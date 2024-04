Gig Tripping กระแสแรง บินข้ามโลกดูคอนเสิร์ต ปลุกเศรษฐกิจ

คอลัมน์ : Market Move

Summer Sonic Bangkok 2024 คอนเสิร์ตใหญ่จากญี่ปุ่น ที่กำลังจะมาจัดที่ไทยเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคมนี้ กลายเป็นหนึ่งในความหวังผลักดันเศรษฐกิจของรัฐบาล ด้วยเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยว 3.5 แสนคน เทียบเท่างานที่จัดขึ้นในญี่ปุ่น

ส่วนจะเป็นไปตามเป้าหรือไม่นั้น ต้องลุ้นกับอานิสงส์ของเทรนด์มาแรงในวงการอีเวนต์ดนตรี และธุรกิจท่องเที่ยว อย่าง Gig Tripping ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

โดย Gig Tripping เป็นปรากฏการณ์ที่เหล่าแฟนเพลงลงทุนควักกระเป๋าเดินทางไปชมคอนเสิร์ต เทศกาลดนตรี หรือร่วมอีเวนต์บันเทิงอื่น ๆ ไม่เพียงแค่ต่างเมืองหรือต่างจังหวัด แต่ไปไกลถึงต่างประเทศและจำนวนไม่น้อยถึงขั้นข้ามทวีป เพื่อร่วมคอนเสิร์ตของศิลปินคน-วงโปรด ทั้งด้วยเหตุผลด้านความชอบในตัวศิลปิน และค่าใช้จ่ายที่อาจถูกกว่า

ความร้อนแรงของ Gig Tripping เห็นได้จากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์แห่ชมคอนเสิร์ต The Eras Tour ของ Taylor Swift หรือการถูกพูดถึงในวงการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หนึ่งในนั้นคือเมื่อต้นปี Skyscanner ยกให้ Gig Tripping เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่ต้องจับตาในปี 2024 หลังสถิติชี้ว่า 44% ของนักเดินทางชาวอเมริกันซื้อตั๋วเครื่องบินระยะสั้น (บินไม่เกิน 3 ชั่วโมง) และ 18% ยอมบินระยะไกล (บินต่อเนื่อง 6-12 ชั่วโมง) เพื่อไปร่วมคอนเสิร์ต

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการชมคอนเสิร์ตในประเทศเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญ โดยนักเดินทางชาวอเมริกันถึง 60% ระบุว่า ปี 2024 นี้อาจเลือกเดินทางไปร่วมคอนเสิร์ต หรือเทศกาลดนตรีที่จัดในต่างประเทศ หากค่าบัตรร่วมงานและค่าเดินทางถูกกว่างานในสหรัฐ

ซึ่งเหตุผลนี้ไม่เกินจริงนักเมื่อพิจารณาถึงราคาบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต The Eras Tour ของ Taylor Swift ในปีที่แล้ว ที่ราคาขายต่อเฉลี่ยพุ่งไปถึง 3,801 ดอลลาร์สหรัฐ/ใบ (ประมาณ 138,633 บาท) หรือแพงกว่าราคาปกติ 2,321% ทำให้การบินไปชมคอนเสิร์ตในต่างประเทศอาจมีราคาถูกกว่า

ข้อมูลนี้สอดคล้องกับข้อมูลของแพลตฟอร์มท่องเที่ยว eDream ที่คำนวณว่า ดีมานด์ตั๋วเดินทางไปยังกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์, เอดินบะระ ของสกอตแลนด์ ลิเวอร์พูลของอังกฤษ และปารีสของฝรั่งเศส ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ซึ่งจะมีคอนเสิร์ต The Eras Tour มาจัดนั้นเพิ่มขึ้น 339%, 176%, 133% และ 108% ตามลำดับ

อีกหนึ่งหลักฐานความฮอตฮิตของเทรนด์ Gig Tripping คือ คลิปไวรัลบนติ๊กต๊อก ที่ถ่ายบนเครื่องบินสายการบินโลว์คอสต์ของออสเตรเลียซึ่งผู้โดยสารเกือบทั้งลำกำลังร้องเพลงของ Taylor Swift ระหว่างเดินทางจากกรุงบริสเบนไปร่วมคอนเสิร์ต The Eras Tour ที่กรุงเมลเบิร์น เหตุการณ์คล้ายกันนี้ยังเกิดขึ้นบนเที่ยวบินของสายการบินแควนตัส จากกรุงเพิร์ทมุ่งหน้ากรุงเมลเบิร์น เมื่อลูกเรือนำผู้โดยสารที่ส่วนใหญ่เป็นแฟนเพลงร้องเพลง Cruel Summer เพลงฮิตของ Taylor Swift

นอกจากคอนเสิร์ต The Eras Tour แล้วคอนเสิร์ตของศิลปินอื่น ๆ ก็กระตุ้นให้เกิด Gig Tripping เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น Harry Styles และ Olivia Rodrigo ซึ่งต่างมีแฟนเพลงจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

สำหรับ Summer Sonic Bangkok 2024 อาจจะไม่มี Taylor Swift มาขึ้นเวที แต่รายชื่อศิลปินชุดแรกที่ประกาศออกมานั้น ก็เต็มไปด้วยศิลปินดังที่มีฐานแฟนทั้งในไทย ญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ทั้งโซนเอเชียและตะวันตก

หนึ่งในนั้นคือ YOASOBI ศิลปินดูโอดาวรุ่งพุ่งแรงสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในระดับโลกเมื่อปี 2023 ที่ผ่านมา หลังส่งผลงานเพลง Idol ขึ้นอันดับ 7 ของชาร์ต Billboard Global 200 และยังเป็นเพลงที่ขายดีที่สุดทั่วโลกอันดับ 19 จากการจัดอันดับโดยสหพันธ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียงนานาชาติ (IFPI)

ปีนี้ YOASOBI เตรียมขึ้นเวทีเทศกาลดนตรี Coachella Valley Music and Arts Festival ที่สหรัฐอเมริกา พร้อมกับจัดคอนเสิร์ต Yoasobi in the USA ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้

นอกจากนี้ยังมีศิลปินอื่นในไลน์อัพชุดแรกต่างมีศักยภาพไม่แพ้กัน เช่น Bodyslam พร้อมแขกพิเศษอย่าง Babymetal และ F. Hero นั้น เพิ่งมีผลงานคอลแลบส์ร่วมกันในซิงเกิล “LEAVE IT ALL BEHIND” ที่ผสมผสานดนตรีหลายแนวทั้งร็อก แรป และเมทัล ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีในประเทศญี่ปุ่น โดย MV เพลง LEAVE IT ALL BEHIND มียอดผู้ชมกว่า 2.5 ล้านครั้ง หลังเผยแพร่ 2 สัปดาห์และมีคอมเมนต์จากทั้งชาวไทยและญี่ปุ่น

ความสำเร็จเหล่านี้สะท้อนศักยภาพในฐานะแม็กเนตสำคัญ ของเหล่าศิลปินดังไม่ว่าจะเป็น Lauv, Laufey, Aurora, Nothing But Thieves, Bright, Henry Moodie และ Violette Wautier รวมถึงศิลปินอื่น ๆ ที่จะประกาศรายชื่อตามออกมาหลังจากนี้ ในการดึงดูดแฟนเพลงจากหลายประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียให้มาร่วมงาน Summer Sonic Bangkok 2024 ที่กำลังจะจัดในไทยระหว่างวันที่ 24-25 ส.ค. 2567 ได้