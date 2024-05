KTC x Centara มอบส่วนลดจองห้องพักสูงสุด 22% ถึง 31 สิงหาฯ นี้

บัตรเครดิต KTC ร่วมกับ Centara Hotels & Resorts จัดโปรโมชั่น สุดคุ้มตลอดทริป ที่ Centara Hotels & Resorts รับส่วนลด 22% จากราคา The Place To Be หรือ Flexible จองสิทธิได้ถึง 31 ส.ค. 67 เข้าพักได้ถึง 31 ต.ค. 67

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บัตรเครดิต KTC ร่วมกับ Centara Hotels & Resorts จัดโปรโมชั่น สุดคุ้มตลอดทริป ที่ Centara Hotels & Resorts โดยผู้ที่สนใจห้องพัก รับส่วนลด 22% จากราคา The Place To Be หรือ Flexibleเมื่อสำรองห้องพักผ่าน เว็บไซต์ www.centarahotelsresorts.com/ktc และเป็นสมาชิก CentaraThe1 (ยังไม่เป็นสมาชิก? สมัครฟรี) สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 และเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 ตุลาคม 2567

สำหรับสาขาที่เข้าร่วมรายการส่วนลดห้องพักอาหารและเครื่องดื่ม ซื้อเครดิตรับฟรีสูงสุด 1,000 บาท เมื่อซื้อเครดิต 2,500 บาท รับฟรี 500 บาท ใช้เป็นส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม (เทียบเท่ามูลค่า 20% จากยอดซื้อเครดิต) และเมื่อซื้อเครดิต 4,000 บาท รับฟรี 1,000 บาท ใช้เป็นส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม (เทียบเท่ามูลค่า 25% จากยอดซื้อเครดิต)

หมายเหตุ: ซื้อเครดิตฯ ขณะเช็กอิน และใช้ได้ระหว่างการเข้าพักเท่านั้น โดยระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2567 นี้

นอกจากนี้ ยังสามารถซื้อและใช้เครดิตอาหารและเครื่องดื่มได้ที่โรงแรมที่ร่วมรายการทั่วไทย ยกเว้น ห้องอาหาร Roukh Cuisine โรงแรม Roukh Kiri Kaoyai, ห้องอาหาร Godfather Caféโรงแรม Centara Ubon, ห้องอาหาร Summer Caféและห้องอาหาร Diwa Rooftop Bar & Restaurant โรงแรม Centara Ayutthaya

Advertisment

ขณะเดียวกัน ยังมีโปรโมชั่นสำหรับคนรักการนวด นวดสบายสุดคุ้ม รับเพิ่มฟรี 30 นาที เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC สำหรับทรีตเมนต์ 60 นาทีขึ้นไปในราคาปกติ และรับเพิ่มฟรี 30 นาที (จะต้องเป็นเมนูเดียวกันกับที่รับบริการนวดสปา หรือ ทรีตเมนต์ 60 นาทีขึ้นไป) โดยโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วง วันหยุดต่อเนื่อง วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงเทศกาล ซึ่งระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2567 นี้

ทั้งนี้ สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่สปาภายในโรงแรมที่ร่วมรายการทั่วไทย หรือผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 102 1234 ต่อ 1 หรือ อีเมล [email protected]