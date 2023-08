ปตท.-KYMCO ร่วมทุนตั้งบริษัท “Aionex” ลุยธุรกิจผลิตขายรถไฟฟ้า 2 ล้อ

ปตท.-KYMCO ร่วมทุนจัดตั้งบริษัท “เอไอออเนกซ์” ธุรกิจผลิต–ขายรถไฟฟ้า 2 ล้อ ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 600 ล้านบาท “อรุณ พลัส” บริษัทย่อย PTT ถือหุ้นใหญ่ 51% เริ่มจำหน่ายปีนี้

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อรุณ พลัส จำกัด (Arun Plus) เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2566 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นทางอ้อม 100%

มีมติอนุมัติให้ Arun Plus ลงนามสัญญาร่วมทุน และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท Kwang Yang Motor Co., Ltd. (KYMCO) และบริษัท KYMCO CAPITAL PRIVATE EQUITY MANAGEMENT Co., Ltd. (KC) (บริษัทย่อยที่ KYMCO ถือหุ้น) ในนามบริษัท เอไอออเนกซ์ จำกัด (Aionex) ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 600 ล้านบาท

โดย Arun Plus ถือหุ้นสัดส่วน 51% และ KYMCO กับ KC ถือหุ้นในสัดส่วน 29% และ 20% ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและผลิตรถไฟฟ้า 2 ล้อ รวมถึงให้บริการสลับแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า 2 ล้อ

ทั้งนี้ KYMCO มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายและผลิตรถไฟฟ้า 2 ล้อ โดยมียอดขายรถไฟฟ้า 2 ล้อ เป็นอันดับ 1 ในไต้หวัน และอันดับ 3 ในยุโรป

โดย Aionex มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งหมายจะเป็นผู้นำธุรกิจรถไฟฟ้า 2 ล้อ ในไทยและอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) ของกลุ่ม ปตท.

Advertisement

โดยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนคาคว่าจะแล้วเสร็จ และเริ่มจำหน่ายในปี 2566 การร่วมทุนดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในตามสัญญาร่วมทุน รวมถึงการได้รับอนุมัติ ความยินยอม หรือการผ่อนผันที่จำเป็นสำหรับการร่วมทุนดังกล่าวจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสำเร็จครบถ้วน ทั้งนี้รายการดังกล่าวจะส่งผลให้ Aionex เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.