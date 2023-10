รมว.ดีอี ย้ำเศรษฐาไปจีนเพื่อชาติ งดส่งภาพ-ข้อความดัดแปลงบั่นทอนใจ

‘ประเสริฐ’ รมว.ดีอี พ้อ นายกฯ เศรษฐา ไปทำงานเพื่อประเทศชาติกลับเจอมือดีดัดแปลงภาพเยือนจีน บั่นทอนกำลังใจส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ประเทศ ทั้งเผยได้เข้าพบบิ๊กเทคจีน “เสียวหมี่-อาลีบาบา” ดึงขยายการลงทุนในไทยผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า กระทรวงดีอี ได้เข้าร่วมคณะกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ในการเข้าร่วมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum for International Coperration- BRF) ครั้งที่ 3 และการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้

ตามคำเชิญของ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของ นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีภารกิจในการหารือกับ บริษัท Xiaomi และ Alibaba Group ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในด้านดิจิทัล พร้อมขยายความร่วมมือด้านการลงทุน ด้านเทคโนโลยี และอีคอมเมิร์ซ

จากนั้นได้เข้าร่วมการประชุม High-level Forum on Digital Economy ภายใต้หัวข้อ “Digital Economy as a new Source of Growth” ในห้วงการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ 3

สำหรับการเดินทางครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีมาก เพราะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้สานความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นระหว่างไทย-จีน รวมถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายมิติ ผ่านความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อสถานการณ์โลก

ที่สำคัญในการพูดคุย ได้เกิดการหารือถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมร่วมกันแก้ไขปัญหา Call Center การพนันออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อประชาชนไทย-จีน

อย่างไรก็ตาม ในการเยือนจีนครั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย และเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง คือ ในโลกออนไลน์ ได้มีการส่งต่อรูป และข้อความที่เป็นภาพตัดต่อ บิดเบือน เกี่ยวกับการเดินทางไปจีนในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรี

Advertisement

ทำให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ตัวบุคคล และภาพลักษณ์ของประเทศ โดยผู้ที่ทำการตัดต่อ ส่งต่อ และบิดเบือนเนื้อหา ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พ.ร.บ.คอมฯ) มาตรา 14 นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ

โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

“ดีอี มีความไม่สบายใจ และเห็นใจนายกรัฐมนตรี ที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศ แต่กลับมาโดนตัดต่อภาพ ดัดแปลงภาพ รวมถึงมีข้อความที่บั่นทอนการทำงานพอสมควร จึงขอความเห็นใจจากประชาชน ให้มองในส่วนดี ส่วนที่เป็นการทำงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการไปในครั้งนี้ของนายกฯ มากกว่าไปโฟกัสในเรื่องการแต่งกาย

และขอให้งดแชร์ งดส่งต่อ เพราะนอกจากไม่เกิดผลดีแล้ว อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายได้” นายประเสริฐ กล่าว