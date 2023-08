KBANK ตั้งบริษัท “กสิกร วิชั่น” ในประเทศจีน ทุนจดทะเบียน 33 ล้านหยวน

KBANK ตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ “กสิกร วิชั่น เซี่ยงไฮ้” ในประเทศจีน ทุนจดทะเบียน 33 ล้านหยวน ประกอบธุรกิจ Private Equity Fund Manager

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้ง KASIKORN VISION (SHANGHAI) PRIVATE FUND MANAGEMENT CO., LTD. ซึ่งถือหุ้นโดย KASIKORN VISION CO, LTD. ในสัดส่วน 100%

ทั้งนี้ KASIKORN VISION (SHANGHAI) PRIVATE FUND MANAGEMENT CO., LTD. ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ด้วยทุนจดทะเบียน 33 ล้านหยวน มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจทางการเงินในลักษณะ Private Equity Fund Manager