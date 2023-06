เคเอฟซี ฉลอง Pride Month รับสมัครงาน ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบัติ

เคเอฟซี ประเทศไทย ฉลอง Pride Month เปิดรับสมัครงานโดยไม่มีการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เติบโตในแบบของตัวเอง

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า KFC ประเทศไทย เปิดรับความหลากหลายเข้าร่วมทีม พร้อมผลักดันอนาคต ในโอกาสฉลอง Pride Month 2023 โดยตั้งบูท “Work with Pride” เปิดรับสมัครงานแบบ walk-in application ภายในงาน Proud to be Pride ร่วมกับ Muse by Metinee และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อสมัครงานได้เลย



นายศกชัย ชูหมื่นไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า KFC ประเทศไทย ตั้งใจจะสร้างสถานที่ทำงานที่ผู้คนรู้สึกปลอดภัย และสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ยอมรับความแตกต่างของกันและกัน

“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรยุคใหม่ ไม่มีการกีดกันหรือเลือกปฎิบัติในความแตกต่างระหว่างพนักงาน เพราะทุกคนควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน เราพร้อมสนับสนุนให้พนักงานในทุกระดับสามารถเติบโตในองค์กรตามความสามารถในแบบของตัวเองได้อย่างสวยงาม”

ผู้สนใจทำงานร่วมกับ KFC สามารถติดตามการรับสมัครงานเพิ่มเติมของเคเอฟซีได้ที่ www.kfc.co.th/careers โดยร่วมงานกับ KFC ได้ 3 สิ่งนี้แน่นอน คือ

ได้เป็นตัวเองที่ดีที่สุด ได้แสดงศักยภาพและพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่

ได้สร้างความแตกต่าง ได้ทำเพื่อ ทีมงาน ลูกค้า และสังคม

ได้สนุก ได้รับการสนับสนุนในทุก ๆ เรื่อง พร้อมดูแลอย่างดี

นอกจากนั้น ภายในงาน Proud to be Pride ร่วมกับ Muse by Metinee และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ยังมีกลุ่มพนักงาน KFC ร่วมแสดงพลังสนับสนุน Pride Community ด้วยการเดินขบวนพาเหรดหลากสี เพื่อแสดงถึงการโอบรั บความหลากหลายในองค์กรและร่ วมผลักดันความสำคั ญของความหลากหลายในสังคม

นายศกชัยกล่าวทิ้งท้ายว่า KFC เน้นย้ำนโยบายการเปิดรับทุกคนอย่างแท้จริง เหมือนที่ผู้พันแซนเดอร์สเคยกล่าวไว้ว่า “Everyone can enjoy a seat at the table.” (ที่เคเอฟซี เรามีพื้นที่ให้กับทุกคนเสมอ)

“เคเอฟซีให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเท่าเทียมกันในองค์กร จึงยินดีต้อนรับลูกค้าทุกคน รวมถึงยินดีเปิดรับพนักงานทุกคน ให้เข้ามาแล้วรู้สึกปลอดภัย สบายใจและสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่​”