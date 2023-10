หอสมุดเนียลสัน เฮส์ ยักทัพนักเขียนดัง จัดเทศกาลวรรณกรรมนานาชาติ

“หอสมุดเนียลสัน เฮส์” จัด “เทศกาลวรรณกรรมนานาชาติ “Neilson Hays Bangkok Literature Festival 2023” พบนักเขียนระดับโลกกว่า 50 คน แลกเปลี่ยนประเด็นทางสังคม ตั้งวงเสวนายกระดับวรรณกรรมไทยสู่สากล วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 ณ หอสมุดเนียลสัน เฮส์, บริติช คลับ, โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์, จักรพงษ์วิลล่า และเดอะ สแตนดาร์ด แบงค็อก มหานคร

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 “นางสาวนลิน วนาสิน” นายกสมาคมหอสมุดเนียลสัน เฮส์ เปิดเผยว่า เทศกาลวรรณกรรมนานาชาติ “Neilson Hays Bangkok Literature Festival 2023” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายนนี้ หอสมุดเนียลสัน เฮส์ ได้เชิญเหล่านักคิด นักเขียน

และนักประพันธ์เจ้าของรางวัลระดับโลกทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 50 คนมาร่วมพูดคุย ถ่ายทอดมุมมอง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบใกล้ชิดเกี่ยวกับบทบาทของวรรณกรรมและประเด็นทางสังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน และอื่น ๆ อีกมากทาย

เทศกาลวรรณกรรมนานาชาติ เป็นหนึ่งในกิจกรรมประจำปีของหอสมุดเนียลสัน เฮส์ ที่จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองของนักเขียนและนักประพันธ์มือรางวัลทั่วโลก เปิดโอกาสให้ผู้หลงใหลวรรณกรรมได้ใกล้ชิดกับนักเขียนที่ชื่นชอบ และร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้นักอ่านนักเขียนรุ่นใหม่

นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของประชาชนในการแลกเปลี่ยน เพื่อนำไปสู่การหาทางออกของปัญหาทางสังคมต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย นางสาวนลินกล่าว

พบปะนักเขียนระดับโลก

เทศกาลวรรณกรรมนานาชาติได้ยกทัพนักเขียนระดับโลกกว่า 50 คนร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น “Bernardine Evaristo” เจ้าของรางวัล Booker Prize ปี 2019 จากผลงาน “Girl, Woman, Other” หนึ่งในหนังสือเล่มโปรดของบารัก โอบามา

“Will Schwalbe” นักเขียนสารคดีเกี่ยวกับการอ่านชีวิตความเป็นอยู่ ความตายและ LGBTQI+ ผู้ประพันธ์ “We Should Not Be Friends” และ “The End of Your Life Book Club”

ต่อด้วย “Nguyễn Phan Quế Mai” ผู้ประพันธ์ “The Mountains Sing” จากประเทศเวียดนามที่บอกเล่าเรื่องราวของสงครามเวียดนามในมุมมองของชาวเวียดนาม

“Souvankham Thammavongsa” ชาวแคนาดาเชื้อสายลาว เจ้าของผลงาน “How to Pronounce Knife” ผู้ชนะรางวัล The Giller Prize อันทรงเกียรติสูงสุดของแคนาดา

“Joëlle Gergis” ผู้เขียน IPCC Sixth Assessment Report ของสหประชาชาติ (United Nations) ซึ่งรายงานสถานะของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเขาเป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์และนักสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

สำหรับนักเขียนชาวไทย อาทิ เชน บุนนาค ช่างภาพและผู้เขียนประวัติศาสตร์ตระกูลบุนนาค, โตมร ศุขปรีชา, อุรุดา โควินท์, วิน นิมมานวรวุฒิ ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ (ปราปต์), นทธี ศศิวิมล และปาลิน อังศุสิงห์ แห่งสำนักพิมพ์ซอย ผู้แปลนวนิยายเรื่อง จุติ (The Fabulist) ของอุทิศ เหมะมูล เป็นต้น

หอสมุดเนียลสัน เฮส์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักเขียนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมและผลักดันวรรณกรรมไทยสู่ระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งเวิร์กช็อปการวาดภาพประกอบหนังสือ การวาดภาพเหมือนสำหรับเยาวชน การเขียนวรรณกรรม และตลาดนัดงานคราฟต์ เป็นต้น นายกสมาคมหอสมุดเนียลสัน เฮส์ กล่าว

เทศกาลวรรณกรรมนานาชาติ “Neilson Hays Bangkok Literature Festival 2023” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 ณ หอสมุดเนียลสัน เฮส์, บริติช คลับ, โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์, จักรพงษ์วิลล่า, เดอะ สแตนดาร์ด แบงค็อก มหานคร ชมฟรี ส่วนผู้ที่ต้องการบัตรที่นั่งพิเศษตลอดงาน (Day Pass) สำรองได้ในราคา 600 บาทต่อวัน