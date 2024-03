AWC เปิดตัว “Pikul” ไลฟ์สไตล์แอปพลิเคชั่นสำหรับคนชอบกิน ดื่ม เที่ยว

AWC เปิดตัว Pikul (พิกุล) ไลฟ์สไตล์แอปพลิเคชั่นล่าสุดที่นำเสนอประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยภายใต้โมเดล FAMILY IN THAILAND FOR ALL ลูกค้าเข้าถึงบริการจากพอร์ตโฟลิโอโรงแรม และห้องอาหารในเครือ รวมถึงบริการจากพันธมิตรชั้นนำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก และตอบโจทย์ประสบการณ์ omni-experience ไลฟ์สไตล์แห่งความสุขให้กับคนไทยและนักเดินทางจากทั่วโลกบริษัทฯ จึงเปิดตัว Pikul (พิกุล) สุดยอดไลฟ์สไตล์แอปพลิเคชั่นใหม่ล่าสุดที่นำเสนอประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่ครบครันไม่เหมือนใคร

พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยภายใต้โมเดล FAMILY IN THAILAND FOR ALL เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการไลฟ์สไตล์จากพอร์ตโฟลิโอโรงแรม และห้องอาหารในเครือ AWC รวมถึงบริการด้านไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายจากพันธมิตรชั้นนำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ได้อย่างสะดวกสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัสในแอปเดียว

โดยแอปพลิเคชัน Pikul เฟสแรกเริ่มจากบริการห้องพัก ห้องอาหาร สปาและเวลเนส หลากหลายโรงแรมในเครือที่ AWC เป็นเจ้าของโครงการกว่า 22 แห่ง และห้องอาหารชั้นนำในเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วไทยอีกกว่า 80 แห่ง รวมถึงโครงการโรงแรม ห้องอาหาร และจากเหล่าพันธมิตรชั้นนำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการทั่วประเทศไทย

นำเสนอฟีเจอร์ 6 Pikul อันเป็นเอกลักษณ์ ประกอบไปด้วย Pikul My Wallet รับคะแนนสะสม Pikul Points เป็นรางวัลสําหรับทุกการใช้จ่ายผ่าน Pikul My Wallet ผู้ใช้งานสามารถเติมเงินเข้าสู่กระเป๋าเงินดิจิตอลได้ตามต้องการ พร้อมความสามารถในการบันทึกช่องทางการชำระเงิน รวมทั้งการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากระดับสถานะสมาชิก

Pikul Happiness Privileges เข้าถึงสิทธิพิเศษของแอปพลิเคชันด้วยข้อเสนอสุดพิเศษจากกลุ่มโรงแรมในเครือ AWC กว่า 22 แห่ง และห้องอาหารชั้นนำในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย รวมถึงข้อเสนอด้านไลฟ์สไตล์สุดพิเศษด้านการบริการ สายการบิน หรือสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำที่จะมาร่วมเป็นพันธมิตรในอนาคต

Pikul Loyalty Club ยกระดับไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยโปรแกรมสมาชิก AWC Infinite Lifestyle (AWI) โดยรับคะแนน Pikul Points ที่มอบความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นในการใช้งาน ด้วยสิทธิประโยชน์ตามระดับสถานะสมาชิก ได้แก่ สมาชิกระดับ Infinite, Inspire, Signature และ Elite พร้อมสิทธิพิเศษในการแลกคะแนน Pikul Points เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษจากทางแอปพลิเคชั่นที่จะมีการจัดขึ้นในอนาคต

Pikul Gifting Solution ด้วยฟีเจอร์พิเศษสำหรับการมอบของขวัญแห่งความสุขในโอกาสพิเศษให้แก่คนที่คุณรัก ผ่านการซื้อแพ็คเกจ และส่งต่อประสบการณ์สุดพิเศษจากแอปพลิเคชั่น ให้เป็นของขวัญที่ผู้รับจะประทับใจได้ง่ายๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว

Pikul AR สัมผัสประสบการณ์ Augmented Reality (AR) เสมือนจริงอันน่าประทับใจจากศูนย์การค้า โรงแรม และอาคารสำนักงานในเครือ AWC โดยเริ่มต้นสัมผัสประสบการณ์ AR สุดพิเศษได้ที่โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง โฮเทล ที่สร้างประสบการณ์พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนามีชีวิตในโรงแรมแห่งแรกของประเทศไทย

และ Pikul Premium WiFi Access รับสิทธิในการใช้บริการ Super WiFi ความเร็วสูงระดับพรีเมียมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันภายในศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานในเครือ AWC รวมกว่า 10 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ รวมถึงเตรียมขยายขอบเขตการให้บริการไปยังกลุ่มโรงแรมและโครงการในเครืออื่นๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อเชื่อมต่อประสบการณ์ใช้งานทั้งการใช้ชีวิตและการทำงาน

“แอปพลิเคชั่น Pikul จะมอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์แบบเฉพาะตัวให้กับทุกคน ในการเข้าถึงบริการของโรงแรมและจุดหมายปลายทางด้านอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นแพ็คเกจห้องพักสุดพิเศษ แพ็คเกจสันทนาการ แพ็คเกจออกกําลังกาย แพคเกจรับประทานอาหาร บริการสปาสุดพิเศษ และการใช้บริการคลับเลาจ์นของทางโรงแรม ต่อเนื่องไปถึงประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์อื่น ๆ อันเหนือระดับจากพันธมิตรทั่วประเทศ และยังสามารถมอบประสบการณ์พิเศษเหล่านี้เป็นของขวัญให้เพื่อนและคนที่คุณรักผ่านแอป Pikul ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย”

นางวัลลภากล่าวด้วยว่า ในระยะแรก AWC จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าและผู้ใช้บริการภายในประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้บริการจะสามารถได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่จากฟีเจอร์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแอปพลิเคชั่นจากกลุ่มโรงแรมและห้องอาหารในเครือของ AWC

และภายในปลายปี 2567 แอปพลิเคชัน Pikul มีแผนที่เพิ่มสินค้าไลฟ์สไตล์จากพันธมิตร และฟีเจอร์ต่างๆ ในแอปพลิเคชัน อาทิ Pikul Global Wallet กระเป๋าเงินดิจิตอลสำหรับชาวต่างชาติ การโอนคะแนน Pikul Points บริการการจองห้องอาหาร การเล่นเกมส์ การนำเสนอสินค้าและบริการแบบ Personalized เฉพาะบุคคล

รวมถึงฟีเจอร์การสนับสนุนโครงการด้านความยั่งยืน AWC Stay to Sustain เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย รวมถึงการจับมือกับพันธมิตรชั้นนำเพื่อร่วมนำเสนอบริการด้านไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศดิจิทัลให้กับภาคการท่องเที่ยวของไทย

อาทิ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สายการบิน ผู้ให้บริการด้านการเดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจและความสะดวกสบายในการเชื่อมต่ออันเหนือชั้น AWC เชื่อมั่นในการร่วมรวมพลัง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความสุขของไทย และร่วมสร้างเมืองไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์แห่งความสุขที่ยั่งยืนระดับโลก” นางวัลลภา กล่าวเสริม