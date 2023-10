อิ้งค์ วรันธร-ตู่ ภพธร ร่วมพากย์ไทยแอนิเมชั่นดิสนีย์ “Wish พรมหัศจรรย์”

“อิ้งค์ วรันธร” และ “ตู่ ภพธร” ร่วมให้เสียงพากย์ไทยใน “Wish พรมหัศจรรย์” แอนิเมชั่นเรื่องใหม่ ฉลอง 100 ปี ดิสนีย์ เข้าฉายในไทย 23 พฤศจิกายนนี้

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเมื่อเมษายน 2566 ที่ผ่านมา วอล์ท ดิสนีย์ แอนิเมชัน สตูดิโอส์ เปิดเผยตัวอย่างภาพยนตร์ Disney’s Wish พรมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องใหม่ล่าสุด ฉลองครบรอบ 100 ปีของดิสนีย์

ล่าสุด วอลท์ ดิสนีย์ สตูดิโอส์ ประเทศไทย เปิดตัว 2 ศิลปินดัง “อิ้งค์-วรันธร เปานิล” และ “ตู่-ภพธร สุนทรญาณกิจ” ผู้ให้เสียงพากย์ไทยในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว โดย อิ้งค์-วรันธร พากย์เสียงเป็น อาช่า (Asha) และ ตู่-ภพธร พากย์เสียงเป็น ราชาแม็กนิฟิโก (Magnifico)

พร้อมทั้งจัดงานเปิดตัวแอนิเมชั่นฟอร์มยักษ์เรื่องดังกล่าว โดยภายในงานมีทั้งโชว์พิเศษจากศิลปินทั้ง 2 คน พร้อมด้วยการมาพบแฟน ๆ ชาวไทยของ “ฝน วีระสุนทร” ผู้กำกับชาวไทยที่ร่วมกำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย

ขณะเดียวกัน ได้มีการเปิดเผยเพลงฉบับภาษาไทยของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ได้แก่ เพลง This Wish “พรที่ดี” ร้องโดย อิ้งค์ วรันธร และ This Is The Thanks I Get?! “นี่ซิที่ฉันได้คืน” ร้องโดย ตู่ ภพธร โดยเปิดให้แฟนภาพยนตร์และแฟนคลับชาวไทยได้ฟังแล้วผ่าน YouTube DisneyMusicAsiaVEVO และทาง Spotify

สำหรับภาพยนตร์ “Wish พรมหัศจรรย์” เป็นภาพยนตร์แนวมิวสิคัล คอมเมดี้ กำกับโดย คริส บัค (Chris Bucks) ผู้กำกับรางวัลออสการ์จาก Frozen และ ฝน วีระสุนทร (Fawn Veerasunthorn) ผู้กำกับชาวไทยที่เคยฝากผลงานไว้ใน Raya and The Last Dragon รายากับมังกรตัวสุดท้าย

โดยเรื่องราวของ “Wish พรมหัศจรรย์” เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอาณาจักรโรซาส (ฑนหฟห) อาณาจักรแห่งเวทมนตร์ และหญิงสาวผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยไหวพริบอย่าง อาช่า (Asha) ซึ่งทำการขอพรที่นี่ และด้วยความตั้งใจในการขอพรของเธอ ทำให้ได้รับพรในครั้งนี้เป็นลูกบอลพลังงานขนาดเล็กที่มีชื่อว่า “ดวงดาว (Star)”

อาช่าและดวงดาวจะต้องร่วมมือกันเพื่อต่อกรกับราชาแม็กนิฟิโก (Magnifico) ผู้ปกครองแห่งอาณาจักรโรซาส เพื่อปกป้องอาณาจักรและเพื่อพิสูจน์ว่าพลังพิเศษจากดวงดาวจะส่งผลให้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น

สำหรับภาพยนตร์ “Wish พรมหัศจรรย์” จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป