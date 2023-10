มหาวิทยาลัยดังฮ่องกงแจกทุนเรียนฟรี ป.ตรี ให้กับ 40 โรงเรียนไทย

มหาวิทยาลัยชื่อดังของฮ่องกง หารือกับกระทรวงศึกษาธิการไทย มอบทุนเรียนฟรี ปริญญาตรี ให้กับนักเรียนใน 40 โรงเรียน

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ให้การต้อนรับผู้แทนจาก The University of Hong Kong ศาสตราจารย์เบนเนต ชิ คิน ยิม ผู้บริหารฝ่ายรับนักศึกษาใหม่และฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และลูเซีย โฮ ผู้จัดการอาวุโสสำนักงานฝ่ายรับนักศึกษาใหม่ เข้าเยี่ยมเพื่อรายงานความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

และการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยไปศึกษาต่อ ณ The University of Hong Kong มหาวิทยาลัยอันดับที่ 21 ของโลกจากการจัดลำดับของ QS World University Rankings 2023 และเป็นอันดับ 1 ของโลกด้าน Most International University in the World จากการจัดอันดับของ Times Higher Education

โดย ดร.ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผอ.สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานความร่วมมือระหว่าง The University of Hong Kong กับ สพฐ. ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จากการจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยไปศึกษา ณ The University of Hong Kong จาก 3 โรงเรียนประกอบด้วย

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ในปัจจุบันมีนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าวได้รับทุนไปศึกษาต่อแล้วกว่า 10 ทุนการศึกษา อีกทั้งยังให้สิทธินักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม HKU Academy for the Talented เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม workshop ออนไลน์หัวข้อต่าง ๆ ในการพัฒนาความเป็นเลิศกับผู้เชี่ยวชาญ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วกว่า 50 คน

ด้านศาสตราจารย์เบนเนต ชิ คิน ยิม ผู้บริหารฝ่ายรับนักศึกษาใหม่และฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการของไทยให้การสนับสนุนความร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับเดียวกันโรงเรียนชั้นนำของโลกเข้าศึกษาต่อ ณ The University of Hong Kong

โดยปัจจุบันในปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนจากประเทศไทยกำลังศึกษาอยู่ที่ The University of Hong Kong จำนวน 166 คน และทางมหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยศักยภาพสูง เพื่อรับทุนไปศึกษาต่อ ณ The University of Hong Kong

ขยายผลอีก 40 โรงเรียน

ทั้งนี้ในปี 2566 The University of Hong Kong จะได้ขยายผลความร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อีกจำนวน 34 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 6 โรงเรียน รวมจำนวน 40 โรงเรียน และได้จัดกิจกรรม HKU Thailand Information Session ในวันที่ 7 ตุลาคม ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครและทุนการศึกษาของ The University of Hong Kong กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจในทุกสังกัด

ขณะที่นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนไทย ขอบคุณคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฮ่องกง ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาของประเทศไทย ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” กระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังที่จะสร้างรูปแบบการเรียนเพื่อให้นักเรียน มีความรู้ทั้งในด้านวิชาการ มีความรู้ความต้องการที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และค้นพบเป้าหมายตัวเอง มีอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ทำให้มีความสุขกับทุกคน

“กระทรวงศึกษาธิการจะทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮ่องกง เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยในสังกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยฮ่องกงที่จะขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนในสังกัด สพฐ.และ สช. เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศในการรับทุนของ The University of Hong Kong ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนไทยได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับโลก หล่อหลอมนักเรียนให้มีทักษะที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และกลับมาพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต”

ทำความรู้จัก The University of Hong Kong

The University of Hong Kong เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของฮ่องกง ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1911 เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านวิจัย มีคุณภาพการเรียนการสอนติดอันดับหนึ่งของฮ่องกง และอันดับที่ 21 ของโลกจากการจัดอันดับ QS World University Rankings 2023

อีกทั้งสาขาทันตแพทยศาสตร์ยังติดอันดับ 2 ของโลก และอีกหลากหลายสาขา เช่น ภูมิศาสตร์, นิติศาสตร์ สถาปัตยกรรม อยู่ใน Top 20 ของโลก จากการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2022 ในปีการศึกษา 2021-2022 มีนักศึกษาระดับ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก ลงทะเบียนเรียนถึง 15,000 คน (เป็นนักศึกษาต่างชาติถึง 40.3%)

เปิดสอน 10 คณะ

สำหรับการเรียนการสอน ส่วนใหญ่จะสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรระดับปริญญาตรีเปิดรับสมัครด้วยกันทั้งหมด 10 คณะ ดังนี้