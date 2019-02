“ปตท.สผ” ลงนามซื้อขายก๊าซ LNG ให้เปอร์ตามินา-บารัต รายละ 1 ล้านตัน/ปี ในโครงการโมซัมบิก

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่าบริษัทโมซัมบิก แอลเอ็นจี 1 จำกัด (Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การร่วมทุนของ ปตท.สผ. และกลุ่มบริษัทร่วมทุนในโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (Sales and Purchase Agreement: SPA) กับบริษัท เปอร์ตามินา (Pertamina) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติของอินโดนีเซีย และบริษัท บารัต ก๊าซ รีซอร์สเซส จำกัด (Bharat Gas Resources Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บารัต ปิโตรเลียม จำกัด (Bharat Petroleum Corporation Ltd. หรือ BPCL)

โดยเปอร์ตามินาจะรับซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวในปริมาณ 1 ล้านตันต่อปี เป็นระยะเวลา 20 ปี และบารัต ก๊าซ รีซอร์สเซส จะรับซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวในปริมาณ 1 ล้านตันต่อปี เป็นระยะเวลา 15 ปี

​“การลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวกับทั้ง 2 บริษัท นับเป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมหลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวกับ 3 บริษัทไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้มีศักยภาพที่จะรองรับความต้องการใช้พลังงานสะอาดในอนาคต”

การลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มเติมครั้งนี้ ส่งผลให้ขณะนี้โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน มียอดขายตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ 9.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณการซื้อในระดับที่จะช่วยผลักดันให้มีการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย หรือ FID ภายในครึ่งแรกของปี 2562

โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ของ ปตท.สผ. ซึ่งให้ความสำคัญกับการลงทุนในพื้นที่ใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพสูง และมีต้นทุนต่ำ ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการเตรียมพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติ และก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว ซึ่งในระยะแรกประกอบด้วยโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว 2 สายการผลิต (train) กำลังการผลิตรวม 12.88 ล้านตันต่อปี เพื่อรองรับการพัฒนาแหล่งโกลฟินโญ-อาตุม (Golfinho-Atum) ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งหนึ่งในโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของประเทศโมซัมบิก ประกอบด้วยแหล่งพรอสเพอริดาเด (Prosperidade), แหล่งโกลฟินโญ-อาตุม (Golfinho-Atum), แหล่งออร์กา (Orca), แหล่งทูบาเรา (Tubarao) และแหล่งทูบาเรา-ทีเกร (Tubarao-Tigre) มีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติประมาณ 75 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

กลุ่มผู้ร่วมทุนในโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน ประกอบด้วย PTTEP Mozambique Area 1 Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ถือสัดส่วนร้อยละ 8.5 Anadarko Mozambique Area 1 ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโครงการ ถือสัดส่วนร้อยละ 26.5, ENH Rovuma Area Um. S. A. ถือสัดส่วนร้อยละ 15, บริษัท Mitsui E&P Mozambique Area 1 Ltd. ถือสัดส่วนร้อยละ 20, บริษัท ONGC Videsh Limited (OVL) ถือสัดส่วนร้อยละ 10, Beas Rovuma Energy Mozambique Limited ถือสัดส่วนร้อย 10 และ BPRL Ventures Mozambique B.V. ถือสัดส่วนร้อยละ 10