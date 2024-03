เศรษฐา ลั่นดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยได้ตามเป้า

นายกฯ เศรษฐา เปิดตัวแคมเปญ Amazing Thailand : Your Stories Never End กระตุ้นตลาดต่างประเทศ ดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทยตามเป้า เร่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว-นักธุรกิจเข้าไทย ยกระดับสนามบินทั่วประเทศ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการบินของอาเซียน พร้อมผนึกพันธมิตรการบินเพิ่มไฟลต์

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง กล่าวในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม The Amazing Thailand Networking Event with the Prime Minister of Thailand ซึ่งเป็นกิจกรรมในงาน Internationale Tourismus Borse หรือ ITB Berlin 2024 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

นายเศรษฐากล่าวว่า ปีนี้เป็นการมาร่วมงานครั้งแรก และเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

โดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2567 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 3.5 ล้านล้านบาทซึ่ง ททท. ตั้งเป้าหมายตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง มีนักท่องเที่ยวจำนวน 8.5 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 664,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินนโยบาย Ease of Traveling เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจในการเดินทางมาสู่ประเทศไทย เพื่อท่องเที่ยวหรือการค้าการลงทุน

อาทิ การยกเว้นวีซ่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเริ่มในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา การขยายเวลาการยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติคาซัคสถานซึ่งเป็นอีกกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 เพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในไทย

นอกจากนี้ ยังได้ยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไต้หวัน และอินเดียถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ตลอดจนยกเว้นวีซ่า และขยายระยะเวลาให้นักท่องเที่ยวรัสเซียอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 90 วันจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 และการยกเลิกการกรอกใบ ตม.6 ที่ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566

สำหรับตลาดยุโรป รัฐบาลจะดำเนินการเจรจาขอฟรีวีซ่ากับประเทศในกลุ่มเชงเก้นเช่นเดียวกัน และสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน รัฐบาลจะหารือร่วมกันในการเปิด “One Visa, Free your Destination” เพื่อให้สามารถเดินทางภายในภูมิภาคได้อย่างไร้รอยต่อ

ขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งส่งเสริมประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรอง นอกเหนือจากเมืองหลักที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้ว เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และเปี่ยมด้วยคุณค่าในจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

รวมถึงรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการปรับกฎระเบียบให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว เช่น ขยายเวลาเปิดสถานบริการ เวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายเศรษฐา กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลไทยจะดึงเอาวัฒนธรรม งานประเพณี อัตลักษณ์ของประเทศซึ่งเป็น soft power ที่โดดเด่นมาเป็นจุดขาย เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมายให้กับนักท่องเที่ยว โดยยกระดับงานประเพณีที่สำคัญให้เป็นเทศกาลระดับนานาชาติ ซึ่งในวาระอันใกล้นี้ คือ เทศกาลมหาสงกรานต์

ที่ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยได้จัดกิจกรรม Maha Songkran World Water Festival 2024 ซึ่งทางรัฐบาลไทยได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่และส่งเสริมให้มีการจัดงานทั่วประเทศ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

และประชาสัมพันธ์ให้งานสงกรานต์ของไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากล รวมถึงสนับสนุนการจัดเทศกาลระดับนานาชาติอื่น ๆ ในประเทศไทย รวมถึงเทศกาลดนตรี คอนเสิร์ต อีกด้วย

และเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการบินของอาเซียน รัฐบาลไทยได้มีแผนในการสร้างท่าอากาศยานนานาชาติล้านนาและท่าอากาศยานนานาชาติอันดามัน ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 40 ล้านคนต่อปี ในขณะเดียวกัน ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงของการเดินทาง ปรับปรุงยกระดับท่าอากาศยานต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินจากต่างประเทศและการต่อเที่ยวบินในประเทศให้เต็มประสิทธิภาพ

โดยปรับปรุงกระบวนการภาคพื้นดินและลดระยะเวลากระบวนการผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก ขยายและปรับการจัดสรรสล็อตขึ้นลงอากาศยานให้เหมาะสมกับการรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศมากขึ้น ลดค่าบริการขึ้นลงอากาศยานและเพิ่มค่าธรรมเนียมการ Delay เพื่อเพิ่มการหมุนเวียนและรองรับเที่ยวบินให้มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานความปลอดภัยทั้งกระบวนการภาคพื้นดินและทางอากาศ





รวมถึงจะร่วมมือกับพันธมิตรสายการบินต่าง ๆ ในการขยายเส้นทางบินใหม่ และเพิ่มเที่ยวบินสู่จุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยให้ ททท.เตรียมจัดกิจกรรม “Air-mazing Thailand : The Amazing Airline FAM Trip” เพื่อโชว์ศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางการบิน (Aviation Hub) ที่เชื่อมโยงการเดินทางของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง