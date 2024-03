พบปรากฏการณ์ใหม่ของครีมเปลี่ยนสีผมแบบ 4D

กับ Dcash Master Mass Color Cream และการดูแลเส้นผมแบบวีแกนด้วย X Cute Me Vegan Treatment



“ดีแคช” แบรนด์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม ที่อยู่คู่คนไทยและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้จริงในเรื่องของคุณภาพมานานกว่า 40 ปี เขย่าวงการด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ Dcash Master Mass Color Cream นวัตกรรมครีมเปลี่ยนสีผมสูตรพิเศษเฉพาะ Dcash เท่านั้น และ X Cute Me Vegan Treatment ทรีทเม้นท์สูตรวีแกนที่ไร้ส่วนผสมจากสัตว์และไม่ทดลองกับสัตว์อีกด้วย พร้อมจัดงานอีเว้นท์เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Color Of Glowing

คุณสุภัสรา คมวุฒิชัย รองประธานบริหาร บริษัท โมเดิร์นคาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด กล่าวว่า การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Dcash Master Mass Color Cream และ X Cute Me ครั้งนี้ นับว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นของดีแคช กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม และการดูแลเส้นผม ที่อัดแน่นไปด้วยนวัตกรรมคุณภาพที่ทรงประสิทธิภาพ ให้ประกายสีผมที่สวยสดใสเจิดจรัส และเงางามสุขภาพดี สามารถแทรกซึมเข้าสู่เส้นผมได้อย่างรวดเร็วและอ่อนโยน ช่วยล็อคสีผมให้ยาวนานอ่อนโยนต่อหนังศีรษะ เหมาะกับเส้นผมชาวเอเชียทุกคน อีกทั้งเรายังใส่ใจในด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคมาโดยตลอด เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของเส้นผมอย่างแท้จริง

“สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ เป็นการยกระดับประสบการณ์การทำสีผม และการดูแลเส้นผมให้คนรุ่นใหม่ เน้นเจาะกลุ่มผู้หญิงตั้งแต่อายุ 15-29 ปี ที่ต้องการเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจของตัวเองมากขึ้น โดยใช้งบลงทุน 10 ล้านบาท ทำการสื่อสารทางการตลาดให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ตัวยังอยู่ในราคที่จับต้องได้ หาซื้อได้ง่ายทั้งตามร้านทั่วไปและอีคอมเมิร์ซ เราจึงเชื่อว่าผู้บริโภคจะให้การตอบรับเป็นอย่างดี และส่งผลให้บริษัทมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต”

ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม Dcash Master Mass Color Cream เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้คอนเซ็ป “สีผมหน้าสว่างเปลี่ยนแล้วปัง” มาพร้อมนวัตกรรมแบบ 4D อันได้แก่ ดีที่ 1 กลิ่นไม่ฉุน ไม่ระคายเคือง หอมเย็นสบายหนังศีรษะด้วยสารสกัดจากใบมิ้นท์และดอกมะลิ ดีที่ 2 ผมนุ่มลื่น เงางาม ด้วยสารสกัดจากอาร์แกนออยล์ อุดมไปด้วย โอเมก้า 3 วิตามินเอ ช่วยฟื้นบำรุงผมให้เส้นผมเงางาม และนุ่มลื่น ดีที่ 3 เพิ่มการบำรุงด้วยวิตามินอี ให้ผมชุ่มชื้น ไม่แห้งเสีย พร้อมบำรุงหนังศีรษะ ดีที่ 4 ให้สีผมเด่นชัด ติดทนนานเป็นประกาย แมตซ์ได้ทุกเฉดที่ใช่ โดยมีโทนสีให้เลือกมากมาย เหมาะกับหลายบุคลิก และหลากสไตล์ ทั้ง เก๋ เท่ หวาน มั่น อีกทั้งยังมีโทนสีหม่น ที่ไม่ว่าสีผิวใดก็ทำได้ แถมยังช่วยเสริมให้ใบหน้าสว่างไม่หมอง โดยมีขนาด 50 ml ราคา 75 บาท

ในส่วนของ “เอ็กซ์คิวท์ มี” (X Cute Me) ผลิตภัณฑ์บำรุงผมในรูปแบบทรีทเม้นท์ที่มาพร้อมคอนเซ็ป “X*Cute Me Repair Care and Booster เร่งการฟื้นฟูและปกป้อง” พร้อมเสกผมสวยได้ในพริบตา โดยใช้เน้นความเป็นวีแกน ไม่มีส่วนผสมจากสัตว์และไม่ทดลองกับสัตว์ ตอบโจทย์ปัญหาเส้นผมของคุณสาวๆ ด้วยการบำรุงที่มาพร้อมกับความหอมที่หอมยาวนานตลอดวัน มีด้วยกัน 2 สูตร ได้แก่

สูตร Detox (X Cute Me Vegan Detox Repair & Booster Treatment) ช่วยบำรุงผมเสียจากสารเคมี ความร้อน และหนังศรีษะมันง่าย ดูดซับสิ่งสกปรกจากมลภาวะมี BAMBOO CHARCOAL ที่ช่วยดีท็อกซ์เส้นผมและหนังศีรษะ มี 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด 450 ml ราคา 219 บาท และ ขนาด 250 ml ราคา 119 บาท

และสูตร Herbal (X Cute Me Vegan Herbal Repair & Care Treatment) สำหรับผมที่ขาดการบำรุงผม เพราะแพ้ง่าย มีสภาพผมเสียที่ต้องการบำรุงหรือ หนังศรีษะอ่อนแอให้ดูมีชีวิตชีวา มาพร้อม 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด 450 ml ราคา 219 บาท และ ขนาด 250 ml ราคา 119 บาท

พบกับ ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม Dcash Master Mass Color Cream และทรีทเม้นท์บำรุงเส้นผม “เอ็กซ์คิวท์ มี” (X Cute Me) ได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึงร้านค้าออนไลน์บน Lazada และ Shopee





