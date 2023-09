เดอะ คิว เอส อาร์ ออฟ เอเชีย จับมือ กฟผ. ตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

“เดอะ คิว เอส อาร์ ออฟ เอเชีย” ภายใต้กลุ่มธุรกิจอาหารไทยเบฟ ชูแนวคิดรักษ์โลก เปิด “KFC Green Store” จับมือ กฟผ. ต่อยอดความยั่งยืน สนับสนุนทุกก้าวสีเขียว เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “EleX by EGAT” ให้บริการเป็นแห่งแรกของร้าน KFC ในประเทศไทย

วันที่ 8 กันยายน 2566 นางสาวศสัย ตังเดชะหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ คิว เอส อาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (The QSR of Asia Co., Ltd.) พร้อมด้วย นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมพิธีเปิดให้บริการสถานีชาร์จ “EleX by EGAT” ที่ KFC Green Store สาขาดีโป บาย วนชัย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมสนับสนุนทุกก้าวสีเขียว เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้ EV เดินทางได้ทั่วไทย

โดยร้าน “KFC Green Store” มีการรณรงค์ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงการออกแบบร้าน สร้าง และตกแต่งร้านด้วยวัสดุรีไซเคิล ตลอดจนติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงต่อยอดด้าน Sustainability รักษ์โลกแบบยั่งยืน โดยร่วมกับ กฟผ. เปิดสถานีชาร์จ “EleX by EGAT” สำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นแห่งแรกของร้าน KFC ในไทย

นางสาวศสัย ตังเดชะหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ คิว เอส อาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิดที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อรับผิดชอบต่อโลก สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทแม่อย่างบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านความยั่งยืนเพื่อ “สรรค์สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน” ให้ครอบคลุมทุกมิติ

“ความร่วมมือในครั้งนี้ยังสนับสนุนกลยุทธ์ ‘Fast Good Strategy’ ของ KFC ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยใส่ใจกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างรากฐานที่แข็งแรงสู่อนาคต เป็นหลักการที่ยึดมั่นมาโดยตลอด ‘Done the right way’ เป็นสิ่งที่ผู้พันแซนเดอร์ได้มุ่งมั่นตั้งแต่จุดเริ่มต้น และจนทุกวันนี้ที่ถ่ายทอดในทุกสิ่งที่เราทำครอบคลุมในสามส่วน คือ People-Food-and Planet”

ด้านนางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กว่า 3 ปีที่ผ่านมา กฟผ.ขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจ EV Business Solutions มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อเติมเต็ม EV Ecosystem ของประเทศไทย ด้วยการนำทักษะความเชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเสริมความปลอดภัย พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ EV มากยิ่งขึ้น ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาและขยาย

“การให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT ให้ครอบคลุมทุกเส้นทางการเดินทางทั่วประเทศ รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชั่น EleXA และระบบบริหารจัดการ BackEN EV เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างสูงสุดให้กับผู้ใช้ EV อย่างครบวงจร ปัจจุบัน กฟผ.เปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT และสถานีพันธมิตรในเครือข่าย EleXA แล้ว 140 สถานี และตั้งเป้าขยายให้ถึง 180 สถานีภายในสิ้นปีนี้”

สำหรับสถานีชาร์จ “EleX by EGAT” แห่งนี้ ประกอบด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็ว (DC Fast Charger) ขนาด 125 kW 1 เครื่อง 2 หัวจ่าย รองรับการชาร์จได้พร้อมกัน 2 คัน นอกจากนี้ยังมีสถานีชาร์จที่ร้าน KFC อีก 2 แห่ง ได้แก่ ที่สาขาราชพฤกษ์ และสาขานวมินทร์ 70 กรุงเทพฯ ซึ่งทุกสาขาเปิดให้บริการประชาชนและลูกค้า KFC แล้วตั้งแต่วันนี้

โดยสามารถค้นหาสถานี ดูสถานะการชาร์จ สั่งจ่ายชาร์จ และชำระค่าบริการได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น “EleXA” นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้า EleXA ได้อิ่มอร่อยกับเมนูไก่ทอด KFC ในราคาพิเศษ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2566