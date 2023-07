“ป๋าเต็ด” ยุทธนา โพสต์ “เด็ดดอกไม้จนกุด ก็หยุดฤดูใบไม้ผลิไม่ได้”

“ป๋าเต็ด” ยุทธนา บุญอ้อม โพสต์ Spring is coming. “เด็ดดอกไม้จนกุด ก็หยุดฤดูใบไม้ผลิไม่ได้”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 “ป๋าเต็ด” ยุทธนา บุญอ้อม เจ้าพ่อเทศกาลดนตรีชื่อดังในเมืองไทย โพสต์ข้อความ+รูป ผ่านเฟซบุ๊ก Yuthana Boonorm ระบุว่า Spring is coming. หรือ ฤดูใบไม้ผลิกำลังจะมาถึง โดยเลือกสีพื้นออกคล้ายสีส้มอ่อนๆ ตัวหนังสือสีขาว มีดอกไม้ประกอบน่ารัก

พร้อมข้อความ YOU CAN CUT ALL THE FLOWER BUT YOU CANNOT KEEP SPRING FROM COMING

และลงชื่อเจ้าของข้อความ หรือบทกวีนี้ว่าเป็นของ Pablo Neruda หรือ ปาโบล เนรูดา กวีและนักการทูตชาวชิลี เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ประจำปี ค.ศ. 1971

ขณะเดียวกัน “ป๋าเต็ด” ยังโพสต์ภาพที่มีข้อความว่า “ห้ามมิให้ดอกไม้ผลิดอกบาน มิอาจหยุดฤดูกาลที่แปรผัน” และอีกข้อความ “เด็ดดอกไม้จนกุด ก็หยุดฤดูใบไม้ผลิไม่ได้”

และเป็นการโพสต์วันเดียวกับที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ถูกตีตกไม่ได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่ 2 เนื่องจากผิดข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา และก็เป็นวันเดียวกับที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ชั่วคราว กรณีการถือหุ้นไอทีวี

แม้จะมีผู้แสดงความคิดเห็นไม่มาก แต่ก็มีการแชร์ข้อความนี้ออกไปจำนวนมาก