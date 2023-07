กฟภ. ประกาศอัตราค่าบริการชาร์จรถไฟฟ้า EV มีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) กำหนดอัตราค่าชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศในสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ PEA อัตราตั้งแต่ 4.50-8.80 บาท/หน่วย มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 พ.ค. 2566 เพื่อสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง อัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟภ. ลงนามโดยนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความต้องการจะให้บริการอัดประจุไฟฟ้ากับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ จึงขอประกาศอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาใช้บริการอัดประจุไฟฟ้ในสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ กฟภ.

โดยกำหนดอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าตามขนาดเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use : TOU) โดยคิดค่าบริการตามหน่วยพลังงานที่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอัดประจุไฟฟ้าด้วยอัตราแบบส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ดังนี้

สำหรับอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท/หน่วย) สำหรับเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากำลังต่ำกว่า 300kw ช่วงเวลาความต้องการไฟฟ้าต่ำ (Off Peak) อยู่ที่ 4.50 บาท /หน่วย ช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง (On Peak) อยู่ที่ 6.90 บาท/หน่วย

ส่วนเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากำลังตั้งแต่ 300kw ขึ้นไป Off Peak อยู่ที่ 5.50บาท/หน่วย ส่วนช่วง Peak อยู่ที่ 8.80 บาท/หน่วย

ทั้งนี้การกำหนดช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use : TOU) อ้างอิงตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการกำหนดช่วงเวลาสำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง (On Peak) อยู่ระหว่างเวลา 09.00-22.00 น. และช่วงความต้องการไฟฟ้าต่ำ (Off Peak) อยู่ระหว่างเวลา 22.00-09.00 น. (ดูตารางท้ายประกาศ)