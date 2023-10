แสนสิริเปิดภาพ “Via ARI” คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ เริ่ม 1.77 แสน/ตรม.

แสนสิริเปิดภาพไฮไลต์ คอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ แบรนด์ใหม่ “เวีย อารีย์” เน้นห้องใหญ่ แบบ 1 นอนเริ่ม 45 ตรม. ราคา 7.99 ล้าน แบบ 2 ห้องนอนไซซ์ 116 ตรม. 17.99 ล้าน ดีเดย์ 28-29 ตค.นี้ เปิดพรีเซล งาน Museum of YOU ที่ชั้น 1 แฟชั่นฮอลล์ สยามพารากอน First Come First Serve

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) รายงานว่า แสนสิริเตรียมเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ “Via ARI” (เวีย อารีย์)

โดยเปิดรายละเอียด Layout แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 116 ตร.ม. ห้องใหญ่ จัดสรรพื้นที่การอยู่อาศัยได้อย่างเป็นสัดส่วน บาลานซ์การใช้ชีวิตของทุกสมาชิกในครอบครัว

พิเศษ พื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรัก กับสเปซที่ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสมาชิกสี่ขา สามารถปิดประตู เปิดแอร์และติดกล้องวงจรปิด ส่องดูความเคลื่อนไหวของสัตว์เลี้ยงในยามเจ้าของไม่อยู่

หรือจัดสรรเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ เปิดประตูแบบ Open Air รับบรรยากาศของย่านอารีย์ ดื่มด่ำกับวิวเมืองได้แบบจัดเต็ม

และ Layout แบบ 1 ห้องนอน ขนาดเริ่ม 45 ตร.ม. รวมทั้งภาพไฮไลท์ Lobby ตกแต่งด้วยหินอ่อน BLUE VELVET จากอิตาลีและเฟอร์นิเจอร์นำเข้าทั้งหมด ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของพื้นที่ส่วนกลาง

ตอกย้ำ DNA ของแสนสิริ จากความเข้าใจในไลฟ์สไตล์ระดับ Luxury ถ่ายทอดผ่านภาพรวมโครงการ “Via ARI” ทุกตารางนิ้วใช้วัสดุคุณภาพ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งนำเข้าจากแบรนด์ชั้นนำและดีไซน์เนอร์ชื่อดัง

รวมทั้งงานศิลปะจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมมอบการดูแลลูกบ้านแบบเอ็กซ์คลูซีฟผ่านบริการ Concierge Service ของพลัส พร็อพเพอร์ตี้

โดย Via ARI ขึ้นแท่นระดับ Rare Item จำนวนเพียง 114 ครอบครัว ใจกลางอารีย์ ซึ่งเป็นทำเลที่หาที่ดินได้ยากและขออนุญาตยาก ปัจจุบัน ได้รับ EIA Approved เรียบร้อยแล้ว และเริ่มก่อสร้างเดือนนี้แน่นอน

บริษัทกำหนดวันที่ 28-29 ต.ค. นี้ เปิดพรีเซลล์ “Via ARI” (เวีย อารีย์) คอนโดมิเนียมใหม่ ห้องใหญ่ Pets Allowed มีความเป็นส่วนตัวเพียง 114 ครอบครัว

เพียง 100 เมตร จาก BTS อารีย์ แบบ 1 ห้องนอน เริ่ม 7.99 ล้าน* และแบบ 2 ห้องนอน เริ่ม 17.99 ล้าน* ที่งาน Museum of YOU ที่ชั้น 1 แฟชั่นฮอลล์ สยามพารากอน First Come First Serve!

