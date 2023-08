พรูเด็นเชียล กำไรพุ่ง เบี้ยประกัน 17 ประเทศ 3 พันล้านเหรียญ โต 42%

กลุ่มพรูเด็นเชียล เบี้ยประกันงวดครึ่งปีแรก ใน 17 ประเทศ ในทวีปเอเชียและแอฟริกา แตะระดับ 3,027 ล้านเหรียญ เติบโต 42% รับกำไรธุรกิจใหม่ 16 ตลาด เติบโต 2 ดิจิต

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล (Prudential) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 พรูเด็นเชียลมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ด้วยเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) อยู่ที่ 3,027 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตสูงถึง 42% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน (YOY) ซึ่งผลการดำเนินงานที่โดดเด่นนี้มาจากกำไรธุรกิจใหม่ (New Business Profit) ที่เติบโตเพิ่มขึ้น 39% มาอยู่ที่ 1,489 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการดำเนินธุรกิจใน 17 ตลาดทั้งในทวีปเอเชียและแอฟริกา โดย 16 ตลาดนั้นมีกำไรจากธุรกิจใหม่ที่เติบโตถึง 2 ดิจิต ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตระดับสากล

ทั้งนี้หากไม่ได้รับผลกระทบจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและตลาดทุน จะทำให้การเติบโตของธุรกิจใหม่เติบโตสูงถึง 52% โดยมาจากกลยุทธ์การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และในไตรมาส 3 พรูเด็นเชียลยังคงรักษาผลการดำเนินงานที่ดีในด้านยอดขายอย่างต่อเนื่อง

“หลังสถานการณ์โควิด-19 ช่องทางตัวแทนหลายแห่งในเอเชียและแอฟริกาได้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง และช่องทางการขายผ่านธนาคาร (Bancassurance) ก็ยังคงรักษาผลกำไรได้ดี แม้ยอดขายจะปรับตัวลดลงบ้าง ในสิงคโปร์ เวียดนาม และจีน”

นอกจากนั้น ธุรกิจประกันชีวิต 13 จาก 22 แห่ง มีแนวโน้มเติบโตที่เป็นบวกในตลาดประกันสุขภาพและประกันชีวิต เราพยายามนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลต่าง ๆ เข้ามาสร้างโซลูชันให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแผนประกันได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลา 175 ปี พรูเด็นชียลมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนที่ครอบคลุมชีวิตทุกด้าน

นับจากนี้ เราพร้อมที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์และการบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนแก่ทุกภาคส่วนในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ตลอดจนสังคม

นายอนิล กล่าวต่อว่า พรูเด็นเชียล ยังได้กำหนดกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ที่จะสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ผ่านการลงทุนในช่องทางของตลาดที่มีศักยภาพทั้งในเอเชียและแอฟริกา ประกอบด้วย การยกระดับประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น, การนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

โดยมุ่งเน้นไปที่ช่องทางตัวแทน และการขายผ่านธนาคาร, การมองหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อสร้างโซลูชันด้านสุขภาพที่ตอบโจทย์ และการให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่า โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มส่วนเกินทุน ที่สามารถนำไปใช้ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สร้างผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ พัฒนาขีดความสามารถหลักขององค์กร รวมถึงการคืนกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล

นอกจากการแถลงผลการดำเนินงาน พรูเด็นเชียล ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ใหม่ “พรูเด็นเชียล ชีวิตมีกัน … ทุกวันดีกว่า” (We are Prudential – For Every Life For Every Future) เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่พร้อมดูแล และให้ความคุ้มครองคนรุ่นนี้ และรุ่นต่อๆ ไป ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทั้งด้านสุขภาพและการเงินที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้

อนึ่ง กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ดำเนินธุรกิจด้านการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ และการบริหารสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาใน 24 ประเทศของภูมิภาคเอเชีย และแอฟริกา จดทะเบียนควบในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (2378) และตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (PRU)

รวมถึงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (K6S) และในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (PUK) ในรูปแบบของ American Depositary Receipts นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี Hang Seng Composite และรวมอยู่ในการซื้อขายตามโครงการ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect

สำหรับ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลากว่า 28 ปี ภายใต้ชื่อ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 1.9 ล้านราย ในประเทศไทย และบริหารสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้ามูลค่ากว่า 112,000 ล้านบาท ในปี 2565 พรูเด็นเชียล ประเทศไทยมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) เพิ่มขึ้น 8% สู่ระดับ 235 ล้านเหรียญสหรัฐ (ตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

