้านการท่องเที่ยว เหล่านี้คือคำตอบว่า เหตุใดประเทศไทยจึงได้รับการโหวตเป็นอันดับ 1 ประเทศที่น่าเยี่ยมชมครั้งหนึ่งของชีวิต