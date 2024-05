สหพัฒน์ปลื้ม ออฟฟิศบิลดิ้ง “คิงบริดจ์ ทาวเวอร์” มีผู้เช่าเกิน 50% เตรียมเปิดบริการ Q4/67

KingBridge Tower อาคารสำนักงานให้เช่า Iconic Landmark ย่านพระราม 3 แห่งแรก โดย “เครือสหพัฒน์” ชูอัตราผู้เช่าแล้วกว่า 50% พร้อมเปิดไตรมาส 4/67 พลิก Landscape เมือง เติมเต็มทำเลพระราม 3 ให้เป็นย่านสังคมคุณภาพที่ครบครันอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า โครงการคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ (KingBridge Tower) อาคารสำนักงานให้เช่า โดย บริษัท คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ จำกัด บริษัทในเครือสหพัฒน์ มีความคืบหน้าการก่อสร้าง 80%

โดยมีมูลค่าการลงทุนกว่า 6,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 6 ไร่ ออกแบบเป็นโครงการไฮไรส์ สูง 52 ชั้น ปัจจุบันมีอัตราผู้เช่าแล้วกว่า 50% ซึ่งถือว่าเร็วกว่าแผนงานเดิมที่วางไว้ และพร้อมเปิดอย่างเป็นทางการไตรมาส 4/67 นี้

ความสำเร็จตั้งแต่ยังไม่เปิดตัวส่งผลให้ ‘KingBridge Tower’ ถูกจับตามองในฐานะอาคารสำนักงานให้เช่าเกรด A แห่งใหม่บนทำเลธุรกิจย่านพระราม 3 ที่มาพร้อมความทันสมัย สะดวกสบาย และยังตอบโจทย์แนวคิดการสร้างอาคารยุคใหม่ ด้วยการนำโมเดลตามแนวคิดหลัก “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy Models) มาใช้พัฒนาโครงการในทุกมิติ สร้างมาตรฐานการออกแบบพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

“หากย้อนไปจุดเริ่มต้นคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ ยังถือเป็นอาคารสูงแห่งแรกของเครือสหพัฒน์ ซึ่งก่อตั้งและดำเนินงานมากว่า 80 ปี ที่พร้อมจะเป็นพื้นที่ให้พันธมิตรบริษัทต่าง ๆ ทั้งไทยและเทศ รวมทั้งบริษัทในเครือได้มาแลกเปลี่ยน สร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันให้กับทุก ๆ องค์กรได้เติบโตมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด The Spirit of Synergy โดยใช้ระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 3 ปี”

สำหรับรายชื่อผู้เช่า อาทิ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด, บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ทั้งหมดเป็นบริษัทที่มีมาร์เก็ตแคปรวมกันในระดับหลักแสนล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการรวมผู้ประกอบที่ดี บริษัทที่ดี เข้ามาอยู่ในตึกนี้ เพื่อช่วยผสานพลังในการผลักดันให้เศรษฐกิจในย่านพระราม 3 คึกคักมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตทำให้สามารถเปลี่ยนแปลง Landscape ของพระราม 3 ได้

“โดยเรายังมีแผนสร้างความเจริญและพัฒนาย่านพระราม 3 อย่างต่อเนื่องอีกในอนาคต” นายวิชัยกล่าว

ด้านนายประเมศฐ์ ฤทธิพรพสิษฐ์ ผู้อำนวยการก่อสร้างโครงการคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ กล่าวว่า คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เริ่มดำเนินการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว 80% คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2567 นี้ ซึ่งถือว่าไปได้เร็วกว่าแผนงานที่วางไว้

โดย คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ มีความพร้อมและมั่นใจในการต้อนรับผู้เช่าทุกคนสู่บ้านหลังใหม่ที่มีความครบครัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การทำงาน ตั้งแต่เรื่องของสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวก มาตรฐานความปลอดภัย ไปจนถึงเรื่องของการเดินทางสำหรับพนักงานและบริษัทต่าง ๆ”

นายชาติ จันทร์วิจิตร ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 55 ปีของไลอ้อนฯ ซึ่งมีออฟฟิศตั้งอยู่ในย่านพระราม 3 (สาธุประดิษฐ์) มาตลอด วันนี้เราพร้อมและภูมิใจที่จะขยับขยายสู่บ้านหลังใหญ่ที่สูงตระหง่าน โดยหลังจากปลายปี 2567 พนักงานกว่า 300 ชีวิตมาทำงานที่บ้านหลังใหม่แห่งนี้

ซึ่งจะเป็น Milestone สำคัญที่จะยกระดับการใช้ชีวิตการทำงานของพนักงานของบริษัท การสร้างความเติบโตร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ และใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และมั่นใจว่าอาคารแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่ง Iconic Landmark แห่งใหม่ที่ช่วยสร้างความคึกคัก และเศรษฐกิจย่านพระราม 3 รองรับผู้เช่าและนักลงทุนทั้งไทย-เทศ ได้เป็นอย่างดี”

ความพิเศษของ คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Building) ที่ผู้เช่าสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน Smart Dashboard และ Application ได้ และลิฟต์ภายในอาคารจอดรถยังใช้ระบบ Hologram ที่แรกในประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดการออกแบบที่เป็นสถาปัตยกรรมเคียงคู่สะพานภูมิพลคือ “กลมกลืน” ไปกับบริบทและความงดงามของสะพาน

การก่อสร้างอาคารเน้นใส่ใจผู้คนที่อาศัยอยู่ในอาคาร และดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยมีการติดตั้ง Façade รอบอาคารที่มีระยะปรับตามระดับแสงแดดที่ส่องถึง เพื่อให้เป็นร่มเงาให้ตึก ลดความร้อนที่เข้ามาในตัวอาคาร ทำให้พนักงานสามารถนั่งทำงานริมกระจกได้โดยไม่รู้สึกร้อน นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยลดการใช้แอร์และปล่อยความร้อนออกจากตัวอาคารน้อยลง

ภายในอาคารติดตั้งระบบกรองอากาศประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 และกรองฝุ่นละอองขนาด 0.3 Micron ได้ถึง 90% นอกจากนี้ ยังฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียทางอากาศด้วยระบบ UV-C การันตีด้วยมาตรฐานสากลต่าง ๆ อาทิ WiredScore Platinum (Pre-certified), LEED, Fitwel ระดับสูงสุด 3 ดาว ประเภท Multi-Tenant Base Building อาคารแรกในไทยและในเอเชีย เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคารระดับสากล

และเป็นโครงการต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลัก CECI หรือกลุ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นการสร้างความสุขให้ผู้อยู่อาศัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เป็นการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

นอกจากอาคารให้เช่าที่มีพื้นที่รวมทั้งสำนักงานและร้านค้ากว่า 40,000 ตารางเมตรแล้ว ภายในยังมีศูนย์อาหารคอนเซ็ปต์ใหม่ที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ที่ “อร่อย สะอาด ราคาไม่แพง” ให้พนักงานทุกคนได้รับประทานอาหารไปพร้อมกับชมวิวสะพาน

และร้านอาหารหลากหลายที่คัดสรรมาแล้วว่าอร่อย ไว้คอยอำนวยความสะดวกพนักงาน ลูกค้า ตั้งแต่มื้อเช้า กลางวัน ไปจนถึงมื้อเย็น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดเชฟมีฝีมือ และพาร์ตเนอร์ในเครือ หรือพาร์ตเนอร์ต่าง ๆ หมุนเวียนกันเข้ามาบริการอาหาร ให้สามารถเลือกรับประทานได้ตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพนักงานที่อยู่ภายในอาคารให้ได้รับประทานอาหารที่อร่อย สะอาด และมีคุณภาพตลอดเวลา เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร และยังมีร้านค้าและบริการต่าง ๆ ภายในอีกด้วย

ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเตรียมพร้อมในการเดินทางแก่พนักงานและผู้เช่าทุกคน คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ ได้มีการจัดบริการ EV Shuttle Bus เพื่ออำนวยความสะดวกทุกวัน โดยสามารถเดินทางจากรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มายังอาคาร คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ โดยใช้เวลาเพียง 15 นาที

รวมทั้งการเดินทางด้วยรถส่วนตัวก็สะดวกสบาย ใช้เวลาเพียง 15 นาที ไปยังย่านธุรกิจสาทร และพระราม 4, และ 5 นาทีเดินทางไปยังทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางด่วนศรีรัช และยังติดกับ BRT วัดด่าน

“คิงบริดจ์ ทาวเวอร์” ได้รับการออกแบบผ่านแนวคิดการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ The Spirit of Synergy ในการสร้างสรรค์พื้นที่ทุกตารางนิ้ว ให้ทุกคน “อยู่แล้วยิ้ม” จนได้รับรางวัล Fitwel มาตรฐานระดับโลกสูงสุด 3 ดาว ประเภท Multi-Tenant Base Building อาคารแรกในไทยและเอเชีย เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้อาคาร

ล่าสุด คว้ารางวัล THE WINNER ทั้งหมด 3 รางวัล จากเวทีอันทรงเกียรติ Property Guru Asia Property Awards 2023 ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้แก่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการการออกแบบที่ยอดเยี่ยม และดีที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก ถือเป็นบทพิสูจน์ผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานนานาชาติ ได้แก่ Best Office Development, Best Office Interior Design และ Best Office Architectural Design