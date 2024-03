บริติช เคานซิล รับสมัครทุน ป.โท จาก 16 มหา’ลัยในสหราชอาณาจักร

บริติช เคานซิล เปิดรับสมัครทุน ป.โท GREAT Scholarships จำนวน 16 ทุนจาก 16 มหา’ลัยในสหราชอาณาจักร

วันที่ 15 มีนาคม 2567 บริติช เคานซิล ประเทศไทย ประกาศเปิดรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา GREAT Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2024/2025 แล้ววันนี้ โดยมีทุนการศึกษาทั้งหมด 16 ทุน แบ่งเป็น 12 ทุนสำหรับทุกสาขาวิชา 2 ทุนสำหรับสาขาวิชากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (Justice and Law) และ 2 ทุนสำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) ทุนการศึกษาแต่ละทุนมีมูลค่าขั้นต่ำ 10,000 ปอนด์

นายแดนนี ไวท์เฮด ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย เปิดเผยว่า สหราชอาณาจักรยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

จากสถิติล่าสุดในปี 2021/22 มีนักเรียนไทยศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร จำนวนทั้งสิ้น 5,840 คน

สำหรับปีการศึกษา 2024/25 โดยเป็นปีที่ 6 ที่บริติช เคานซิล ได้มอบโอกาสที่เปลี่ยนแปลงอนาคตให้กับนักเรียนไทยในการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรผ่านโครงการ GREAT Scholarships

นายแดนนีกล่าวว่า เรามุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร โดยปีนี้มีทุนการศึกษาดี ๆ ทั้งหมด 12 ทุน เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 12 แห่ง และในการนี้ยินดีเป็นพิเศษที่บริติช เคานซิล มีการขยายทางเลือกสำหรับการศึกษาต่อ โดยมีทุนการศึกษา 2 ทุนในสาขากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (Justice and Law) และอีก 2 ทุนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) เพื่อสนับสนุนผู้ที่สนใจศึกษาในสาขาเฉพาะทาง

สำหรับทุนการศึกษา “GREAT Scholarships 2024-2025” บริติช เคานซิล สนับสนุนทั้งสิ้น จำนวน 16 ทุน จาก 16 มหาวิทยาลัย ทั่วสหราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียดระยะเวลาการยื่นขอรับทุนการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. University of Chichester เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2567

2. University of Essex เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2567

3. JCA London Fashion Academy เปิดรับสมัครถึง 30 พฤษภาคม 2567

4. University of Kent เปิดรับสมัครถึง 26 เมษายน 2567

5. Kingston University London เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2567

6. University of Plymouth เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2567

7. University of Reading เปิดรับสมัครถึง 3 พฤษภาคม 2567

8. Royal College of Art เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2567

9. Royal Northern College of Music วันปิดรับสมัครจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

10. Sheffield Hallam University เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2567

11. Swansea University เปิดรับสมัครถึง 10 มิถุนายน 2567

12. University of York เปิดรับสมัครถึง 20 พฤษภาคม 2567

และทุนการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ จำนวน 4 ทุน จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่

13. Bournemouth University เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2567

14. Middlesex University, London เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2567

15. Abertay University เปิดรับสมัครถึง 31 มีนาคม 2567

16. Brunel University เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2567

ทั้งนี้ “GREAT Scholarships 2024-2025” เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทแบบ 1 ปี ในสหราชอาณาจักร โดยเป็นความร่วมมือภายใต้แคมเปญ GREAT Britain โดยแต่ละทุนมีมูลค่าขั้นต่ำ 10,000 ปอนด์ หรือประมาณ 450,000 บาท นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับข้อเสนอในการเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

“เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนักเรียนไทยให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นักศึกษาไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสามารถสมัครเข้าทำงานในสหราชอาณาจักรหลังจบการศึกษา ได้เป็นระยะเวลาสูงสุด 2 ปี และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถทำงานได้สูงสุด 3 ปีผ่านโครงการ Graduate Route ผมจึงตั้งตารอที่จะได้เห็นนักวิชาการไทยรุ่นใหม่ที่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ใช้ประโยชน์จากโอกาสอันเหลือเชื่อเหล่านี้ในปีการศึกษาหน้า”





รายละเอียด https://www.britishcouncil.or.th/events/great-scholarships-2024-25