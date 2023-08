One Piece Card Game บุกไทย เปิดป็อปอัพสโตร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์

ฉลองครบครอบ 1 ปี “One Piece Card Game” เปิดป็อปอัพสโตร์แห่งแรกในประเทศไทยที่เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 4 แฟน ๆ ห้ามพลาด เตรียมพบกิจกรรมพิเศษและการ์ดเกมหายาก งานเริ่มแล้ว ถึง 15 ต.ค.นี้ เท่านั้น

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด เจ้าพ่อวงการการ์ดเกม ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย “One Piece Card Game” อย่างเป็นทางการแบบถูกลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บันได จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) เตรียมฉลองใหญ่ครบรอบ 1 ปี One Piece Card Game ในประเทศไทย

แฟน ๆ One Piece และคนรักการ์ดเกมเตรียมพบกับงาน “One Piece Card Game 1st Anniversary in Thailand Pop-Up Store Bangkok Grand Opening” สามารถชม One Piece Card Game Pop-Up Store ได้ก่อนใครตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคมนี้ ที่ ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

สำหรับ One Piece Card Game “Pop-Up Store Bangkok“ จะจัดขึ้นตลอดระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปจนถึง 15 ตุลาคม 2566 โดยเป็น One Piece Card Game Pop-Up Store ที่จัดขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขอบคุณแฟน ๆ ที่ให้การตอบรับ One Piece ด้วยดีเสมอมา

โดย One Piece Card Game นับได้ว่าเป็น 1 ใน Card Game ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในประเทศไทย โดยสามารถจำหน่ายซองบูสเตอร์ไปได้มากกว่า 500,000 ซองในช่วงเวลาเพียง 1 ปี

พร้อมสร้างปรากฏการณ์ขายดีจนสินค้าขาดตลาดตั้งแต่ชุดแรกที่มีการวางจำหน่าย โดยยอดขายพุ่งเร็วเกินคาดเติบโตกว่า 50% และยังมีผู้เล่น One Piece Card Game แบบจริงจังจากทั่วประเทศกว่า 1,000 คน และมีร้านค้าจำหน่าย One Piece Card Game มากกว่า 100 ร้านค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ One Piece Card Game ยังเป็นการ์ดเกมที่ได้รับการตอบรับจากนักสะสมเป็นอย่างดี ทำให้ราคาการ์ดหายากบางส่วนสูงถึงหลักแสนบาท ซึ่งคาดว่าจะยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นอีกในอนาคตจากการทำการตลาดอย่างจริงจัง

โดยเฉพาะการเพิ่มผู้เล่นหน้าใหม่และผู้เล่นในกลุ่มวัยเรียน เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมสันทนาการที่สามารถสร้างความสนุกสนานและใช้ไหวพริบในการเล่นได้เป็นอย่างดี

ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงการ์ดหายากมูลค่าสูง, กิจกรรมเวิร์กชอปสำหรับผู้เล่นใหม่, การแข่งขัน One Piece Card Game และการจำหน่ายสินค้า One Piece Card Game ในราคาพิเศษ

นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นซื้อสินค้าครบทุก ๆ 400 บาท จะได้รับสิทธิ์สุ่ม Promo Card ลิมิเต็ดจำนวน 1 ใบ

ที่สำคัญในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ยังมีการเปิดวางจำหน่าย One Piece Card Game ชุด Awakening of the New Era (หรือ OP-05) พร้อมกันทั่วโลก เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 1st Anniversary โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ “เออิจิโร โอดะ” ต้นกำเนิดซีรีส์ One Piece มาเป็นผู้ออกแบบและวาดภาพประกอบการ์ดชุดนี้อีกด้วย

สำหรับแฟนๆ สาวกผู้ชื่นชอบ Character One Piece และเหล่า Card Game Players ที่สนใจเข้าชม One Piece Card Game “Pop-Up Store Bangkok” และร่วมกิจกรรม ได้ที่ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์