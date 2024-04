บิ๊กซี เผย Back to School คึกคัก แต่ท้ายไตรมาสน่าห่วง

บิ๊กซีเผย Back to School คึกคัก คาดยอดขายโต 30% หลังแบรนด์ยังตรึงราคา พร้อมอัดโปรฯกระตุ้นทั้งผ่อน 3-6 เดือน ชุดอุปกรณ์การเรียนราคาพิเศษ ปลุกยอดก่อนเข้าช่วงชะลอตัวท้ายไตรมาส ลุ้นโครงการเงินดิจิทัลหมื่นบาท กระตุ้นไตรมาส 3

วันที่ 30 เมษายน 2567 คนึงหา แซ่ตัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อสินค้าเสื้อผ้าและรองเท้า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ฉายภาพบรรยากาศการจับจ่ายช่วงใกล้เปิดเทอมปี 2567 ว่า ผู้ปกครองยังคงจับจ่ายสินค้าอย่างชุดนักเรียนและเครื่องเขียนอย่างคึกคักมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน

Back to School ยังคึกคัก

โดยบริษัทเห็นสัญญาณบวกมาตั้งแต่ต้นเดือน จนถึงปัจจุบันมียอดจำหน่ายชุดนักเรียนกว่า 50 หมื่นชุด และรองเท้ากว่า 1 หมื่นคู่ ขณะเดียวกันจำนวนการซื้อเฉลี่ยต่อใบเสร็จยังสูงขึ้นจาก 2-3 ชิ้น เป็น 3-4 ชิ้น อีกด้วย ทำให้เชื่อว่าช่วงก่อนเปิดเทอมหรือ Back to School นี้ ยอดขายกลุ่มสินค้าเกี่ยวกับนักเรียนจะเติบโตไม่น้อยกว่า 30%

สาเหตุของความคึกคักนี้คาดว่ามาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ ระดับราคาสินค้าในตลาดที่ทรงตัวเท่ากับปี 2566 เนื่องจากแบรนด์สินค้ากังวลเรื่องกำลังซื้อ ทำให้พยายามตรึงราคา หลังขึ้นราคาไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว

อีกปัจจัยคือผู้บริโภคตอบรับโปรโมชั่นต่าง ๆ เป็นอย่างดี สะท้อนจากแคมเปญ “ถูกทุกข้อ คุ้มทุกเทอมที่บิ๊กซี” ซึ่งมีไฮไลต์ อาทิ ชุดนักเรียนราคาเริ่มต้น 69 บาท จากปกติ 79 บาท ที่แม้จะลดราคาลงเพียง 10 บาท แต่ผลตอบรับดีมาก เช่นเดียวกับการกระตุ้นการซื้อต่อครั้งด้วยโปรโมชั่นซื้อ 2 แถม 1

นอกจากนี้ยังจับมือสถาบันการเงินให้สามารถผ่อนชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตแบบดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 3-6 เดือนได้อีกด้วย รวมถึงมีสินค้าราคาพิเศษ เช่น รองเท้านักเรียนเริ่มต้น 199 บาท, ถุงเท้าเริ่มต้น 29 บาท, กระเป๋านักเรียนเริ่มต้น 199 บาท รวมถึงลดราคาอุปกรณ์เครื่องเขียนสูงสุด 50%

จับตาท้ายไตรมาส 2 ค้าปลีกชะลอตัว

แม้ช่วงเปิดเทอมจะคึกคัก แต่วีระชาติ คำกลัด ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อสินค้าบริโภค บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) คาดการณ์สถานการค้าปลีกช่วงท้ายไตรมาส 2 ว่าหลังผ่านพ้นช่วงเปิดเทอมไปแล้ว ตลาดค้าปลีกอาจกลับสู่ภาวะชะลอตัวอีกครั้ง เนื่องจากผู้บริโภคใช้เม็ดเงินไปแล้ว

ทั้งนี้โครงการเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท อาจช่วยกระตุ้นการจับจ่ายในช่วงไตรมาส 3 ได้ โดยคาดว่า Big C อาจได้ผลบวกใน 2 ด้าน คือ การจับจ่ายของผู้บริโภคในร้าน Mini Big C และการจับจ่ายของร้านค้าในไฮเปอร์มาร์เก็ต Big C และร้านค้าส่ง Big C Food Service

โดยขณะนี้บริษัทเริ่มศึกษา-เตรียมการขั้นต้น ไปพร้อมกับรอความชัดเจนของโครงการว่าจะครอบคลุมร้านค้าประเภทใด และสินค้าใดบ้าง