เลสเตอร์ ซิตี้ ผงาดอีกครั้ง ! กลับเข้าสู่พรีเมียร์ลีก

“เลสเตอร์ ซิตี้” เจ้าของฉายา “จิ้งจอกสยาม” ทีมฟุตบอลของคนไทยสร้างสถิติใหม่ คว้าแชมป์ “แชมเปี้ยนชิพ” สร้างปรากฎการณ์เลื่อนชั้นกลับเข้าสู่ “พรีเมียร์ลีก” อีกครั้ง โชว์พลังความสำเร็จทุกอย่างเป็นไปได้ ครอบครัว “คิง เพาเวอร์” เหินฟ้าร่วมฉลองชัยครั้งใหญ่ ชูความภาคภูมิใจให้ “วิชัย ศรีวัฒนประภา” ผู้บุกเบิก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และประธานสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดียิ่งที่สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ สร้างปรากฎการณ์ครั้งใหม่ “THE POWER OF POSSIBILITIES, THE POWER OF CHAMPIONS” ด้วยพลังความมุ่งมั่น และความไม่ยอมแพ้ ในการพัฒนาศักยภาพของทีมจนสามารถสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ในฐานะสโมสรฟุตบอลทีมของคนไทยด้วยการคว้าแชมป์ “เดอะ แชมเปี้ยนชิพ” ฤดูกาล 2023/24 สมัยที่ 8

พร้อมกับการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ทำสถิติสูงสุดในอังกฤษที่สามารถเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกได้ทีมแรกในรอบ 104 ปี ภายใน 1 ฤดูกาล โดยคว้าชัยชนะแชมเปี้ยนลีกได้ถึง 32 นัด

“ผมในนามกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ขอขอบคุณนักเตะทุกคนที่ทุ่มเทการต่อสู้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งฤดูกาล และรวมพลังมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่ยอมแพ้ แสดงให้เห็นถึงพลังความเป็นไปได้ THE POWER OF POSSIBILITIES, THE POWER OF CHAMPIONS ผมขอบคุณแรงเชียร์จากคนไทยทุกคนที่เป็นแรงสำคัญช่วยนำพาทีมคว้าความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ในฐานะสโมสรฟุตบอลของคนไทย” นายอัยยวัฒน์กล่าว

นอกจากความสำเร็จในการแข่งขันแล้ว “จิ้งจอกสยาม เลสเตอร์ ซิตี้” ยังได้เผยแพร่ชื่อเสียงประเทศไทยให้ทั่วโลกรู้จักอย่างกว้างขวางด้วย โดยผ่านแชมป์เปี้ยนชิพลีก โดยเฉพาะพรีเมียร์ลีก ซึ่งเป็นลีกกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลก พร้อมถ่ายทอดสดครอบคลุมการเข้าถึงกว่า 212 ประเทศ รวม 643 ล้านครัวเรือน ซึ่งมีผู้ชมทั่วโลกกว่า 4,700 ล้านคน ทั้งได้ต่อยอดนำเสนอสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดโลกได้ด้วย

ล่าสุดนัดปิดฤดูกาล 2023/24 ที่ สนามคิง เพาเวอร์ สเตเดียม ได้โชว์เสื้อแจกเก็ตที่ทำจากผ้าย้อมคราม “แอลซีเอฟซี บ้านเขาเต่า คอลเลกชั่น : LCFC BAN KHAO TAO COLLECTION” ให้นักเตะสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ใส่ลงสนามในช่วงพิธีเปิดการแข่งขัน ตอกย้ำถึงมรดกภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นของศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายอัยยวัฒน์ กล่าวถึง “คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา” ในฐานะผู้ก่อตั้งกลุ่มคิง เพาเวอร์ว่า ท่านเริ่มต้นนำร่องเข้าบริหารเลสเตอร์ ซิตี้ สโมสรฟุตบอลระดับโลก มาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรฟุตบอลอังกฤษที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน

ทำให้คนไทยได้รู้จักชื่อเสียงของ “เลสเตอร์ ซิตี้” ในนาม “จิ้งจอกสยาม” ชัยชนะและความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ทีมเลสเตอร์ ซิตี้เท่านั้น แต่ยังสื่อถึงสโมสรฟุตบอลของคนไทยที่นำความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศ และตอกย้ำพลังความเชื่อมั่นที่ได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของเลสเตอร์ ซิตี้ ไปตลอดกาลจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ