ที่สุดของความอลังการริมเจ้าพระยา สุดยอดแบรนด์ดังระดับโลกสร้างปรากฏการณ์ซูปเปอร์ลักชัวรี่ ที่ ICONLUXE ไอคอนสยาม

ไอคอนสยาม อภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคต สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างความตื่นตา ตื่นใจให้กับเหล่านักช้อปสายลักชัวรี่แบรนด์ทั้งจากทั่วโลกและทั่วประเทศ กับที่สุดแห่งความหรูหราสง่างามของโครงการไอคอนสยาม “ICONLUXE” (ไอคอนลักซ์) สัญลักษณ์แห่งความวิจิตร ศูนย์รวมความหรูหราระดับโลก ที่สุดของการรวบรวม World Class Brands ทุกประเภททั้งสินค้าแฟชั่น เครื่องประดับอัญมณี และนาฬิกาอย่างครบครันที่สุด โดยแต่ละแบรนด์ได้นำเสนอร้านในรูปแบบ Global Iconic Store เน้นการดึงสุดยอดของความเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของแต่ละ แบรนด์มาผสมผสานกับที่สุดของความเป็นไทย ตามปณิธานของไอคอนสยามที่ดึงสิ่งที่ดีที่สุดของไทยมาบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก ทุกลักชัวร์รี่แบรนด์เนมชั้นนำจึงงัดความเป็นที่สุดของร้านเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เรียกว่าหาได้จากที่เดียวในโลกที่ไอคอนสยาม อาทิ Alexander Mc Queen, Bally, Bottega Veneta, Bvlgari, Cartier, Coach, Dior, FENDI ,GUCCI, Hermés, Louis Vuitton, MCM, Michael Kors, Patek Philippe, SAINT LAURENT, Salvatore Ferragamo, TIFFANY & CO, VERSACE เป็นต้น

ที่สุดของความ “ยิ่งใหญ่” และ “ครั้งแรก” ในประเทศไทย

Hermés (แอร์เมส) เปิดสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็น Duplex Store รวมพื้นที่ถึง 368 ตร.ม. สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของร้านผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ พื้นหินขัดสีชาและน้ำตาลเทาฝังด้วยไวท์สโตนดูเรียบง่ายสะอาดตา ภายในร้านแบ่งสินค้าออกเป็นโซนที่ดูง่ายและน่าสนใจ เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าร้านจัดวางเฟอร์นิเจอร์ชุดใหญ่ของแบรนด์ ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวสินค้ากลุ่มโฮมเฟอร์นิเจอร์ครั้งแรกในไทย ก่อนจะขยับเข้าไปเจอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับม้าอันเป็นต้นกำเนิดของแอร์เมส นอกจากนี้ยังมี Hermés Apple Watch วางขายครั้งแรกในไทยด้วย

Salvatore Ferragamo (ซัลวาทอเร่ เฟอร์รากาโม) เปิดร้านที่ใหญ่ที่สุดในไทย ภายในร้านใหม่ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 193 ตารางเมตร ถูกเนรมิตอย่างโดดเด่นด้วยการออกแบบแนวร่วมสมัย โดยออกแบบตกแต่งร้านในคอนเซปต์พิเศษ มีการนำงานศิลปะมาผสมผสานกับนวัตกรรม เช่นวอลล์เปเปอร์ดีไซน์พิเศษเพื่อให้ได้ผิวสัมผัสที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงลวดลายวาดมือบนผนังก็ถือเป็นงานศิลป์อีกชิ้นด้วย ทั้งหมดนี้ทำให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงความงดงามของงานฝีมือและไลฟ์สไตล์แบบอิตาเลียนขนานแท้ ภายในร้าน ยังมีไอเท็มสุดพิเศษอีกหนึ่งอย่าง คือกระเป๋ารุ่น “The Quilted Gancini Bag Limited Edition” สีแดงสด ใบเดียวในประเทศไทย (1 ใน 200 ใบทั่วโลก) กระเป๋ารุ่นนี้ใช้ตัวล็อกลาย Gancini อันใหญ่ ปักลาย Gancini นูนขึ้นมา ใช้หนังวัวคุณภาพดี และเย็บตกแต่งด้วยสีทอง ซึ่งใบเดียวในไทยนี้คือใบหมายเลข 11 อันเป็นตัวเลขนำโชคด้านความสำเร็จ และชัยชนะ

Versace (เวอร์ซาเช่) เปิดสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตกแต่งเน้นความหรูหราที่ร่วมสมัย เพื่อให้ตรงคอนเซปต์ว่าที่นี่คือจุดบรรจบของอดีตกับปัจจุบัน เช่นเดียวกับสินค้าที่นำเข้ามาที่ผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์แบรนด์ที่มีมาช้านานเข้ากับความร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา เสื้อผ้าชาย-หญิง รองเท้า และน้ำหอม ความพิเศษของ Versace สาขานี้เริ่มต้นตั้งแต่ประตูบานคู่หน้าร้าน ที่เป็นประตูบานใหญ่ที่สุดเท่าที่ Versace เคยทำมา และเมื่อเดินเข้ามาบริเวณกลางร้าน ในโซนของรองเท้า จะพบเก้าอี้ดีไซน์พิเศษสองตัวที่ทำขึ้นเพื่อไอคอนสยามโดยเฉพาะ

Fendi (เฟนดิ) เปิดบูติกสโตร์ที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีคอลเลคชั่นผู้หญิงและผู้ชายครบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ บูทีคแห่งนี้นำเสนอผลิตภัณฑ์ FENDI ที่ครอบคลุมทั้งเสื้อผ้าเรดี้ทูแวร์สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย เฟอร์ เครื่องหนัง นอกจากนี้ ยังมีชิ้นงานดีไซน์และเฟอร์นิเจอร์ ผลงานช่างฝีมือชั้นสูง และนักออกแบบรุ่นใหม่ตกแต่งภายในร้านอีกด้วย และภาพ สเก็ตช์ฝีมือ Karl Lagerfeld (คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์) ศิลปินชื่อดัง เพื่อสะท้อนความหรูหราแห่งประวัติอันยาวนานของแบรนด์

Michael Kors (ไมเคิล คอร์) เปิด Flagship Store แห่งแรกบนพื้นที่ 2,327 ตร.ม.ในเมืองไทย ตกแต่งอย่างหรูหรากว่าสาขาอื่น และมีสินค้าครบครันกว่าด้วยเพื่อให้ Michael Kors ไอคอนสยามกลายเป็น The Full World of Michael Kors อย่างแท้จริง โดยมีทั้งกระเป๋า รองเท้า แว่นตา และนาฬิกาที่มีรุ่นพิเศษเป็น Michael Kors Smart Watch ด้วย ที่สำคัญที่สุดคือนี่เป็นสาขาเดียวที่มีกระเป๋า “Michael Kors Collection” วางขาย ซึ่งวัสดุทั้งหมดเป็นวัสดุชั้นเลิศของอิตาลีแท้ๆ จึงทำให้คุณภาพของ Collection นี้โดดเด่นน่าจับตาที่สุด

Dior (ดิออร์) เปิดสาขาใหญ่ โดยมีร้านดิออร์ผู้หญิงและดิออร์ผู้ชายติดกัน ดิออร์สาขานี้มีสินค้าครบครัน ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า รวมถึงแอคเซสซอรี่ต่างๆ ส่วนความพิเศษอีกอย่าง คือนิทรรศการ “Lady Dior As Seen By” ที่หมุนเวียนจัดแสดงตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งยังไม่เคยนำมาจัดแสดงที่ประเทศไทยมาก่อน แน่นอนว่าเรื่องราวในนิทรรศการนี้ มีแกนหลักคือ Lady Dior กระเป๋ารุ่นดังที่ผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ.1995 ภายในนิทรรศการ ดิออร์ได้เชิญศิลปินต่างชาติ รวมถึงศิลปินไทย มาสร้างสรรค์งานศิลปะ กระเป๋า Lady Dior ในรูปแบบประฏิมากรรมและภาพถ่าย นิทรรศการนี้จะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ม.ค. 2562

ที่สุดของการตกแต่งผสมผสาน “ DNA แบรนด์” กับ “ความเป็นไทย”

Louis Vuitton (หลุยส์ วิตตอง) คือ สาขาแรกของโลกที่มีการออกแบบตกแต่งแบบผสมผสานระหว่าง Louis Vuitton DNA กับความเป็นไทย ซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่าง Designer Team ของหลุยส์ วิตตองกับคุณมุก เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ ดีไซเนอร์และศิลปินไทยผู้มีผลงานโดดเด่นมากมาย ทันทีที่ก้าวเข้าร้าน ทุกคนจะสัมผัสได้ถึงความเป็นไทยที่แฝงไว้อย่างลงตัวในทุกๆ องค์ประกอบ ได้กลิ่นอายของบ้านไทย ที่ยังมีเอกลักษณ์ของหลุยส์วิตตองอยู่เช่นเดิม ส่วนไฮไลต์ด้านงานตกแต่งสาขานี้คือประติมากรรมผ้าประดับเพดานที่ชื่อ “The River of Kings” ที่รวมหลายวัสดุไว้ด้วยกัน ทั้งผ้าทอพื้นเมือง ผ้าไหม ดิ้นทอง งานถักโครเชต์ ผ้าซาติน และสายเทปจากเทปคาสเซ็ต โดยนำวัสดุทั้งหมดมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปทรงที่ดูเหมือนระลอกน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

Cartier (คาร์เทียร์) รังสรรค์ความพิเศษครั้งใหม่ขึ้น โดยบูติคคาร์เทียร์แห่งนี้ คือ 1 ใน 10 บูติคแรกของโลกที่ตกแต่งแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดยผสมวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยเข้ากับสไตล์คาร์เทียร์ ซึ่งก็คือความเรียบหรู คลาสสิกไร้กาลเวลา จะเห็นได้ตั้งแต่ประตูโค้งหน้าร้านที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมไทย แชนเดอร์เลียที่ถอดแบบมาจากดอกบัว รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในร้านบุผ้าไหมไทยทั้งหมด ส่วนการตกแต่งที่สะท้อนความเป็นคาร์เทียร์ได้มากที่สุดนั่นคือ Façade หน้าตาคล้ายคลึงเหลี่ยมเพชร แสดงถึงความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์เครื่องประดับและอัญมณีของคาร์เทียร์

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่น้ำจิ้ม ให้เหล่าแบรนด์เลิฟเวอร์ ได้เตรียมตัว เตรียมใจ เดินเข้า ICONLUXE ที่ขอบอกว่าทุกพื้นที่ และทุกอณู จะได้พบกับความพิเศษ เหนือระดับ ที่นอกเหนือจากสินค้าและบริการระดับ World Class แล้ว แต่ละร้านยังมี Story Telling ที่ทำให้การ Shopping แต่ละแบรนด์นั้นเพิ่มมูลค่าทางความรู้สึกอีกทวีคูณ นอกจากนี้ในช่วงมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ นี้ ยังมีอีกหลายแบรนด์ชั้นนำเตรียมตบเท้าเปิดร้านอย่างเป็นทางการที่ไอคอนสยาม รับรองได้ว่ายังคงคอนเซปต์ The best of Thailand meets the best of the World เตรียมสัมผัสกับประสบการณ์เหนือระดับได้ที่ ICONLUXE ไอคอนสยาม