วัน แบงค็อก เปิดตัวรีเทล 1.6 แสน ตร.ม. ปักหมุดกรุงเทพฯ มหานครช็อปปิ้งของเอเชีย

วัน แบงค็อก อัพเดตความคืบหน้าโครงการ ชูแนวคิด “The Heart of Bangkok-เมืองกลางใจ ที่ใช้ใจสร้าง” ผลักดันกรุงเทพฯ สู่การเป็น “The New Influential Global City” แลนด์มาร์กระดับโลก อวดโฉม วัน แบงค็อก รีเทล 3 โซน ปั้นกรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการช็อปปิ้ง เตรียมเปิดบริการเฟสแรก ไตรมาส 4/67 นี้

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด หรือ FCL กล่าวว่า จากประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน 22 ประเทศทั่วโลก เราจึงได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งหมด มาพัฒนาโครงการ วัน แบงค็อก เมืองอัจฉริยะต้นแบบเพื่อความยั่งยืน บนพื้นที่ 108 ไร่

โดย วัน แบงค็อก โครงการอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบกรีนสมาร์ทซิตี้ที่ครบครันใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พัฒนาโดย บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ วัน แบงค็อก พัฒนาให้เป็น “The Heart of Bangkok” เมืองกลางใจ ที่ใช้ใจสร้างทุกตารางนิ้ว เพื่อให้เมืองนี้ไปอยู่กลางใจผู้คน และเป็นเมืองที่ทุกคนหลงรัก เราพัฒนาพื้นที่สีเขียวในโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ให้มากขึ้น และมอบประสบการณ์ใหม่ของการใช้ชีวิต สร้างแรงบันดาลใจด้วยงานศิลปะ และวัฒนธรรมให้กับทุกคน รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันให้กรุงเทพฯ กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์ หมุดหมายสำคัญสำหรับนักธุรกิจ นักลงทุน และนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ วัน แบงค็อก มุ่งสู่การเป็นเมืองต้นแบบ ที่จะเข้าไปอยู่ในใจของคนไทยและผู้คนทั้งโลก ประกอบด้วย

ปัจจัยแรก “จุดศูนย์กลางของยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์แบบ” ตั้งอยู่บนถนนวิทยุบรรจบกับถนนพระราม 4 ทำเลที่ดีที่สุดผืนสุดท้ายใจกลางกรุงเทพฯ เชื่อมต่อกับย่านธุรกิจอื่น ๆ อาทิ สาทร สีลม สามย่าน ด้วยระบบขนส่งสาธารณะแบบครบวงจร มีทางเข้าออกรอบโครงการถึง 6 จุด สร้างพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปิดโล่งกว่า 50 ไร่ เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ รวมเป็นพื้นที่กว่า 700 ไร่ เปรียบเสมือนปอดผืนใหญ่ใจกลางกรุง

ปัจจัยที่ 2 มาตรฐานใหม่แห่งความยั่งยืนของการใช้ชีวิต เป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED for Neighborhood Development ระดับ Platinum รวมถึง WiredScore Platinum และ SmartScore Platinum ตอกย้ำความเป็นเลิศแห่งการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะขั้นสูง มุ่งสู่การรับรองด้วยมาตรฐาน WELL เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต มอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้กับผู้คน

ปัจจัยที่ 3 ศูนย์รวมประสบการณ์หลากหลายไร้ขีดจำกัด ตอบโจทย์ทุกความต้องการที่แตกต่างของผู้คน รองรับคอมมูนิตี้ที่ครอบคลุมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมทางศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลก ที่จะร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน และสร้างนิยามใหม่ของไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจร

นางสาวพลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายรีเทล วัน แบงค็อก กล่าวเพิ่มเติมว่า วัน แบงค็อก ประกอบด้วย อาคารสำนักงานแบบพรีเมี่ยม จำนวน 5 อาคาร โรงแรมระดับลักเซอรี่และไลฟ์สไตล์ 5 แห่ง คอนโดมิเนียมระดับลักเซอรี่อีก 3 อาคาร

ไฮไลต์อยู่ที่นำเสนอองค์ประกอบสำคัญที่จะเป็นหัวใจหลัก และเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับโครงการ คือ One Bangkok Retail จุดหมายปลายทางของการช็อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ชั้นนำของกรุงเทพฯ

“เรากำลังเตรียมสร้างนิยามใหม่แห่งโลกรีเทลให้เกิดขึ้นที่นี่ ซึ่งจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทยที่รวบรวมประสบการณ์การช็อปปิ้งเหนือระดับแบบครบวงจรที่สุดไว้ในที่เดียว ภายใต้แนวคิด The Rhythmic Experience ที่ทุกคนสามารถเข้ามาสร้างจังหวะแห่งความสุข และประสบการณ์ที่แตกต่างร่วมกัน ทำให้ทุกวันเป็นวันพิเศษ ให้หัวใจของทุกคนเต้นแรงกว่าเดิม One Bangkok Retail จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยยกระดับให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการช็อปปิ้งที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย”

รายละเอียด One Bangkok Retail มีพื้นที่เช่าสุทธิ 160,000 ตร.ม. โดดเด่นและแตกต่างด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี้

1.Interconnected 3 Retail Experiences นำเสนอ 3 ประสบการณ์ ด้วยคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างและมีดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่สามารถเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไร้รอยต่อ ได้แก่

โซน Parade ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A World of Choice Without Limits” นำเสนอสีสันแห่งชีวิตอันไร้ขีดจำกัด บนพื้นที่เช่า 85,000 ตร.ม. จำนวน 9 ชั้น ผสมผสานทุกไลฟ์สไตล์ Shop-Play-Work-Eat เปรียบเสมือน Open Playground สำหรับทุกคนในครอบครัว รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังครั้งแรกในไทย รวมถึงสุดยอดร้านอาหารและคาเฟ่ชั้นนำ ตลอดจนซูเปอร์มาร์เก็ตที่จำหน่ายสินค้าจากทั่วทุกมุมโลก

โซน THE STOREYS นำเสนอคอนเซ็ปต์ “Tell Your Own Story at THE STOREYS” แพลตฟอร์มแห่งความคิดสร้างสรรค์ จุดบรรจบของเทรนด์โลกใหม่ ๆ บนพื้นที่เช่ารวม 5 ชั้น 35,000 ตร.ม. พบร้านค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจ ผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย และคอนเซ็ปต์สโตร์สุดฮิป นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร บาร์แอนด์บิสโทร และแหล่งแฮงเอาต์ยามค่ำคืน

โซน POST 1928 ด้วยคอนเซ็ปต์ “Go Beyond Luxury” ก้าวข้ามนิยามความเป็นลักเซอรี่ไปอีกขั้นด้วยประสบการณ์ช็อปปิ้งสุดล้ำกว่าที่เคย บนพื้นที่เช่า 5 ชั้น 40,000 ตร.ม. พบกับถนนช็อปปิ้ง (Shopping Street) สายแรกของกรุงเทพฯ ที่รวบรวมร้านค้าแฟลกชิปสโตร์แบรนด์ดังระดับโลกมากมาย ในรูปแบบสแตนด์อะโลน ตลอดสองฝั่งถนน ตั้งแต่ซูเปอร์แบรนด์แฟชั่น วอชต์ แอนด์ จิวเวลรี่ ตลอดจนแบรนด์สตรีตแวร์สุดพรีเมี่ยม

2.Unique Retail Concepts นำเสนอรูปแบบการช็อปปิ้งที่แตกต่าง ด้วยรีเทลคอนเซ็ปต์ที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็น Made in One Bangkok นำเสนอประสบการณ์หนึ่งเดียวในโลกที่รังสรรค์ขึ้นมาเฉพาะที่ วัน แบงค็อกเท่านั้น อาทิ

SARAPAD THAI สัมผัสความเป็นไทยในรูปแบบที่ทันสมัยและอินเทรนด์ ด้วยสินค้าหลากหลายที่นำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมความเป็นไทยอย่างครบครัน

Bangkok Wonder at One Bangkok ไดนิ่งเดสติเนชั่นแห่งใหม่ใจกลางกรุง ให้คุณได้เลือกสรรอาหารหลากหลายได้ตลอดทั้งวัน พร้อมโซนแฮงเอาต์หลังเลิกงานท่ามกลางพื้นที่สีเขียวกึ่งกลางแจ้งและพื้นที่พักผ่อนที่ผสมผสานความทันสมัยได้อย่างลงตัว

ONE Content Store ร้านหนังสือคอนเซ็ปต์ใหม่แห่งแรก พร้อมสินค้าไลฟ์สไตล์ แหล่งเช็กอินแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ

Chang Canvas พื้นที่แห่งนี้พร้อมให้คุณเฉลิมฉลองช่วงเวลาพิเศษ และค้นพบประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน เต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Retail Loop เพลิดเพลินไปกับแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์กว่า 900 ร้านค้า ตลอดจนเอนเตอร์เทนเมนต์หลากหลายรูปแบบในพื้นที่ซึ่งเชื่อมโยงทั้งบรรยากาศแบบอินดอร์และเอาต์ดอร์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ

Food Loop ครั้งแรกในประเทศไทยกับการรวบรวมร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งระดับตำนาน ภัตตาคารชั้นนำ Rooftop Bars ร้านแฮงเอาต์ ตลอดจนสตรีตฟู้ด รวมกว่า 250 ร้านดัง จากทั่วโลกและในประเทศไว้ในที่เดียว ความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร มาพร้อมคอนเซ็ปต์ All Day, Everyday Dining Journey เพลิดเพลินได้ทั้งวัน ตั้งแต่เช้าจดค่ำ

Art loop พื้นที่ที่ให้คุณค้นหาแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ไปพร้อมกับการช็อปปิ้ง ครั้งแรกในประเทศไทยกับศูนย์รวมผลงานและโปรแกรมทางศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลกโดยรอบ โครงการกว่า 2 กิโลเมตร เป็นแหล่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน เป็นพื้นที่ที่ศิลปะจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

3.Enchanted Moments with Heart-Centric Experiences มอบประสบการณ์ที่ใช้ใจสร้าง ให้ทุกหัวใจเต้นแรงกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ ด้วยโปรแกรมอีเวนต์ต่าง ๆ ที่หมุนเวียนมาสร้างสีสันแห่งความสุขและความประทับใจตลอดทั้งปี

โดยมี Live Entertainment Arena ศูนย์กลางการจัดงานมาตรฐานระดับโลก สำหรับการแสดงคอนเสิร์ต ไลฟ์โชว์ งานนิทรรศการ และงานอื่น ๆ อีกมากมาย บนพื้นที่จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดกว่า 20,000 ตร.ม. รวมถึงพื้นที่ One Bangkok Park สวนสีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมือง

นอกจากนี้ ยังมี Membership Program รวบรวมทุกบริการและสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตลอดจนมีบริการ One Stop Service ที่ให้บริการช็อปปิ้งแบบครบวงจรผ่าน Concierge ของศูนย์การค้า และบริการ EV Shuttle Bus รับส่งระหว่างบีทีเอสเพลินจิต มายังโครงการ วัน แบงค็อก

“โซน Parade และ THE STOREYS มีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาส 4/67 ส่วน POST 1928 จะเปิดให้บริการในเฟสถัดไปในปี 2568 ตั้งเป้าจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการรวมไม่ต่ำกว่า 90 ล้านคนต่อปี แบ่งเป็นคนไทยและกลุ่มเอ็กซ์แพต (Expat) 60% และนักท่องเที่ยว 40%”