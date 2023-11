เปิดฉาก “สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41” งานใหญ่90 ปี “หอการค้าไทย”

เริ่มแล้ว งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 งานใหญ่ในวาระครบรอบ 90 ปีการก่อตั้งหอการค้าไทย ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ ซึ่งจะเปิดมุมมองเอกชนภูมิภาค ต่อทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ เปิดฉากแล้ว ซึ่งในวันนี้มีเสวนาหัวข้อ “90 ปี หอการค้าไทย : เคลื่อนเศรษฐกิจไทยทุกภูมิภาค” ที่เปิดมุมมองเอกชนภูมิภาค ต่อทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้บริบทที่แตกต่าง เพื่อขับเคลื่อนไทยให้ก้าวไปข้างหน้า พร้อมสรุปผลงาน 10 ปี YEC หอการค้าไทย และแผนงาน LINK ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงการประกวดโครงการ TCC Business SpinUP 2023 มีประเภทรางวัล ดังนี้

รางวัลโครงการ Business Projects 3 รางวัล ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ 1.Sawasdee ThaiMarket (กทม.) 2.จีฟินน์ รับเบอร์ เทค (จังหวัดสงขลา) 3. แฮวอน (จังหวัดนนทบุรี) และรางวัล 2 City Projects 1 รางวัล คือ น้องซามชวนแลก จากจังหวัดลำปาง

สำหรับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 จะมีปาฐกถาพิเศษในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย โดย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พาณิชย์ยุคใหม่ การค้าไทยเชื่อมโลก” และนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมสัมมนาเรื่อง “Connect The Dots For Competitiveness” และเรื่อง “Connect The Dots For Sustainability”

ส่วนในวันที่ 19 พฤศจิกายน ไฮไลต์อยู่ที่ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “The time to act is now พลิกวิกฤตฟื้นเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง