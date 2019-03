คนอะไร ทำใจสั่นทั้งฮอล์ “เอริค นัม” ในงานแฟนมีตครั้งแรกในไทย สนิทแค่ไหนถามใจดู !!

นักร้องมากความสามารถอย่าง “เอริค นัม” ปล่อยไว้ไม่ได้ ผู้จัดอย่าง บริษัท ดราก้อน ฮิลล์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คว้าตัวมาพบแฟนคลับ หรือ “ไทยนัมเนชั่น” เมื่อเร็วๆ นี้ (2 มี.ค.) กับงาน ERIC NAM 1ST FANMEETING IN BANGKOK (I COLOR U) จัดขึ้น ณ โรงละคร เดอะบาซาร์ เธียเตอร์, สวนลุมไน้ท์บาซาร์ รัชดาภิเษก

ในวันนั้น เอริค เปิดงานด้วยเพลง Potion มาตรฐานเสียงจัดว่าเพราะดี และยังเซอร์ไพรส์แฟนคลับกันตั้งแต่นาทีแรกที่เจอด้วยความซนลงจากเวทีมาสัมผัสเหล่าไทยนัมเนชั่นอย่างใกล้ชิด ใกล้ขนาดนี้ทำใจสั่นกันทั้งฮอลล์ มาดูที่เสื้อผ้าแนวสตรีทของเขายิ่งทำให้แฟนคลับกรี๊ดต้อนรับอย่างหนักหน่วง จนถึงนาทีต้องบอกว่า ห่างหายจากเวทีในไทยนานถึง 6 ปี ถือว่าคุ้มค่าที่รอคอย เพราะ เอริค บอกว่า “ผมอยากจะสนิทสนมกับทุกคนนะครับ” อีกทั้งมาเมืองไทยครั้งนี้เขายังบอกอีกว่า อาหารไทยที่โดนใจมากที่สุดตอนนี้คือ “ปูผัดผงกระหรี่”

สำหรับเอริค นัม ถือเป็นนักร้องมากความสามารถ มีเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้ เพลงของเขามียอดวิวสูงสุดและทำให้แฟนคลับได้รู้จักเขามากยิ่งขึ้นคือเพลง Honestly และหลังจากนั้นเขาก็ได้ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดอย่างเพลง Miss you ทำเอาถูกใจแฟนๆเป็นอย่างมาก โดยเนื้อหาของเพลงได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ดูเป็นผู้ชายมากด้วยความโรแมนติก และความอ่อนโยน

มาไทยทั้งทีคงหนีไม้พ้นกับคำถามที่ว่าการจัดมีตติ้งครั้งแรกในไทยรู้สึกอย่างไร เขายิ้มพร้อมกับตอบว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลย และขอบคุณทุกๆคนที่มาที่นี่ ที่จริงผมไม่ได้ทำแฟนมีตติ้งมาค่อนข้างนานมากแล้ว ผมรู้สึกดีมากเลยที่ได้พูดคุยกับทุกคน” อีกประโยคหนึ่งซึ่งทำเอาแฟนๆลุ้นให้เกิดขึ้นจริง “ผมอยากมาเมืองไทยอีกครั้ง หากมีโอกาสอยากจะจัดคอนเสิร์ตที่ไม่ใหญ่มาก แต่ขอให้ได้ใกล้ชิดกับแฟนๆมากที่สุด”

ต่อจากนั้นเข้าสู่ช่วงกิจกรรมที่ให้แฟนคลับเขียนโพสต์อิทไว้แปะไว้บนกระดาน ซึ่งเป็นความในใจของแฟนคลับที่อยากรู้ว่า มาประเทศไทยในครั้งนี้ อยากทำอะไรเป็นพิเศษ เขายิ้มพร้อมกับบอกว่า “ก็มาเจอแฟนๆสิครับ” เอริค ยังเตรียมของขวัญสุดพิเศษมาเซอร์ไพรส์แฟนๆทั้ง 10 คนที่เป็นผู้โชคดี

กว่าจะสนิทกันมันต้องมีโมเมนต์ร่วมกันเสียก่อน โดยเอริค นัม จะต้องฟังเพลงภาษาไทยแล้วทายให้ได้ว่า ในแต่ละเพลงพูดถึงสีอะไร หรือพูดถึงฤดูอะไร ทั้งหมด 5 เพลง ทั้ง 5 เพลงนั้นเขาได้ทายถูกทั้งหมด เพราะแฟนคลับช่วยใบ้คำตอบไปอีก ในขณะที่เสียงเพลงดังขึ้นเขาจะเต้นสเต็ปให้เข้ากับจังหวะดนตรีก่อนเสมอ อย่างเพลง HULA HULA ของวง 2005 ทิวา สร้างเสียหัวเราะและความสนุกสนานให้กับแฟนคลับ

เสียงดีมีเสน่ห์ของเอริค นัม เหมาะเจาะกับเพลง Perhaps Love ที่เขาตั้งใจมาร้องสะกดแฟนๆกันทั้งฮอลล์ ตามมาด้วยเพลง Don’ Call Me ที่โชว์สเต็ปความเป็นตัวเอง และสิ่งที่ทำเอาเราถึงกับกรี๊ดลั่นอย่างคำถามที่ว่า เพลงไทยที่เอริค รู้จักคือเพลงอะไร เขาตอบว่า คือเพลงเต่างอย ของศิลปินเจ้าแม่วงการลูกทุ่งบ็อบสั้นหน้าม้า “จินตรา พูนลาภ”

จากนั้นเอริค นัม ยังได้นำบทเพลง This Is Not A Love Song มาร้อง ต่อด้วยเพลง Lose You เพื่อสร้างบรรยากาศความอบอุ่นที่ดูเหมือนเอริคและแฟนคลับของเขาจะสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆ และตามมาด้วยเพลงที่ขยับจังหวะเร็วขึ้นมาบ้างอย่างเพลง Honestly ที่ให้แฟนๆลุกขึ้นยืนเต้นร่วมสนุกด้วย ซึ่งเหล่าแฟนคลับต่างพร้อมใจกันเปิดแฟลชที่โทรศัพท์โบกไปมาพร้อมกับเสียงเพลงของเอริค

หลังจากนั้นแฟนๆได้ร่วมกันจัดโปรเจ็กต์เซอร์ไพรส์ ให้กับเอริค ขณะที่ VCR บนเวทีฉายภาพตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเอริคในวงการเพลง ในขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งประโยคที่ฉายผ่าน VCR “มีอีกหนึ่งอย่างที่พวกเราอยากจะบอกกับคุณด้วยตัวของเราเอง ยิ้ม…แล้วค่อยๆหันกลับมามองพวกเรานะคะ” แฟนคลับพร้อมใจกันด้วยการชูแบนเนอร์ขึ้นพร้อมประโยค CAUSE YOU ARE ERIC NAM WHOM WE ARE PROUD OF ทันทีที่เขาหันมามอง ได้เห็นแววตาแห่งความสุขของทั้งเอริคและแฟนคลับ

ในช่วงสุดท้ายของแฟนมีตติ้งครั้งนี้ เอริค เลือกเพลง Can’t Help Myself ส่งท้ายความสุขให้กับแฟนคลับ และกลั่นกรองความรู้สึกออกมาเป็นคำพูดว่า “ขอบคุณทุกคนนะครับ ที่สร้างความทรงจำที่ดี ในครั้งนี้มันมีความหมายมากๆสำหรับผม ผมรักทุกคนครับ”

ความทรงจำสุดท้ายของแฟนคลับของแฟนมีตในครั้งนี้คือ มือนุ่มๆ ได้สบตา และรอยยิ้มของเอริค นัม ที่เข้าไปนั่งในหัวใจของแฟนคลับชาวไทยแล้ว ถ้าเรียกว่าสนิทคงจะดูธรรมดา งานนี้ต้องเรียกว่า “โคตรสนิท” ได้แล้วนะ…