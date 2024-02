“อินเตอร์คอนฯ” หัวหิน ปรับโฉมย้ำภาพ “ผู้นำตลาด”

นับเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ในรอบ 15 ปีของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท โรงแรมหรูริมชายหาดหัวหิน เป็นการยกระดับโรงแรมไปสู่อีกระดับหนึ่ง เพื่อให้แขกที่เข้าพักได้รับความสะดวกสบาย พร้อมกับความเป็นส่วนตัวและความทันสมัย เน้นนำเสนอเสน่ห์ ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ “เมืองหัวหิน” พร้อมสัมผัสถึงความคลาสสิกในช่วงปี 1920 ในทุก ๆ มิติ

การปรับโฉมครั้งใหญ่นี้ ดำเนินการภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Next Chapter of The Legend, Where Nostalgia Meets Seaside Elegance” ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของบริเวณบีชวิง เริ่มจากการยกระดับความลักเซอรี่ของล็อบบี้ ที่ได้รับการขยายพร้อมเพิ่มเรือนกระจกสำหรับเป็นมุมเล่นบอร์ดเกมของครอบครัว มุมให้บริการ Concierge และเพิ่มห้องสำหรับการเช็กอินของลูกค้าที่มาเป็นกลุ่มแบบส่วนตัว

ห้องพักและห้องสวีตทั้งหมด 119 ห้อง ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด โดยยังคงเก็บกลิ่นอายการตกแต่งร่วมสมัยย้อนความทรงจำของยุค 1920 เข้ากับความหรูหราที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมไว้ได้อย่างครบถ้วน ให้บริการสมาร์ททีวีขนาด 55 นิ้ว เครื่องเสียง Harman Kardon ที่นอนระดับพรีเมี่ยม และเติมเต็มวันพักผ่อนด้วยห้องสวีตแบบ 1 ห้องนอน ที่มาพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว ซึ่งเป็นห้องพักประเภทใหม่

นอกจากนี้ ผู้เข้าพักจะได้สัมผัสกับประสบการณ์อาหารเช้าแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม มีทั้ง “Hawker Station” หรือรถเข็นขายอาหาร ที่ตั้งใจจำลองบรรยากาศของตลาดโต้รุ่งมาบริหาร พร้อมอาหารท้องถิ่นอันเลื่องชื่อของหัวหิน และอีกหลากหลายเมนู ทั้งอาหารนานาชาติและอาหารไทยแท้

ขณะเดียวกันลูกค้าจะยังได้สัมผัสรสชาติอันประณีตของอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติ ด้วยวัตถุดิบคุณภาพที่สดใหม่ กับบรรยากาศและห้องที่กว้างขวางมากขึ้น ที่ห้องอาหารภิรมย์ (Pirom) บริการอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนและอาหารทะเลสด ๆ ริมทะเลที่ห้องอาหารอซัวร์ (Azure) และพบกับรสชาติอาหารไทยแท้สไตล์ชาววังได้ที่ห้องอาหารจรัส เป็นต้น

รวมถึงทำบริเวณสระว่ายน้ำให้มีความสวยงามกว่าเดิม เสริมด้วยซุ้มคาบาน่าแบบส่วนตัวที่กระจายอยู่รอบสระ รวมถึงเพิ่มพื้นที่การอาบแดดที่อยู่ตามชายหาดส่วนตัวจำลองของโรงแรม แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้ได้รางวัลการันตีระดับ Top 10 Hotel Pools Thailand จาก Travel+Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2023 มาแล้ว และปรับปรุงคิดส์คลับสำหรับเด็ก ๆ ด้วย

ที่โดดเด่นที่สุดคือ การเปิดตัว “อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน เอ็กซ์เพรส” รถไฟขนาดเล็กสีแดงเบอร์กันดี สำหรับให้บริการรับส่งลูกค้าทุกท่านภายในบริเวณโรงแรม เพื่อสื่อถึงยุคทองของการท่องเที่ยวด้วยรถไฟ และเส้นทางรถไฟสู่หัวหินในช่วงปี 1920 ได้สร้างความเจริญรุ่งเรือง และทำให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยสีสันจนถึงทุกวันนี้