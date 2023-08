MUT 2023 รอบพรีลิมเดือด 53 สาวงามอวดโฉมชุดว่ายน้ำสุดแซ่บ

Miss Universe Thailand 2023 รอบพรีลิมฯ สุดเดือด สาวงาม 53 คน อวดโฉมสุดแซ่บในชุดว่ายน้ำ นับถอยหลังรอบไฟนอล 20 สิงหาคมนี้

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ที่ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน กับการประกวด “Miss Universe Thailand 2023” เฟ้นหาสาวงามระดับโลก รอบ “Preliminary” ที่ทั้ง 53 สาวงามจะอวดโฉมประชันความสวยแซ่บกันในชุดว่ายน้ำ เมื่อค่ำคืนของวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา

แค่เริ่มต้นก็สร้างความเร้าใจไปทั่วทั้งฮอลล์ กับการนำเข้าโชว์ด้วยสาวงามรุ่นพี่อย่าง “แอนนา เสืองามเอี่ยม” Miss Universe Thailand 2022 เพื่อต้อนรับโชว์เปิดอย่างเป็นทางการของตัวแม่อย่าง “กระแต อาร์สยาม” และ ทีม Kathy Cosmetic เสริมทัพความปังในรอบ Swimsuits Preliminary ด้วย 53 สาวงาม Miss Universe Thailand 2023 ในชุดว่ายน้ำที่ออกแบบเป็นครั้งแรกภายใต้แบรนด์ Kathy ซึ่งในปีนี้กระแต อาร์สยาม นั่งแท่นคณะกรรมการตัดสินร่วมด้วย

ก่อนที่สาวงามทั้ง 53 คนจะปรากฏตัวในชุดราตรี โชว์ความสวยดั่งนางพญา พร้อมโชนแสงสว่างไปทั่วจักรวาล ตรึงคนดูทั้งในฮอลล์ และจากทางบ้านได้อย่างอยู่หมัด

ทั้งนี้ ก่อนที่รอบ Preliminary จะเกิดขึ้นมีการยกรอบ “Speech” มาเป็น “Surprise Round!” ซึ่งสาวงามทั้ง 53 คนจะต้องโชว์สปีชความเป็นตัวเอง ในหัวข้อ “How to encourage women to use their voice?” เปล่งเสียงแบบผู้หญิง ส่งพลังให้เพื่อนหญิง โดยมีเวลาเพียงแค่ 45 วินาทีเท่ารั้น

เรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์แบบจัดเต็มก่อนการประกวดรอบ Preliminary โดยรอบ Speech นี้จะมีกรรมการร่วมตัดสินอย่างเข้นข้น เพื่อนำไปสะสมและพิจารณาในรอบต่อไป

ทั้งนี้ในช่วงสุดท้ายมีการประกาศรางวัลพิเศษ ทั้งหมด 10 รางวัล ประกอบด้วย

1. MISS UNIGE รางวัลเงินสด 100,000 บาท ได้แก่ MUT 20 แม่ฮ่องสอน แจสซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์

2. Miss You Are Glam รางวัลเงินสด 100,000 บาท ได้แก่ MUT 20 แม่ฮ่องสอน แจสซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์

3. Miss More Powerful รางวัลเงินสด 100,000 บาท ได้แก่ MUT 20 แม่ฮ่องสอน แจสซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์

4. Miss Commerce Of The Universe 2023 รางวัลเงินสด 100,000 ได้แก่ MUT 04 ภูเก็ต วีนา ปวีนา สิงห์ทักวาล

5. City Commerce Queen รางวัลเงินสด 100,000 บาท ได้แก่ MUT 31 นครราชสีมา แอน แอนโทเนีย โพซิ้ว

6. Miss Denta White รางวัลเงินสด 100,000 บาท ได้แก่ MUT 31 นครราชสีมา แอน แอนโทเนีย โพซิ้ว

7. Miss Rising Empowerment รางวัลเงินสด 100,000 บาท ได้แก่ MUT 31 นครราชสีมา แอน แอนโทเนีย โพซิ้ว

8.Queen of thai textile รางวัลเงินสด 100,000 บาท MUT 31 นครราชสีมา แอน แอนโทเนีย โพซิ้ว

9. Bran ambassador ช้อปได้ทุกถิ่น รางวัลเงินสด 100,000 บาท ได้แก่ MUT 20 แม่ฮ่องสอน แจสซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์

10. รางวัลพิเศษ onstage beauty award by Kathy cosmetics ได้แก่ MUT 31 นครราชสีมา แอน แอนโทเนีย โพซิ้ว ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษ ได้ขึ้นจอ LED ที่ MBK Center แยกปทุมวัน และ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

โดย แอน แอนโทเนีย โพซิ้ว MUT 31 นครราชสีมา กวาดรางวัลได้มากที่สุดถึง 5 รางวัล ในขณะที่ แจสซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์ MUT 20 แม่ฮ่องสอน กวาดไปได้ทั้งหมด 4 รางวัล และ วีนา ปวีนา สิงห์ทักวาล MUT 04 ภูเก็ต เก็บมาได้ 1 รางวัล

สำหรับรอบต่อไป รอบชุดประจำชาติ “National Custom” ในวันที่ 19 สิงหาคม และรอบไฟนอล ในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ ลุ้นกันว่าสาวงามคนไหนจะได้ครอง “Light of Glory” มงกุฎเพชรประดับด้วย Yellow Beryl ประจำตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2023 ไปครอง รบชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PPTVHD36 และ Youtube : TPNG